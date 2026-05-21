ドライヘッドスパサービス「フルノーティス」を提供する株式会社natural Notis(本社：東京都渋谷区)の公式YouTubeチャンネル「フルノーティスASMRch」が、2026年1月の開設からわずか5ヶ月で登録者数1万人を突破したことをお知らせいたします。









【YouTube動画】

六本木店3h総集編 ： https://www.youtube.com/watch?v=1iihHMohOro

赤坂店Risaさん施術： https://www.youtube.com/watch?v=qsoHhUHZuQU

横浜店Yukaさん施術： https://www.youtube.com/watch?v=w1CH2w6Er1A





ヘッドスパ フルノーティスASMRch ユーチューブチャンネルTOP画像





本チャンネルは、ドライヘッドスパ「フルノーティス」のさらなる認知拡大、採用強化、自社サービスの訴求を目的として立ち上げられました。メイン出演者であるフルノーティス各店で働くヘッドスパニスト達が、匠みなヘッドスパ技術とおもてなしを提供し、視聴者から高い支持を集めています。





現在、店舗は5店舗。今後も必要とされる場所へ、順次店舗拡大していく予定です。









【YouTubeチャンネル概要】

チャンネル名： フルノーティスASMRch

開設日 ： 2026年1月

登録者数 ： 1万人(2026年5月時点)

URL ： https://www.youtube.com/channel/UCMoYLba2UYOe2zT54y9Ep3g

運営 ： 株式会社natural Notis





横浜動画

横浜動画2

六本木動画

六本木動画2





【店舗概要】

ヘッドスパ＆リンパマッサージ fl Notis【フルノーティス】

新宿店、六本木店、赤坂店、表参道店、横浜店

店舗一覧： https://flnotis.co.jp/salonlist/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社natural Notis

所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-19-7 TWIZA代々木401

代表取締役： 山口 智之

事業内容 ： ドライヘッドスパ店舗運営

自社開発サービスの運営 など

URL ： https://flnotis.co.jp/