24時間 完全無人市場「MONO-ICHI」に 生食用自動販売機「肉のご褒美」をオープン
株式会社アルファポイント（本社所在地：愛知県名古屋市中区大須3丁目30－40 万松寺ビル10F、代表取締役：丸山 和之、以下アルファポイント）は、運営中の完全無人市場「MONO-ICHI」に新たな生食用自動販売機「肉のご褒美」を
2026年5月21日に名古屋市中区の大須商店街内の商業施設 万松寺ビル１Ｆにオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349890/images/bodyimage1】
■MONO-ICHIの特長
「MONO-ICHI」は、欲しいモノが欲しいときに手に入るをコンセプトにした次世代型自動販売機を使用した24時間運営の完全無人店舗で、非対面・非接触販売形式のため、お客様はコロナ禍でも安心して商品を選び、購入できます。
出店者も省スペース、低コストで自店を持ち、商品を販売できるという大きなメリットがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349890/images/bodyimage2】
■MONO-ICHI 新商品
「MONO-ICHI」は、今までに冷凍パン、昆虫食、ご当地カレーなど様々な話題の商品を販売しておりました。
今回新たに、生食用自動販売機「肉のご褒美」として、ご家庭で楽しめる牛レバーハムなど6種類を販売致します。
◎会社概要
社名：株式会社アルファポイント
本社：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40 万松寺ビル10F
電話：052-262-5558
設立：1984年3?
資本金：3,500万円
代表者：代表取締役 丸山 和之
HP URL：http://www.alphapoint.co.jp
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アルファポイント 担当：岩田
E-mail：info@alphapoint.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349890/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社アルファポイント
2026年5月21日に名古屋市中区の大須商店街内の商業施設 万松寺ビル１Ｆにオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349890/images/bodyimage1】
■MONO-ICHIの特長
「MONO-ICHI」は、欲しいモノが欲しいときに手に入るをコンセプトにした次世代型自動販売機を使用した24時間運営の完全無人店舗で、非対面・非接触販売形式のため、お客様はコロナ禍でも安心して商品を選び、購入できます。
出店者も省スペース、低コストで自店を持ち、商品を販売できるという大きなメリットがあります。
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■MONO-ICHI 新商品
「MONO-ICHI」は、今までに冷凍パン、昆虫食、ご当地カレーなど様々な話題の商品を販売しておりました。
今回新たに、生食用自動販売機「肉のご褒美」として、ご家庭で楽しめる牛レバーハムなど6種類を販売致します。
◎会社概要
社名：株式会社アルファポイント
本社：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40 万松寺ビル10F
電話：052-262-5558
設立：1984年3?
資本金：3,500万円
代表者：代表取締役 丸山 和之
HP URL：http://www.alphapoint.co.jp
◎本リリースに関するお問合せ
株式会社アルファポイント 担当：岩田
E-mail：info@alphapoint.co.jp
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