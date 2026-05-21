Huda Beauty、世界で最も没入感のある美容イベントでロンドンを席巻

ロンドン, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- Huda Beautyは、初のフレグランス「Easy Bake Intense Eau de Parfum」の発売を記念し、ロンドン中心部でブランドの世界観を体験できる大規模な没入型イベントを開催して、同ブランドにとって大きな節目を迎えました。世界各地の著名人、クリエイター、業界関係者が一堂に会したこの夜は、同ブランドのフレグランス分野への進出と、美容・文化の両分野における継続的な影響力を示すものとなりました。

ロンドン中心部のOuternetで開催された同イベントでは、名高いデジタルアーケードと周囲を包み込むスクリーンを舞台に、ゲストがEasy Bake Intense Eau de Parfumの「香りの中」に入り込んだかのような幻想的な世界に完全に没入しました。そこには、ジューシーなチェリーが降り注ぎ、濃厚なキャラメルの川が流れ、白い花々が漂う、五感に訴えるインタラクティブな体験が広がりました。



Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty



その夜は、Huda Kattanがゲストを驚かせるため、自身の金庫に忍び込むという演出とともに、新作Easy Bake Intense Eau de Parfumの巨大なボトルから登場する華々しいお披露目で幕を開けました。続いて、待望の復活を果たした世界的な人気を博したPussycat Dollsと、英国発の地元タレントCentral Ceeがステージを席巻する2つの際立ったパフォーマンスが披露され、今回の発売イベントの規模と文化的な広がりを強調するエネルギッシュな祝宴の雰囲気を作り出し、Easy Bake Intenseの復活を印象づけました。

今回の発売について、創設者兼CEOのHuda Kattanは、「Easy Bake Fragranceには、リッチでセクシー、そして濃厚な印象を持たせたいと考えました。本当に自分らしいものであれば、決してやりすぎではないからです」と述べました。何度もの試作を経て開発されたEasy Bake Intense Eau de Parfumは、長く印象に残るよう設計された、温かみのあるグルマン調のフレグランスです。トップにはジューシーなワイルドチェリーのノートが香り立ち、白い花々とシナモンが重なり、キャラメル、バニラバーボン、クリーミーなアコードの濃厚なベースへと落ち着きます。その結果、なじみやすさと、より洗練された贅沢な余韻のバランスを取りながら、存在感があり長時間持続する香りに仕上がっています。

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Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty





Huda Kattan & Central Cee - credit: Huda Beauty





Huda Kattan with Nicole Scherzinger, Ashley Robert's and Kimberly Wyatt - credit: Huda Beauty





Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty





Central Cee - credit: Huda Beauty



（日本語リリース：クライアント提供）

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