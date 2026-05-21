亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、『164g 亀田の柿の種 麻辣味』（以下：『亀田の柿の種 麻辣味』）を、6月1日（月）から6月末までの期間限定で、全国のスーパーマーケットにて発売します。

■夏の爽やかなビールをもっとおいしく！

『亀田の柿の種 麻辣味』は、厳しい暑さにぴったりな、シビれる辛さと爽やかさが楽しめる夏限定の味わいです。花椒の華やかな香りに柑橘系の爽やかさを加え、さらにガーリックとオニオンの旨みにラー油のコク深い辛さを重ねることで、ビールが進むやみつきのおいしさに仕上げました。キンキンに冷えたビールと一緒に、ぜひ『亀田の柿の種 麻辣味』お楽しみください！

■父の日の、わくわくのおともに！

爽やかな味わいが特長の『亀田の柿の種 麻辣味』は、父の日の贈り物にもおすすめの商品です。父の日のひとときを、楽しく、笑顔あふれる時間に彩ります。

【商品概要】

1. 商品名 164g 亀田の柿の種 麻辣味 2. 発売日/発売期間 2026年6月1日（月）から6月末まで 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 340円前後 / 367円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

■愛され続けて60年。これからもあなたの“おとも”に！！

「亀田の柿の種」は、1966年に“ピーナッツ入り柿の種”として発売された国民的おやつです。カリッと香ばしい柿の種とピーナッツの“黄金バランス”が生む絶妙なおいしさで、愛され続けてきました。日々の暮らしにそっと寄り添い、気持ちをカリッとわくわくさせる、あなたのおともでいられるように。2026年には発売60周年を迎え、これからも世代を超えて愛される存在であり続けます。