1986年5月21日(水)に『袴をはいた渡り鳥』でデビュー。 ジャンルレスな高い歌唱力から“歌怪獣”のニックネームで親しまれる 島津亜矢 が、デビュー40周年を記念したニューシングル『一日一生（いちじついっしょう）』を2026年6月17日（水）にリリースする。 今作は、島津の恩師である作詞家・星野哲郎 の事務所の協力のもと、これまでに発表されている著書や詩集、個人的な手紙など、故人の人柄に触れる貴重な資料の提供を受け、その題材をもとに楽曲制作が進められた。 表題曲『一日一生』は、島津亜矢がデビュー15周年を迎えた当時に寄せられた寄稿文「泣きに来なくなった亜矢」より、着想を得て誕生。 “一日一日を大切に生きろ”という深い愛情が込められた一曲となっている。作詞は久仁京介、作曲を原 譲二が手掛けた。 カップリング曲『浜辺にて』は、朗読詩集「いろはにそらしど」に掲載された同名の詩から生まれた作品。海をこよなく愛した 星野哲郎 の想いが綴られた楽曲に仕上がった。 さらに3曲目には、島津亜矢の代名詞ともいえるセリフ入り長編作品「名作歌謡劇場」より、舞踊や大衆演劇で高い人気を誇る『菊池寛原作「藤十郎の恋」より お梶』を収録。 新たにボーカルを吹き込み直し、島津の表現力が堪能できる内容となっている。 デビュー40周年を迎え、さらなる進化を続ける島津亜矢。その圧倒的な歌唱力と表現力が詰まった記念シングルに注目が集まりそうだ。 なお、6月11日(木)開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に出演予定。来年1月には、13日(水)に大阪・フェスティバルホール、23日(土)に熊本・熊本城ホール、31日(日)に東京・国際フォーラムホールAにて、40周年リサイタルを開催する。

＜リリース情報＞

タイトル：「一日一生(いちじついっしょう)」 発売日：2026年6月17日 TECA-26023 価格：\1,700（税抜価格：\1,545） 【収録内容】 1.一日一生(いちじついっしょう) 【作詞：久仁京介/作曲：原 譲二/編曲：遠山 敦】 2.浜辺にて 【作詞：森坂とも/作曲：金田一郎/編曲：佐藤和豊】 3.菊池寛原作「藤十郎の恋」より お梶 【作詞：吉田博司/補作詞：村沢良介/作曲：村沢良介/編曲：池多孝春】 4.一日一生(オリジナル・カラオケ) 5.一日一生(メロ入りカラオケ) 6.浜辺にて(オリジナル・カラオケ) 7.菊池寛原作「藤十郎の恋」より お梶(オリジナル・カラオケ)

https://lnk.to/shimazu_E883-CD

「帰らんちゃよか（2025Ver.）」 2025年9月17日発売

https://lnk.to/shimazu_E634

＜コンサート情報＞

2027年1月、島津亜矢デビュー40周年を迎え、リサイタル特別公演：大阪・熊本・東京の３会場にて開催決定！ 【2027年】 1月13日（水） 大阪・フェスティバルホール 開場17:00 開演18:00 1月23日（土） 熊本・熊本城ホール 開場13:15 開演14:00 1月31日（日） 東京・東京国際フォーラム ホールA 開場13:30 開演14:30 チケット代：全席指定11,000円（税込） ※チケット一般発売に関しましては後日発表させていただきます。 ■お問い合わせ 島津亜矢後援会事務局03-5674-3698（平日11:00～16:00） ※他公演はホームページをご確認ください。

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