日本の没入型エンターテインメント市場規模分析：成長要因、機会、および競争環境 2025年～2035年
KD Market Insightsは、『日本の没入型エンターテインメント市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
日本の没入型エンターテインメント市場：感覚型エンターテインメントの台頭
日本の没入型エンターテインメント市場は、バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）といった最先端技術と、日本が長年培ってきたストーリーテリング文化を融合させることで、体験型テクノロジー分野における世界的な強国として急速に台頭しています。世界第3位の経済大国であり文化的トレンドセッターでもある日本では、消費者支出が受動的な消費から、より能動的で「感覚重視」の体験へと大きく移行しています。豊富な知的財産（IP）と高品質コンテンツへの支払い意欲に支えられ、市場は爆発的な成長を遂げると予測されており、2035年まで世界エンターテインメント業界の主要成長エンジンとしての地位を確立すると見込まれています。
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市場規模と成長動向
調査レポートによると、日本の没入型エンターテインメント市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）25.3％を記録し、2035年末までに市場規模が426億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は48億米ドルでした。
地域別では、主要大都市圏に需要が集中しています。関東地域（首都圏）は、プレミアムかつ最先端の没入型技術需要を牽引しており、新たなエンターテインメントサービスの多くがここから展開されています。一方、関西（大阪・京都）や北海道などの地域では、観光資源を活用し、文化的名所や自然観光を強化するために没入型体験を導入しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349926/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
日本の没入型エンターテインメント市場は、主に技術別および用途別に分類されます。
技術別：
2024年には、没入型ゲームやロケーションベースエンターテインメント（LBE）の需要拡大により、VRが技術市場で最大シェアを占めました。しかし、パススルー技術の進歩によって現実世界とデジタル世界をシームレスに融合できるようになったことから、MR（複合現実）は予測期間中に最も高い成長率を示す技術分野になると予測されています。その他の分野には、博物館や公共アート展示で広く使用されるプロジェクションマッピング／マルチセンサリーインスタレーションが含まれます。
用途／エンドユーザー別：
消費者向け：
最大のセグメントであり、家庭用ゲーム、バーチャルコンサート、VRChatのようなソーシャルVRプラットフォームを含みます。
テーマパーク・施設向け：
VR ZONE後継施設のような専門アーケード、IPコラボレーション施設、XRアトラクションを導入する大型テーマパークなどが含まれます。
日本の没入型エンターテインメント市場：感覚型エンターテインメントの台頭
日本の没入型エンターテインメント市場は、バーチャルリアリティ（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）といった最先端技術と、日本が長年培ってきたストーリーテリング文化を融合させることで、体験型テクノロジー分野における世界的な強国として急速に台頭しています。世界第3位の経済大国であり文化的トレンドセッターでもある日本では、消費者支出が受動的な消費から、より能動的で「感覚重視」の体験へと大きく移行しています。豊富な知的財産（IP）と高品質コンテンツへの支払い意欲に支えられ、市場は爆発的な成長を遂げると予測されており、2035年まで世界エンターテインメント業界の主要成長エンジンとしての地位を確立すると見込まれています。
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市場規模と成長動向
調査レポートによると、日本の没入型エンターテインメント市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）25.3％を記録し、2035年末までに市場規模が426億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は48億米ドルでした。
地域別では、主要大都市圏に需要が集中しています。関東地域（首都圏）は、プレミアムかつ最先端の没入型技術需要を牽引しており、新たなエンターテインメントサービスの多くがここから展開されています。一方、関西（大阪・京都）や北海道などの地域では、観光資源を活用し、文化的名所や自然観光を強化するために没入型体験を導入しています。
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市場セグメンテーション
日本の没入型エンターテインメント市場は、主に技術別および用途別に分類されます。
技術別：
2024年には、没入型ゲームやロケーションベースエンターテインメント（LBE）の需要拡大により、VRが技術市場で最大シェアを占めました。しかし、パススルー技術の進歩によって現実世界とデジタル世界をシームレスに融合できるようになったことから、MR（複合現実）は予測期間中に最も高い成長率を示す技術分野になると予測されています。その他の分野には、博物館や公共アート展示で広く使用されるプロジェクションマッピング／マルチセンサリーインスタレーションが含まれます。
用途／エンドユーザー別：
消費者向け：
最大のセグメントであり、家庭用ゲーム、バーチャルコンサート、VRChatのようなソーシャルVRプラットフォームを含みます。
テーマパーク・施設向け：
VR ZONE後継施設のような専門アーケード、IPコラボレーション施設、XRアトラクションを導入する大型テーマパークなどが含まれます。