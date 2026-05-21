日本のデジタルカメラ市場規模分析およびメーカー別シェア 2025年～2035年
KD Market Insightsは、『日本のデジタルカメラ市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
日本のデジタルカメラ市場：スマートフォン時代における回復力
日本のデジタルカメラ市場は興味深い逆説を示しています。スマートフォン撮影への世界的な移行によりコンパクトカメラ市場が大きな打撃を受ける中、日本は専用イメージング機器が単に生き残るだけでなく、成長を続けている独自の市場として存在しています。高度な消費者基盤、趣味としての写真撮影への関心の再燃、そして国内大手メーカーによる継続的な技術革新に支えられ、市場は2025年から2035年にかけて安定化とニッチ成長の時期を迎えると予測されています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/796
市場規模と成長動向
日本のデジタルカメラ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9％で成長し、2035年末までに市場規模が10億4,960万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は5億9,350万米ドルと評価されました。
地域別では、関東地域（東京を含む）がプレミアムおよび最新技術搭載カメラへの最大需要を牽引しています。一方で、北海道や九州・沖縄地域では、観光客および地元住民向けの風景・旅行写真機材市場が安定した需要を維持しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349925/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
日本市場は、異なる消費者層を持つ2つの主要製品タイプに分類されます。
内蔵レンズカメラ（コンパクトカメラ）：
歴史的にスマートフォンの影響を最も受けた分野ですが、現在では驚くべき「レトロリバイバル」を経験しています。このカテゴリーには、コンパクトデジタルカメラやブリッジカメラが含まれます。
レンズ交換式カメラ（ILC）：
現在の市場を牽引する主力カテゴリーです。この分野はさらにデジタル一眼レフ（DSLR）とミラーレスカメラに分類されます。ミラーレス分野は圧倒的なリーダーであり、小型サイズと高度な動画性能が評価され、市場成長の主な原動力となっています。
成長の主な推進要因
ミラーレス「スーパーサイクル」
業界はDSLRからミラーレスカメラへの大規模な移行を完了しました。技術志向の高い日本の消費者は、これらの小型かつ高効率なシステムを急速に受け入れています。キヤノンは2024年に世界シェアで353万台を販売しトップとなりましたが、高付加価値のミラーレス分野では激しい競争が続いています。
ソーシャルメディアとコンテンツ制作（「Z世代」効果）
スマートフォンで十分とされる他市場とは異なり、日本のコンテンツクリエイター（「Z世代」）は、Vlogや高解像度コンテンツ制作向けに高性能ミラーレスカメラへの需要を牽引しています。特にソニーはこの分野で成功しており、ZV-E10シリーズは2025年上半期の売れ筋製品となり、動画重視のクリエイターが専用ハードウェアへの投資を惜しまないことを示しました。
日本のデジタルカメラ市場：スマートフォン時代における回復力
日本のデジタルカメラ市場は興味深い逆説を示しています。スマートフォン撮影への世界的な移行によりコンパクトカメラ市場が大きな打撃を受ける中、日本は専用イメージング機器が単に生き残るだけでなく、成長を続けている独自の市場として存在しています。高度な消費者基盤、趣味としての写真撮影への関心の再燃、そして国内大手メーカーによる継続的な技術革新に支えられ、市場は2025年から2035年にかけて安定化とニッチ成長の時期を迎えると予測されています。
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市場規模と成長動向
日本のデジタルカメラ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9％で成長し、2035年末までに市場規模が10億4,960万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は5億9,350万米ドルと評価されました。
地域別では、関東地域（東京を含む）がプレミアムおよび最新技術搭載カメラへの最大需要を牽引しています。一方で、北海道や九州・沖縄地域では、観光客および地元住民向けの風景・旅行写真機材市場が安定した需要を維持しています。
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市場セグメンテーション
日本市場は、異なる消費者層を持つ2つの主要製品タイプに分類されます。
内蔵レンズカメラ（コンパクトカメラ）：
歴史的にスマートフォンの影響を最も受けた分野ですが、現在では驚くべき「レトロリバイバル」を経験しています。このカテゴリーには、コンパクトデジタルカメラやブリッジカメラが含まれます。
レンズ交換式カメラ（ILC）：
現在の市場を牽引する主力カテゴリーです。この分野はさらにデジタル一眼レフ（DSLR）とミラーレスカメラに分類されます。ミラーレス分野は圧倒的なリーダーであり、小型サイズと高度な動画性能が評価され、市場成長の主な原動力となっています。
成長の主な推進要因
ミラーレス「スーパーサイクル」
業界はDSLRからミラーレスカメラへの大規模な移行を完了しました。技術志向の高い日本の消費者は、これらの小型かつ高効率なシステムを急速に受け入れています。キヤノンは2024年に世界シェアで353万台を販売しトップとなりましたが、高付加価値のミラーレス分野では激しい競争が続いています。
ソーシャルメディアとコンテンツ制作（「Z世代」効果）
スマートフォンで十分とされる他市場とは異なり、日本のコンテンツクリエイター（「Z世代」）は、Vlogや高解像度コンテンツ制作向けに高性能ミラーレスカメラへの需要を牽引しています。特にソニーはこの分野で成功しており、ZV-E10シリーズは2025年上半期の売れ筋製品となり、動画重視のクリエイターが専用ハードウェアへの投資を惜しまないことを示しました。