エム・ティ・アイ株式会社(所在地：東京都豊島区、代表取締役：張 慶傑)は、同社が展開するオーディオブランド「NUARL(ヌアール)」において、2026年5月22日(金)から6月30日(火)までの期間、より多くの方にNUARLの音のある日常を体験していただくため、対象の2製品を希望小売価格より10％引きで販売する「初夏のリスニング応援キャンペーン」を実施いたします。





対象商品





■ キャンペーン実施の背景：あなたらしい、音との付き合い方を

日増しに暑くなり、外出やアクティビティが増えるこれからの季節。一方で、涼しい室内で好きな音楽の深淵に触れ、その世界に熱中する時間もまた、日常を豊かに彩るものです。

そんな初夏に最適な、耳を塞がない快適なリスニングスタイルを提案するオープンタイプのイヤーカフ型イヤホン「νClip」と、純粋に音と向き合う喜びを追求した有線イヤホンの逸品「NX1 Chapter2」。

「ながら聴き(解放)」と「じっくり聴き(熱中)」。対極にあるこれら2つの製品を通して、それぞれのシーンで最適な「音の楽しみ方」を一人でも多くの方に見つけていただくための、NUARLからのささやかな応援です。









■ キャンペーン概要

● 内容

期間中、対象製品を希望小売価格(税込)より10％OFFにて販売





● 期間

2026年5月22日(金)～2026年6月30日(火)





● 対象製品

1. ワイヤレスイヤホン

νClip(ニュークリップ)

希望小売価格：19,800円(税込)

「聴く」と「聞く」を両立させる、耳を塞がないイヤーカフ型オープンタイプイヤホン。外音を自然に取り込みながら、NUARL独自のクリアなサウンドを楽しめます。テレワークやスポーツ、移動中など「ながら聴き」の最適解です。





νClip(ニュークリップ)





2. 有線イヤホン

NX1 Chapter2(エヌエックスワン チャプター2)

希望小売価格：49,500円(税込)

音の純度を極限まで高めた、マグネシウム合金製筐体を採用したリケーブル対応の有線イヤホン。有線ならではの高い解像度と、繊細かつキレの良い音を誇る、ハイエンド志向のリスナーに向けた一台です。





NX1 Chapter2(エヌエックスワン チャプター2)





● 実施店舗

NUARL公式オンラインストア(Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング)、および全国の家電量販店・オーディオ専門店(一部の店舗を除く)









＜NUARL(ヌアール)とは＞

NATURAL & NEUTRAL。ナチュラルな心地、ニュートラルな存在。日常のなかに自然に馴染むプロダクトであること。素材、形状、テクノロジーなど、あらゆる要素から導き出される機能美と過剰にデザインを施さない静かなカタチ、共にある時間。それらすべての関係性がバランスよく巡っていくような、心地よく在るモバイルプロダクトを提案する為に日本で産まれた新しいブランドです。NUARLの製品は日本で開発され、そのデザインは日本国内のインダストリアルデザイナーに外注して作られています。









＜エム・ティ・アイ株式会社とは＞

エム・ティ・アイ株式会社は、日本と中国との間で輸出入業務を行う貿易商社として1998年に日本で創業しました。貿易業を営む中で培った要素を基に日本市場のニーズを分析し、国内の需要に応える力のある中国及び台湾の製造会社に関する情報を日本のメーカーに提供するという形のコンサルティング事業を開始。2000年代からは更にその知識を基に、日本市場向けに独自の製品開発に着手し以後、多彩な製品を手掛け国内市場の要求に応えてきました。現在では、日々刻々と変化する技術革新の時代において、独自の製造ネットワークとの繋がりを活かし、常に最新の情報を得ることで他に先駆けた製品企画から、設計開発、輸出入貿易業務に至るまでの一貫したOEM/ODM事業を行なっています。今後はより一層のマネジメント能力の向上(Management：マネジメント)、技術研鑚(Technology：テクノロジー)に励み、革新意識(Innovation：イノベーション)を以って、お客様により良い製品をお届けしていきます。









■ NUARL Webサイト

https://nuarl.com









■ お客様からのお問い合わせ先

https://nuarl.com/contact