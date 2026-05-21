防災意識の高まりとともに注目される“備える家電”

家電ブランド「SOPPY（ソッピー）」は、アウトドア・車中泊・防災シーンなど幅広い用途に対応した多機能アウトドアファンを発売しました。本製品は「送風」「LED照明」「モバイルバッテリー」の3機能を1台に集約。20000mAh大容量・最大50時間連続稼働し、日常使いから非常時まで活躍する実用性を備えています。 近年、猛暑や停電、自然災害への備えとして、防災家電への関心が高まっています。 特に近年は、日常生活でも使用できる“フェーズフリー”な製品への需要が拡大しています。 今回発売されたアウトドアファンは、アウトドア用品としてだけでなく、停電時や災害時にも活用できる実用性を追求しました。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j302171/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j302171.html

アウトドア・防災・車中泊に対応した 多機能コードレスファン

アウトドアにも、防災にも。

https://item.rakuten.co.jp/soppy/j302171/

送風・照明・モバイル給電に対応、3つの機能を1台に集約。

アウトドアにも、日常にも。

さまざまなシーンで使えるコードレス設計

20000mAh大容量・長時間使える安心感。

微風から強風まで幅広く対応、シーンに合わせて細かな風量調整が可能。

広範囲に風を届ける首振り設計

上下270°手動調整・左右自動首振り対応 シーンに合わせて柔軟に角度調整が可能

停電時にも頼れるLEDライト

6段階調光・2色ライト切替対応 夜間や災害時の備えとしても活躍。

停電時にもスマートフォンを充電可能

モバイルバッテリー機能を搭載 外出先や災害時の電源確保にも対応。

商品仕様

アウトドアや車中泊、日常使いはもちろん、停電時や災害時にも活躍する多機能コードレスファン。送風・照明・給電機能を1台に集約し、さまざまなシーンに対応します。長時間駆動対応の大容量バッテリーや細かな風量調整機能を備え、日常の快適性と非常時の安心感を両立。暮らしに自然になじみながら、“もしも”の備えとしても活躍する1台です。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j302171/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j302171.html

https://item.rakuten.co.jp/soppy/j302171/

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/