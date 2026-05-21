この度、物産アニマルヘルス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大橋 忠洋)は、2026年6月1日に、猫用栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」を動物病院向けとして発売しますので、お知らせいたします。

カームウロフェル(TM)(以下、本製品)は、Bioiberica S.A.U.(本社：スペイン)が製造する猫用栄養補助食品です。本製品は、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、L-トリプトファン、Oralvisc(R)(ヒアルロン酸)を配合し、猫の膀胱の健康をサポートします。本製品は、カプセルを開けてフードに直接振りかけて給与することができます。鶏レバー風味のフレーバーを用いることで、愛猫にとって美味しく続けやすいことにこだわっています。





猫用栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」 新発売予定日：2026年6月1日





■物産アニマルヘルス株式会社について

物産アニマルヘルス株式会社は、動物たちの健康を支えることで、人々の笑顔あふれる暮らしに貢献する企業として、コンパニオンアニマル向けに獣医師が処方する動物用医薬品、牛豚馬などの畜産向け製品、養殖魚などの水産向けの製品を販売しております。今後も更なる研究開発の強化、高品質な製品の安定供給、そしてみなさまのニーズに応えることのできる情報とサービスの供給を目指し、動物医療業界に必要とされる企業であり続けたいと考えています。

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.bussan-ah.com