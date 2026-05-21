軟磁性材料市場は2033年に339億米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchは軟磁性材料市場を分析・予測した市場調査報告書「軟磁性材料市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Soft Magnetic Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に230億米ドル規模となり、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で成長し、2033年には339億米ドルに達するという予測結果を発表しました。Grand View Researchは主な市場成長促進要因として自動車およびエネルギー分野をはじめとする様々な産業における電動化の急速な拡大を挙げています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349906/images/bodyimage1】
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「軟磁性材料市場 - 製品別（電磁鋼板、フェライト、パーマロイ）、用途別（モーター、変圧器、オルタネーター）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）市場規模、成長と動向分析とセグメント別予測レポート 2026-2033年 - Soft Magnetic Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Electrical Steel, Ferrites, Permalloys), By Application (Motors, Transformers, Alternators), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, MEA), And Segment Forecasts, 2026 - 2033」は軟磁性材料の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品別軟磁性材料市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 電磁鋼板
● フェライト
● パーマロイ
● その他
用途別軟磁性材料市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● モーター
● 変圧器
● オルタネーター
● その他
地域別軟磁性材料市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● イタリア
● フランス
● ロシア
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
レポート概要
軟磁性材料市場 - 製品別（電磁鋼板、フェライト、パーマロイ）、用途別（モーター、変圧器、オルタネーター）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）市場規模、成長と動向分析とセグメント別予測レポート 2026-2033年
Soft Magnetic Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Electrical Steel, Ferrites, Permalloys), By Application (Motors, Transformers, Alternators), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, MEA), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-soft-magnetic-materials/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
製品別軟磁性材料市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 電磁鋼板
● フェライト
● パーマロイ
● その他
用途別軟磁性材料市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● モーター
● 変圧器
● オルタネーター
● その他
地域別軟磁性材料市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● イタリア
● フランス
● ロシア
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
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