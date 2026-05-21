最低賃金1,200円時代の人件費削減--PriceChangerが月40時間の価格更新作業をゼロに 手動更新コストは年間57万円超。自動化で人件費ごと解決する価格管理SaaS
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）を実施することをお知らせいたします。
2026年10月、全国最低賃金は1,200円前後に引き上げられる見通しです（第72回中央最低賃金審議会、2026年7月目安額決定予定）。帝国データバンクの調査では、2026年度の中小企業の総人件費は前年比4.51%増と見込まれており、人件費の増加圧力はEC事業者にも例外なく押し寄せています。
こうした状況において、月40時間以上をかけて手動で行っている価格更新作業を見直す事業者が増えています。
■ 「価格更新作業」の人件費を試算する
価格.com出店EC事業者が手動で行う価格更新作業のコストを試算すると、以下のようになります。
・月間の価格更新作業時間：40時間（取扱100商品の場合の平均的な工数）
・時給換算（最低賃金1,200円ベース）：月4.8万円
・年間換算：57.6万円
これは最低賃金ベースの試算です。時給1,500～2,000円のパートや正社員が担当している場合、年間コストはさらに上がります。さらに、担当者が休暇・退職した際の機会損失も加わります。
手動更新には人件費コストに加えて、「夜間・休日の対応ができない」「ミスが起きる」「担当者への依存」という構造的リスクも存在します。
■ PriceChangerで月40時間の作業を自動化、人件費ごと削減
PriceChangerを導入することで、価格更新作業にかかる人件費を実質ゼロにすることができます。
・価格.com競合価格の自動取得・ECカートへの即時反映
・担当者不在の夜間・休日も24時間365日自動稼働
・下限価格設定で原価割れを防ぎながら自動追従
・100商品の一括更新が最短3～5分で完了
・浮いた人件費を商品企画・マーケティングに集中投資できる
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
2026年10月、全国最低賃金は1,200円前後に引き上げられる見通しです（第72回中央最低賃金審議会、2026年7月目安額決定予定）。帝国データバンクの調査では、2026年度の中小企業の総人件費は前年比4.51%増と見込まれており、人件費の増加圧力はEC事業者にも例外なく押し寄せています。
こうした状況において、月40時間以上をかけて手動で行っている価格更新作業を見直す事業者が増えています。
■ 「価格更新作業」の人件費を試算する
価格.com出店EC事業者が手動で行う価格更新作業のコストを試算すると、以下のようになります。
・月間の価格更新作業時間：40時間（取扱100商品の場合の平均的な工数）
・時給換算（最低賃金1,200円ベース）：月4.8万円
・年間換算：57.6万円
これは最低賃金ベースの試算です。時給1,500～2,000円のパートや正社員が担当している場合、年間コストはさらに上がります。さらに、担当者が休暇・退職した際の機会損失も加わります。
手動更新には人件費コストに加えて、「夜間・休日の対応ができない」「ミスが起きる」「担当者への依存」という構造的リスクも存在します。
■ PriceChangerで月40時間の作業を自動化、人件費ごと削減
PriceChangerを導入することで、価格更新作業にかかる人件費を実質ゼロにすることができます。
・価格.com競合価格の自動取得・ECカートへの即時反映
・担当者不在の夜間・休日も24時間365日自動稼働
・下限価格設定で原価割れを防ぎながら自動追従
・100商品の一括更新が最短3～5分で完了
・浮いた人件費を商品企画・マーケティングに集中投資できる
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
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【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
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