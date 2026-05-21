株式会社英進(本社：東京都品川区)が運営するウェルネス＆ビューティーECサイトTONELL STYLEは、このたび韓国の伝統食材黒ヤギを使用した「アザミ黒ヤギエキス」の予約販売を開始いたします。





TONELL STYLE





「TONELL STYLE」URL： https://www.tonellstyle.jp/





「TONELL STYLE」は、流行に左右される一時的な美しさではなく、“本質的で、長く続く美と健康”を大切にし、スキンケア・インナーケア・美容アイテムを厳選して展開しています。









■新商品入荷の「アザミ黒ヤギエキス」





「アザミ黒ヤギエキス」パッケージ





今回「TONELL STYLE」では、韓国で古くから滋養・美容目的で親しまれてきた「黒ヤギ」に着目し、さらにアザミ由来成分を掛け合わせた「アザミ黒ヤギエキス」を配合した、現代のライフスタイルに合わせ飲みやすく仕上げた黒ヤギエキスドリンクです。





本商品は、アザミ・りんご・なつめを配合することで黒ヤギ特有の風味を和らげ、すっきりとした飲み口に仕上げました。毎日に無理なく取り入れられる一杯としてお届けします。









■商品概要





アザミ黒ヤギエキス30包

【体質改善・美容ケアを中長期でしっかり続けたい人向け】

商品名 ： アザミ黒ヤギエキス(30包入り)

製造国 ： 大韓民国(韓国)

内容量 ： 100ml × 30包

BOXサイズ ： 320 × 135 × 225mm

価格 ： 27,000円(税込み)

定期販売価格： 22,950円(税込み)

商品URL ： https://www.tonellstyle.jp/c/health/wb-s-100-001

発送予定 ： 2026年6月～7月





アザミ黒ヤギエキス個包装

【まずは味や体感を試してみたい人(初回トライアル)】

商品名 ： アザミ黒ヤギエキス(7包入りトライアルパック)

製造国 ： 大韓民国(韓国)

内容量 ： 100ml × 7包

価格 ： 5,400円(税込み)

商品URL ： https://www.tonellstyle.jp/c/health/wb-s-100-002

発送予定： 2026年6月～7月









■株式会社英進 TONELL STYLE事業部 担当者コメント

TONELL STYLEは、流行ではなく「整える」という本質的な美と健康を重視し、伝統に根ざした確かな価値を持つアイテムを厳選しています。

現在は、独自の美意識と丁寧なケア文化が根付く韓国のアイテムを中心にご紹介しています。今後は日本をはじめ世界各地に息づく知恵にも目を向けながら、お客様の毎日に寄り添える美の習慣を提案してまいります。









■会社概要・ECサイト

社名 ： 株式会社英進

本社所在地： 〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目23-5 ジニアスビル5階

代表取締役： 竹中 誠

ECサイト ： https://www.tonellstyle.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/tonellstyle/