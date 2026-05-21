【開設わずか5ヶ月】ドライヘッドスパ フルノーティスのYouTubeチャンネル「フルノーティスASMRch」が、登録者数1万人を突破！
ドライヘッドスパサービス「フルノーティス」を提供する株式会社natural Notis(本社：東京都渋谷区)の公式YouTubeチャンネル「フルノーティスASMRch」が、2026年1月の開設からわずか5ヶ月で登録者数1万人を突破したことをお知らせいたします。
【YouTube動画】
六本木店3h総集編 ： https://www.youtube.com/watch?v=1iihHMohOro
赤坂店Risaさん施術： https://www.youtube.com/watch?v=qsoHhUHZuQU
横浜店Yukaさん施術： https://www.youtube.com/watch?v=w1CH2w6Er1A
ヘッドスパ フルノーティスASMRch ユーチューブチャンネルTOP画像
本チャンネルは、ドライヘッドスパ「フルノーティス」のさらなる認知拡大、採用強化、自社サービスの訴求を目的として立ち上げられました。メイン出演者であるフルノーティス各店で働くヘッドスパニスト達が、匠みなヘッドスパ技術とおもてなしを提供し、視聴者から高い支持を集めています。
現在、店舗は5店舗。今後も必要とされる場所へ、順次店舗拡大していく予定です。
【YouTubeチャンネル概要】
チャンネル名： フルノーティスASMRch
開設日 ： 2026年1月
登録者数 ： 1万人(2026年5月時点)
URL ： https://www.youtube.com/channel/UCMoYLba2UYOe2zT54y9Ep3g
運営 ： 株式会社natural Notis
横浜動画
横浜動画2
六本木動画
六本木動画2
【店舗概要】
ヘッドスパ＆リンパマッサージ fl Notis【フルノーティス】
新宿店、六本木店、赤坂店、表参道店、横浜店
店舗一覧： https://flnotis.co.jp/salonlist/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社natural Notis
所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-19-7 TWIZA代々木401
代表取締役： 山口 智之
事業内容 ： ドライヘッドスパ店舗運営
自社開発サービスの運営 など
URL ： https://flnotis.co.jp/