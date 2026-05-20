Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月20に「Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。磁気共鳴画像法用コイルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)の概要
Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)に関する当社の調査レポートによると、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)規模は 2035 年に約 36 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)規模は約 21 億米ドルとなっています。磁気共鳴画像法用コイルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)のシェア拡大は、世界各地におけるMRIスキャナーの設置台数増加に起因するものです。世界中でMRIシステムの導入が進んでいることが、MRI用コイルへの需要を押し上げています。これは、各スキャナーが多様な撮像アプリケーションに対応するために、複数のRFコイルを必要とするためです。
経済協力開発機構（OECD）の報告書によれば、医療システム全体において先進的なMRIシステムの導入が急速に拡大しています。2023年時点で、日本の人口1百万人あたりのMRI設置台数は約59台であったのに対し、米国では同38台と報告されています。
磁気共鳴画像法用コイルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/magnetic-resonance-imaging-coil-market/590642297
磁気共鳴画像法用コイルに関する市場調査によると、慢性疾患の負担増大に伴い市場シェアが拡大する見通しであり、これが神経血管用コイル、脊椎用コイル、および機能的MRI用コイルの導入を後押しするとともに、高磁場および超高磁場MRIの急速な普及を支える要因となることが明らかになっています。
しかし、高度なMRI用コイルシステムの高額なコスト、とりわけ心臓用コイル、乳房用コイル、7テスラ（7T）超高磁場用コイル、および多チャンネルフェーズドアレイコイルの価格の高さが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)セグメンテーションの傾向分析
Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、磁気共鳴画像法用コイルの市場調査は、コイルタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域別に分割されています。
Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642297
エンドユーザー産業別に基づいて、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)は、病院、診断センター、研究機関、専門クリニックに分割されています。このうち、病院セグメントは、患者数の多さ、救急画像診断のニーズの高まり、そして診断用画像診断インフラに対する病院側の積極的な投資を背景に、予測期間を通じて55%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。
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Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)に関する当社の調査レポートによると、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)規模は 2035 年に約 36 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)規模は約 21 億米ドルとなっています。磁気共鳴画像法用コイルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)のシェア拡大は、世界各地におけるMRIスキャナーの設置台数増加に起因するものです。世界中でMRIシステムの導入が進んでいることが、MRI用コイルへの需要を押し上げています。これは、各スキャナーが多様な撮像アプリケーションに対応するために、複数のRFコイルを必要とするためです。
経済協力開発機構（OECD）の報告書によれば、医療システム全体において先進的なMRIシステムの導入が急速に拡大しています。2023年時点で、日本の人口1百万人あたりのMRI設置台数は約59台であったのに対し、米国では同38台と報告されています。
磁気共鳴画像法用コイルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/magnetic-resonance-imaging-coil-market/590642297
磁気共鳴画像法用コイルに関する市場調査によると、慢性疾患の負担増大に伴い市場シェアが拡大する見通しであり、これが神経血管用コイル、脊椎用コイル、および機能的MRI用コイルの導入を後押しするとともに、高磁場および超高磁場MRIの急速な普及を支える要因となることが明らかになっています。
しかし、高度なMRI用コイルシステムの高額なコスト、とりわけ心臓用コイル、乳房用コイル、7テスラ（7T）超高磁場用コイル、および多チャンネルフェーズドアレイコイルの価格の高さが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
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Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、磁気共鳴画像法用コイルの市場調査は、コイルタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域別に分割されています。
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エンドユーザー産業別に基づいて、Magnetic Resonance Imaging Coil Market(磁気共鳴画像法用コイル市場)は、病院、診断センター、研究機関、専門クリニックに分割されています。このうち、病院セグメントは、患者数の多さ、救急画像診断のニーズの高まり、そして診断用画像診断インフラに対する病院側の積極的な投資を背景に、予測期間を通じて55%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。