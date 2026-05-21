LAMAブランドは、2026年夏の全国的な猛暑予想を背景に、腰掛け・首掛け・卓上・手持ちの4WAYで使える新型ポータブルファンを2026年5月より発売いたします。 日本気象協会によると、2026年夏は全国的に平年より高温となり、猛暑の到来が早まる見込みです。 そんな厳しい暑さ対策として、最大100時間連続稼働モデルや12m/sの大風量を搭載した新モデルを展開。発売記念として、期間限定1,000円OFFキャンペーンも実施します。

● 商品リンク：

楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100655-1/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100772-1.html

近年、日本では記録的猛暑が続いており、2026年夏も全国的に高温傾向になると予想されています。 気象庁および日本気象協会の長期予測では、梅雨明けの早期化や猛暑日の増加が見込まれており、屋外作業・通勤・アウトドア・イベント時の暑さ対策需要はさらに拡大しています。 特に近年は「両手を空けたまま使える携帯ファン」や「長時間稼働モデル」へのニーズが急増。従来品では「風量不足」「充電切れ」「持ち運び負担」などの課題があり、より実用性の高い冷却アイテムが求められていました。

● Type1（10000mAh）5つの特徴

① 約289gの軽量設計。毎日持ち歩ける快適さ

Type1は約289gの軽量ボディを採用。バッグや腰回りに装着しても負担になりにくく、通勤・通学・営業・イベントなど長時間の携帯にも最適です。 コンパクトサイズながら高性能バッテリーを搭載し、“軽さと実用性”を両立したモデルとなっています。

② 最大45時間連続稼働。外出時も安心

10000mAh大容量バッテリーを搭載し、最大約45時間の連続使用が可能。 頻繁な充電が不要なため、長時間の外出や旅行、フェス、アウトドアでも安心して使用できます。USB充電式で日常使いしやすい点も特徴です。

③5段階風量調整可能。パワフル送風

パワフルな風で衣服内にしっかり送風し、汗のベタつきや背中のムレを軽減。 屋外作業・建設現場・アウトドア・通勤時など、あらゆるシーンで熱中症対策をサポート。 “着る扇風機”のような快適さで、真夏でも涼しさをキープします。

④ 腰掛け・首掛け・卓上・手持ち対応の4WAY仕様

腰掛け・首掛け・卓上・手持ちの4WAYで使用可能。作業時は腰掛け、移動時は首掛け、自宅やオフィスでは卓上ファンとして使えるため、シーンに合わせて柔軟に活躍します。

⑤ LEDライト＆給電機能搭載。防災用途にも対応

LED懐中電灯や給電機能を搭載し、停電時や災害時にも役立つ仕様に。 夏場の台風・豪雨対策として、“日常使いできる防災アイテム”としても注目されています。

● Type2（20000mAh相当）5つの特徴

① 最大100時間稼働。シリーズ最強バッテリーモデル

Type2は20000mAh相当の超大容量バッテリーを搭載し、2個の交換式バッテリーにより、最大約100時間の連続使用を実現。 長時間の現場作業やキャンプ、イベントなど、電源確保が難しい環境でも安心してご使用いただけます。

② 暴風モードで瞬間冷却。最大12m/s大風量

Type2も最大12m/sの強力送風に対応。独立スイッチ設計により、電源操作と風量切替を分離し、より快適な操作性を実現しました。 ワンタッチで暴風モードへ切り替えられ、猛暑時でも瞬時に冷感を体感できます。

③ 5段階風量調節＋長押し操作対応

細かな5段階風量調整に対応し、弱風から爆風まで自由にコントロール可能。 さらに、長押しで電源OFFできる設計を採用し、誤操作を防止。屋外使用時の利便性を高めています。

④ 風量角度調節機能付き。狙った場所へダイレクト送風

風向きを自由に調整できる角度調節機能を搭載。顔・首元・衣類内など、冷やしたい場所へ効率よく送風可能です。 腰掛け・卓上どちらでも快適に使え、屋外作業やデスクワークでも高い冷却効果を発揮します。

⑤ 残量表示＆給電対応で外出時も安心

バッテリー残量表示機能を搭載し、充電タイミングをひと目で確認可能。 さらにスマートフォンへの給電にも対応しており、外出先でのモバイルバッテリー代わりとしても活躍します。

● 利用シーン

・通勤／通学時の暑さ対策 ・屋外イベント／フェス／スポーツ観戦 ・工事現場／倉庫／農作業 ・キャンプ／アウトドア／釣り ・デスクワーク／在宅ワーク ・停電時／災害備蓄用

● 価格・販売情報

製品名称：4WAY腰掛けファン 通常価格：Type1 \3,980円（税込） / Type2 \6,980円（税込） 販売店舗：楽天市場・Yahoo!ショッピング 発売記念キャンペーン：期間限定1,000円OFF＆特別セール開催中 カラー展開：オレンジ／グリーン／グレー 特徴：暴風モード搭載 / ワンタッチ瞬間冷感 / 最大12m/s大風量 / 最大100時間連続稼働 / 5段階風量調節 / 腰掛け・首掛け・卓上・手持ち4WAY対応 / 残量表示 / LEDライト搭載 / モバイル給電対応 用途：通勤・通学 / 屋外作業 / アウトドア・キャンプ / フェス・スポーツ観戦 / 工事現場 / 熱中症対策 / 防災備蓄用 商品ページ： 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100655-1/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100772-1.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/