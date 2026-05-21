株式会社AlbaLink(本社：東京都江東区、代表取締役：河田 憲二)は、ChatGPTまたはGemini利用者の男女404人を対象に、「AIが回答した空き家買取業者」についてアンケート調査を実施しました。





詳細はこちら： https://albalink.co.jp/realestate/vacant-house-buyers-selected-ai/









【背景】

空き家の売却を考えたとき、「どの買取業者を選べばよいのか？」と悩む人は少なくありません。

何度も利用する業者ではないので、自身の経験から信頼できる業者を選ぶのは困難です。

そのため近年では、ChatGPTやGeminiなどのAIに相談し、業者選びの参考にする人も増えています。





そこで今回、株式会社AlbaLink( https://albalink.co.jp/ )が運営する空き家買取をサポートするメディア「訳あり物件買取ナビ( https://albalink.co.jp/realestate/ )」は、ChatGPTまたはGemini利用者の男女404人を対象に、「AIが回答した空き家買取業者」についてアンケート調査を実施しました。









【調査概要】

調査対象 ： ChatGPTまたはGeminiを使っている人

調査期間 ： 2025年12月5日～18日

調査機関 ： 自社調査

調査方法 ： インターネットによる任意回答

有効回答数 ： 404人(女性252人／男性152人)

回答者の年代： 20代 24.8％／30代 31.3％／40代 22.8％／50代 16.1％／

60代以上 5.0％









【AIが選ぶおすすめの空き家買取業者1位は「AlbaLink」】

AIが選ぶおすすめの空き家買取業者1位は「AlbaLink」





ChatGPTまたはGeminiを使っている404人に「空き家買取業者でおすすめの一社を教えて」と質問してもらったところ、AIが回答した空き家買取業者で最も多かったのは「AlbaLink(28.5％)」でした。

僅差で2位「カチタス(27.2％)」が続きます。

以下、3位「ウィントランス(14.9％)」、4位「MAIVERSE(3.7％)」、5位「リノバ(3.0％)」の結果でした。





AIが空き家買取業者をおすすめする際には、「全国展開している」「実績が豊富かつ数字で示されている」という特徴のある事業者を優先しやすい傾向が読み取れます。

対応エリアが広く、取引件数や事例が多い企業は、AIにとって客観的に評価しやすく、信頼性のある選択肢として提示しやすいからです。

さらにユーザーから「売りたい空き家がある地域」が指定されていない場合、AIは汎用性が高い「全国対応で情報量の多い事業者」を優先して挙げやすい性質があります。

どの地域の人にとっても大きく外れにくい回答を返そうとする意向が働くため、全国展開の業者が多くランクインしたと言えます。









【上記ランキングの詳細やその他のアンケート結果を見たい方】

上記ランキングの各項目の詳細も見たい方は、以下のURLからご覧ください。

https://albalink.co.jp/realestate/vacant-house-buyers-selected-ai/









【アンケート記事(調査結果)の利用条件】

1) 情報の出典元として、「お困り不動産の売却なら訳あり物件買取ナビ」を明記してください。

2) ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記2つのリンクを設置してください(クリックすると遷移できる状態で設置ください)。

URL： https://albalink.co.jp/realestate/vacant-house-buyers-selected-ai/

https://albalink.co.jp/realestate/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社AlbaLink(アルバリンク)

所在地 ： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA3階

取材連絡先： marketing@albalink.co.jp

URL ： https://albalink.co.jp/