技術者のための事業視点入門セミナー開催 6月10日（水）14:00～14:30? ～開発テーマを事業につなげる8つの視点～
メーカー向けに新規事業開発のノウハウ提供や、先端機能材料・技術の調査分析を行う一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所（東京都港区、代表理事：瀧田理康、以下 高材研）は、無料セミナー「技術者のための事業視点入門セミナー～開発テーマを事業につなげる8つの視点～」を6月10日（水）14:00～14:30?に開催します。
企業の技術者が取り組む開発テーマは、単なる社内発表にとどまるものではなく、最終的には「事業として成立するか」が重要になります。そのためには、開発段階から技術そのものだけでなく、「どの市場で、どのような顧客価値を生み、どのように事業として成立させるか」という事業視点を持つことが重要です。
本セミナーでは、高材研が実践している新規事業開発メソッド「ステージチェック法」をもとに、技術者が開発テーマを事業化する際に押さえておきたい実践的なポイントを、実例を交えながら解説します。開催概要は下記のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349901/images/bodyimage1】
【開催概要】
日時：2026年6月10日（水）14:00～14:30
場所：オンライン（Zoom）
参加費：無料
対象：メーカーにご所属の技術者の方
お申込・お問い合わせ：
Peatix（ https://peatix.com/event/5015205/view ）またはメール：amc-labo.info@amc-labo.com
プログラム：14：00～ 講義
14:30 終了（ご質問はチャットでお寄せいただき個別に回答します）
講師：一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所 代表理事 瀧田 理康
大手素材メーカーにて、半導体製造装置向け部材事業をはじめとする社内ベンチャーの立ち上げ・運営に従事。海外市場開拓から生産管理まで、国内外での実務経験を有する。その経験をもとに、企業内で新規事業を推進するための独自メソッドを体系化。現在は本講座の提供に加え、先端材料・半導体分野に関する情報発信や調査活動を国内外に向けて行っている。LinkedInでは「J-semiNOW」として日本国内でしかわからない半導体・材料分野に関する情報を海外向けに発信、海外の専門家ネットワークを広げている。
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/rico-takita/
高材研では、「技術者のための事業視点実践講座」を開講しており、本セミナーでご紹介する内容を、少人数・寺子屋形式のワークショップを通じて、より実践的に整理・習得していきます。
高材研は、「企業という大木に、新規事業という若葉を芽吹かせる」という理念のもと、今後も技術と事業をつなぐ人材育成と、新規事業創出支援に取り組んでまいります。
（法人概要）
一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
設立：2024年9月27日 代表理事： 瀧田 理康
事務所： 〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F
URL： https://amc-labo.com
（本件に関するお問い合わせ）
高材研事務局 広報担当
メール： amc-labo.info@amc-labo.com
配信元企業：一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
企業の技術者が取り組む開発テーマは、単なる社内発表にとどまるものではなく、最終的には「事業として成立するか」が重要になります。そのためには、開発段階から技術そのものだけでなく、「どの市場で、どのような顧客価値を生み、どのように事業として成立させるか」という事業視点を持つことが重要です。
本セミナーでは、高材研が実践している新規事業開発メソッド「ステージチェック法」をもとに、技術者が開発テーマを事業化する際に押さえておきたい実践的なポイントを、実例を交えながら解説します。開催概要は下記のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349901/images/bodyimage1】
日時：2026年6月10日（水）14:00～14:30
場所：オンライン（Zoom）
参加費：無料
対象：メーカーにご所属の技術者の方
お申込・お問い合わせ：
Peatix（ https://peatix.com/event/5015205/view ）またはメール：amc-labo.info@amc-labo.com
プログラム：14：00～ 講義
14:30 終了（ご質問はチャットでお寄せいただき個別に回答します）
講師：一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所 代表理事 瀧田 理康
大手素材メーカーにて、半導体製造装置向け部材事業をはじめとする社内ベンチャーの立ち上げ・運営に従事。海外市場開拓から生産管理まで、国内外での実務経験を有する。その経験をもとに、企業内で新規事業を推進するための独自メソッドを体系化。現在は本講座の提供に加え、先端材料・半導体分野に関する情報発信や調査活動を国内外に向けて行っている。LinkedInでは「J-semiNOW」として日本国内でしかわからない半導体・材料分野に関する情報を海外向けに発信、海外の専門家ネットワークを広げている。
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/rico-takita/
高材研では、「技術者のための事業視点実践講座」を開講しており、本セミナーでご紹介する内容を、少人数・寺子屋形式のワークショップを通じて、より実践的に整理・習得していきます。
高材研は、「企業という大木に、新規事業という若葉を芽吹かせる」という理念のもと、今後も技術と事業をつなぐ人材育成と、新規事業創出支援に取り組んでまいります。
（法人概要）
一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
設立：2024年9月27日 代表理事： 瀧田 理康
事務所： 〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F
URL： https://amc-labo.com
（本件に関するお問い合わせ）
高材研事務局 広報担当
メール： amc-labo.info@amc-labo.com
配信元企業：一般社団法人高性能材料技術・事業化研究所
プレスリリース詳細へ