株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2026年5月18日（月）から沖縄県のウィングスポーツ（運営会社：株式会社APPLE）店様にて、電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」の販売を開始しました。

■ウィングスポーツ（運営会社：株式会社APPLE） https://www.instagram.com/wingsport2006 住所：沖縄県 沖縄市 東1丁目31-7 MAP：https://maps.app.goo.gl/oQa55VMhAM1tDjBM9 営業時間 平日：11:00～20:00 / 土曜：14:00～20:00 定休日：日曜日 電話番号：098-927-4203 アクセス：沖縄自動車道「沖縄南IC」から車で約15分

当社の「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」をより多くの方にご利用いただけるように、ウィングスポーツ（運営会社：株式会社APPLE）店様にて商品をおいていただけるようになりました。 プレシジョンは、イギリス発の電解質補給食品です！ 汗で失われるナトリウム量は、個人差が12倍以上あります！糖質の補給にはナトリウムが必要不可欠です。電解質ローディングで、適切なナトリウム摂取で、糖質のエネルギー変換をスムーズに。 足のつり、けいれん、補給に悩みがある方は、ぜひウィングスポーツ（運営会社：株式会社APPLE）店へお越しください。

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。

本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。

さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。この仕組みは、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。 ・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有） ・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有） ・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット

・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる ・1錠約12kcalと低カロリー ・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500） ・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能 ・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー

・汗で失われる電解質を素早く補給 ・水分吸収スピードがタブレットよりも速い ・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500） ・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能 ・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル

・マイルドな柑橘系の味 ・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し ・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal） ・インフォームドスポーツ認定 ・人工成分不使用

■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル

・1袋120kcal+カフェイン100mg含有 ・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し ・効きがいい ・インフォームドスポーツ認定 ・人工成分不使用

カーボ・オンリー・ドリンクミックス / カーボ＆電解質ドリンクミックス

■カーボ・オンリー・ドリンクミックス

プロサイクリングチームと共同開発（ツール・ド・フランスのためにプロサイクリングのロット・ドストニーと共同開発）されたカーボ・オンリー・ドリンクミックス！ ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！ 最大 120g/Lの炭水化物を補給可能 グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、ボトルから飲むだけなので 咀嚼（そしゃく）不要です。 電解質なしなのでナトリウム量を自由に調整できます。 一般のスポーツドリンクはカーボ + 電解質が固定ですが、カーボ・オンリー・ドリンクミックスは、カーボと電解質を分けて摂取することができます。 気温や発汗量に応じて、カーボ・オンリー・ドリンクミックスに電解質を混ぜて使うことができるので、自分に合ったドリンクを作ることも可能です。 カーボローディングにも最適です。

■カーボ＆電解質ドリンクミックス

ボトル1本で完結するカーボ＆電解質ドリンクミックス！ 一般的なスポーツドリンクよりも高濃度なエネルギー設計で、 長時間の運動でも安定したパフォーマンスをサポートします。 最大 60g/Lの炭水化物と電解質（ナトリウム：1000mg）を補給可能！ グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、咀嚼不要。 エネルギーだけでなく、発汗で失われるナトリウムをしっかり補給することが出来ます。 さらにこのドリンクでエネルギーと電解質が一緒に補給できるので、ジェルの本数を減らしたい方にもおすすめです！

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト https://pfandh.jp/

■会社概要 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表取締役：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社トータルヘルスコンサルティング TEL：03-3526-3081