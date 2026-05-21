iPhone修理アイサポ【福島鎌田店】が令和8年5月21日(木)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ福島鎌田店を令和8年5月21日(木)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349237/images/bodyimage1】
■アイサポ福島鎌田店より皆様へ
この度、5月21日(木)に『iPhone修理アイサポ福島鎌田店』がOPENしました。
当店は、阿武隈急行線「福島学院前駅」より徒歩約4分、オフィスエイト福島鎌田店内にございます。
オフィスエイト福島鎌田店は、学用品（ノート・筆記具・絵の具・クレヨンなど）を中心に、会社・店舗向けの事務用品（伝票、ファイル、ラベル、テプラ関連用品）まで幅広く取り扱い、キャラクター文具やデザイン文具、漫画・イラスト用品なども充実しております。さらに、コピーやポスター印刷、名刺印刷、ラミネート加工、ゴム印・印鑑の作成などにも対応しており、iPhoneやiPadのトラブルも含め、日常のお困りごとをまとめてご相談いただける環境が整っています。
画面割れや液晶不良、バッテリー交換、充電不良、水没復旧、カメラ故障など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。大切なデータはそのまま、即日対応も可能な修理サービスをご提供しておりますので、お急ぎの方にも安心してご利用いただけます。
また、iPhone・iPadの修理に加え、スマホやタブレット端末のガラスコーティング施工、データ復旧サービスの受付、iPhoneのガラスフィルム販売なども行っております。
料金はパーツ代・作業費込みの明朗会計で、初めての方にも分かりやすく安心です。
ちょっとしたご相談やお見積りだけでも大歓迎です！
急な故障や長く使いたい方のメンテナンスまで、お客様の大切なiPhoneを丁寧かつスピーディーに修理しサポートいたします。
どんなときでも安心してご利用いただけるよう、アイサポ福島鎌田店スタッフ一同心を込めて対応させていただきます！
皆様のご来店をお待ちしております。
【アイサポ福島鎌田店店舗概要】
所 在 地：〒960-0102
福島県福島市鎌田字下釜12-9 オフィスエイト福島鎌田店内
営業時間：9時30分～20時まで営業中（最終受付19時30分）
電話番号：0120-264-043
iPhone修理アイサポ福島鎌田店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpofukushimakamata/
アクセス方法：
●阿武隈急行線「福島学院前駅」より徒歩約4分
●福島交通「福島学院前」バス停より徒歩約4分
●国道4号線「北幹線東入口交差点」より徒歩約3分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349237/images/bodyimage1】
■アイサポ福島鎌田店より皆様へ
この度、5月21日(木)に『iPhone修理アイサポ福島鎌田店』がOPENしました。
当店は、阿武隈急行線「福島学院前駅」より徒歩約4分、オフィスエイト福島鎌田店内にございます。
オフィスエイト福島鎌田店は、学用品（ノート・筆記具・絵の具・クレヨンなど）を中心に、会社・店舗向けの事務用品（伝票、ファイル、ラベル、テプラ関連用品）まで幅広く取り扱い、キャラクター文具やデザイン文具、漫画・イラスト用品なども充実しております。さらに、コピーやポスター印刷、名刺印刷、ラミネート加工、ゴム印・印鑑の作成などにも対応しており、iPhoneやiPadのトラブルも含め、日常のお困りごとをまとめてご相談いただける環境が整っています。
画面割れや液晶不良、バッテリー交換、充電不良、水没復旧、カメラ故障など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。大切なデータはそのまま、即日対応も可能な修理サービスをご提供しておりますので、お急ぎの方にも安心してご利用いただけます。
また、iPhone・iPadの修理に加え、スマホやタブレット端末のガラスコーティング施工、データ復旧サービスの受付、iPhoneのガラスフィルム販売なども行っております。
料金はパーツ代・作業費込みの明朗会計で、初めての方にも分かりやすく安心です。
ちょっとしたご相談やお見積りだけでも大歓迎です！
急な故障や長く使いたい方のメンテナンスまで、お客様の大切なiPhoneを丁寧かつスピーディーに修理しサポートいたします。
どんなときでも安心してご利用いただけるよう、アイサポ福島鎌田店スタッフ一同心を込めて対応させていただきます！
皆様のご来店をお待ちしております。
【アイサポ福島鎌田店店舗概要】
所 在 地：〒960-0102
福島県福島市鎌田字下釜12-9 オフィスエイト福島鎌田店内
営業時間：9時30分～20時まで営業中（最終受付19時30分）
電話番号：0120-264-043
iPhone修理アイサポ福島鎌田店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpofukushimakamata/
アクセス方法：
●阿武隈急行線「福島学院前駅」より徒歩約4分
●福島交通「福島学院前」バス停より徒歩約4分
●国道4号線「北幹線東入口交差点」より徒歩約3分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ