Assembly Automation Market (組立自動化市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月20に「Assembly Automation Market (組立自動化市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。組立自動化に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Assembly Automation Market (組立自動化市場)の概要
組立自動化 市場に関する当社の調査レポートによると、組立自動化 市場規模は 2035 年に約 1437 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 組立自動化 市場規模は約 678 億米ドルとなっています。組立自動化 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Assembly Automation Market (組立自動化市場)のシェア拡大は、世界各地で深刻化している製造業における人手不足が要因となっています。当社の調査によれば、2024年において製造業者の65%以上が、人材の確保および定着を自社の主要な経営課題として挙げており、このことが組立自動化システムの必要性を浮き彫りにしています。
製造部門におけるこうした人手不足の状況は、工場側によるロボット組立システム、自動搬送コンベア、協働ロボット（コボット）、そしてAI搭載型生産ラインへの投資を促進しています。
これに加え、世界各国の政府が国内製造能力の強化に向けて大規模な投資を行っており、その結果、自動組立システムに対する旺盛な需要が生み出されています。また、スマート工場や無人稼働型製造施設（ライトアウトファクトリー）の数が急速に増加していることも、産業用ロボット、自動組立ライン、自動マテリアルハンドリングシステム、およびPLC（プログラマブルロジックコントローラ）ベースの制御システムに対する高い需要を牽引しています。
組立自動化に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/assembly-automation-market/590642296
組立自動化に関する市場調査によると、特に米国、ヨーロッパ、中国、日本、インドにおけるEVおよびバッテリー製造の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、産業用ロボット、自動組立ライン、マシンビジョン、センサー、安全システムなどを含むこうした組立自動化システムには、多額の投資が必要となります。この点が、コストに敏感なメーカー間での導入を抑制し、今後数年間の市場成長を制限する要因となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349898/images/bodyimage1】
Assembly Automation Market (組立自動化市場)セグメンテーションの傾向分析
組立自動化 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、組立自動化 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域に分割されています。
Assembly Automation Market (組立自動化市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642296
Assembly Automation Market (組立自動化市場)は、タイプ別に基づいて、ロボット自動化設備、その他の自動化設備、中央制御システムに分割されています。このうちロボット自動化設備のセグメントは、製造業全般における産業用ロボットの急速な普及拡大や、精密製造に対する需要の高まりを背景に、予測期間を通じて55%の市場シェアを占めると見込まれています。
Assembly Automation Market (組立自動化市場)の概要
組立自動化 市場に関する当社の調査レポートによると、組立自動化 市場規模は 2035 年に約 1437 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 組立自動化 市場規模は約 678 億米ドルとなっています。組立自動化 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Assembly Automation Market (組立自動化市場)のシェア拡大は、世界各地で深刻化している製造業における人手不足が要因となっています。当社の調査によれば、2024年において製造業者の65%以上が、人材の確保および定着を自社の主要な経営課題として挙げており、このことが組立自動化システムの必要性を浮き彫りにしています。
製造部門におけるこうした人手不足の状況は、工場側によるロボット組立システム、自動搬送コンベア、協働ロボット（コボット）、そしてAI搭載型生産ラインへの投資を促進しています。
これに加え、世界各国の政府が国内製造能力の強化に向けて大規模な投資を行っており、その結果、自動組立システムに対する旺盛な需要が生み出されています。また、スマート工場や無人稼働型製造施設（ライトアウトファクトリー）の数が急速に増加していることも、産業用ロボット、自動組立ライン、自動マテリアルハンドリングシステム、およびPLC（プログラマブルロジックコントローラ）ベースの制御システムに対する高い需要を牽引しています。
組立自動化に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/assembly-automation-market/590642296
組立自動化に関する市場調査によると、特に米国、ヨーロッパ、中国、日本、インドにおけるEVおよびバッテリー製造の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、産業用ロボット、自動組立ライン、マシンビジョン、センサー、安全システムなどを含むこうした組立自動化システムには、多額の投資が必要となります。この点が、コストに敏感なメーカー間での導入を抑制し、今後数年間の市場成長を制限する要因となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349898/images/bodyimage1】
Assembly Automation Market (組立自動化市場)セグメンテーションの傾向分析
組立自動化 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、組立自動化 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域に分割されています。
Assembly Automation Market (組立自動化市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642296
Assembly Automation Market (組立自動化市場)は、タイプ別に基づいて、ロボット自動化設備、その他の自動化設備、中央制御システムに分割されています。このうちロボット自動化設備のセグメントは、製造業全般における産業用ロボットの急速な普及拡大や、精密製造に対する需要の高まりを背景に、予測期間を通じて55%の市場シェアを占めると見込まれています。