日本の心臓外科用器具市場規模、シェアレポート、成長分析および予測展望 2025年～2035年
KD Market Insightsは、『日本の心臓外科用器具市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
日本の心臓外科用器具市場：高齢化社会を支える精密医療機器
日本の心臓外科用器具市場は、医療技術分野における世界的リーダーとしての地位と急速に進行する高齢化を背景に、安定的かつ力強い成長を遂げています。65歳以上人口は2024年に過去最高の3,620万人に達しており、それに伴い冠動脈疾患、弁膜症、心不全の発症率も上昇しています。このことが、高度な外科ソリューションへの需要を押し上げています。冠動脈バイパス手術向け高精度鉗子から、ロボット手術システム、体外循環関連ディスポーザブル製品に至るまで、日本市場は心血管疾患負担の増大に対応するため、臨床現場への革新的技術統合を先導しています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/650
市場規模と成長動向
日本の心臓外科用器具市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1％で成長し、2035年末までに市場規模は3億5,420万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は1億4,860万米ドルでした。
地域別では、高度な医療インフラを有する大都市圏に需要が集中しています。関東地域（首都圏）は、専門心臓センターや大学病院の集中により、高級心臓外科用器具への最大需要を占めています。その他の主要地域には、関西（大阪・神戸）、東海（名古屋）、九州（福岡）が含まれ、それぞれ確立された心血管外科プログラムを有しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349927/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
日本の心臓外科用器具市場は、いくつかの重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別：
外科用器具（手持ち型）：
鉗子、はさみ、持針器、開創器、クランプ、剥離器など、あらゆる心臓手術に不可欠な基本器具が含まれます。
冠動脈バイパス術（CABG）用器具：
日本ではCABGが最も一般的に実施される心臓手術の一つであるため、重要なセグメントとなっています。血管採取、吻合、安定化に使用される特殊器具が含まれます。日本における冠動脈疾患の高い有病率を背景に、CABG分野は市場シェアを主導すると予想されています。
心臓弁修復・置換用器具：
弁輪形成術、弁尖切除、弁植込みに使用される器具が含まれます。低侵襲手術技術の採用拡大（現在、日本の心臓弁手術の約70％が低侵襲技術によって実施）に伴い、この分野は急速に成長しています。
内視鏡・ロボット手術用器具：
最も急成長している分野であり、ロボット支援心臓手術および胸腔鏡手術の拡大によって牽引されています。DePuy Synthesは2024年8月に、開心術後の胸壁安定化を目的としたMatrixSTERNUM Fixation Systemを発売しており、継続的な製品革新を示しています。
人工心肺装置関連機器：
開心術時の心肺補助に必要な人工肺、チューブ、カニューレ、体外循環ディスポーザブル製品が含まれます。
日本の心臓外科用器具市場：高齢化社会を支える精密医療機器
日本の心臓外科用器具市場は、医療技術分野における世界的リーダーとしての地位と急速に進行する高齢化を背景に、安定的かつ力強い成長を遂げています。65歳以上人口は2024年に過去最高の3,620万人に達しており、それに伴い冠動脈疾患、弁膜症、心不全の発症率も上昇しています。このことが、高度な外科ソリューションへの需要を押し上げています。冠動脈バイパス手術向け高精度鉗子から、ロボット手術システム、体外循環関連ディスポーザブル製品に至るまで、日本市場は心血管疾患負担の増大に対応するため、臨床現場への革新的技術統合を先導しています。
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市場規模と成長動向
日本の心臓外科用器具市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1％で成長し、2035年末までに市場規模は3億5,420万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は1億4,860万米ドルでした。
地域別では、高度な医療インフラを有する大都市圏に需要が集中しています。関東地域（首都圏）は、専門心臓センターや大学病院の集中により、高級心臓外科用器具への最大需要を占めています。その他の主要地域には、関西（大阪・神戸）、東海（名古屋）、九州（福岡）が含まれ、それぞれ確立された心血管外科プログラムを有しています。
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市場セグメンテーション
日本の心臓外科用器具市場は、いくつかの重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別：
外科用器具（手持ち型）：
鉗子、はさみ、持針器、開創器、クランプ、剥離器など、あらゆる心臓手術に不可欠な基本器具が含まれます。
冠動脈バイパス術（CABG）用器具：
日本ではCABGが最も一般的に実施される心臓手術の一つであるため、重要なセグメントとなっています。血管採取、吻合、安定化に使用される特殊器具が含まれます。日本における冠動脈疾患の高い有病率を背景に、CABG分野は市場シェアを主導すると予想されています。
心臓弁修復・置換用器具：
弁輪形成術、弁尖切除、弁植込みに使用される器具が含まれます。低侵襲手術技術の採用拡大（現在、日本の心臓弁手術の約70％が低侵襲技術によって実施）に伴い、この分野は急速に成長しています。
内視鏡・ロボット手術用器具：
最も急成長している分野であり、ロボット支援心臓手術および胸腔鏡手術の拡大によって牽引されています。DePuy Synthesは2024年8月に、開心術後の胸壁安定化を目的としたMatrixSTERNUM Fixation Systemを発売しており、継続的な製品革新を示しています。
人工心肺装置関連機器：
開心術時の心肺補助に必要な人工肺、チューブ、カニューレ、体外循環ディスポーザブル製品が含まれます。