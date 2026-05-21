ドライヘッドスパサービス「フルノーティス」を提供する株式会社natural Notis(本社：東京都渋谷区)の公式YouTubeチャンネル「フルノーティスASMRch」が、2026年1月の開設からわずか5ヶ月で登録者数1万人を突破したことをお知らせいたします。



【YouTube動画】

六本木店3h総集編　： https://www.youtube.com/watch?v=1iihHMohOro

赤坂店Risaさん施術： https://www.youtube.com/watch?v=qsoHhUHZuQU

横浜店Yukaさん施術： https://www.youtube.com/watch?v=w1CH2w6Er1A


ヘッドスパ　フルノーティスASMRch　ユーチューブチャンネルTOP画像


本チャンネルは、ドライヘッドスパ「フルノーティス」のさらなる認知拡大、採用強化、自社サービスの訴求を目的として立ち上げられました。メイン出演者であるフルノーティス各店で働くヘッドスパニスト達が、匠みなヘッドスパ技術とおもてなしを提供し、視聴者から高い支持を集めています。


現在、店舗は5店舗。今後も必要とされる場所へ、順次店舗拡大していく予定です。



【YouTubeチャンネル概要】

チャンネル名： フルノーティスASMRch

開設日　　　： 2026年1月

登録者数　　： 1万人(2026年5月時点)

URL　　　　 ： https://www.youtube.com/channel/UCMoYLba2UYOe2zT54y9Ep3g

運営　　　　： 株式会社natural Notis


横浜動画

横浜動画2

六本木動画

六本木動画2


【店舗概要】

ヘッドスパ＆リンパマッサージ　fl Notis【フルノーティス】

新宿店、六本木店、赤坂店、表参道店、横浜店

店舗一覧： https://flnotis.co.jp/salonlist/



【会社概要】

会社名　　： 株式会社natural Notis

所在地　　： 〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-19-7 TWIZA代々木401

代表取締役： 山口 智之

事業内容　： ドライヘッドスパ店舗運営

　　　　　　 自社開発サービスの運営 など

URL　　　 ： https://flnotis.co.jp/