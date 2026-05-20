モバイルフォレンジック市場は2031年に99億9,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはモバイルフォレンジック市場を分析・予測した市場調査報告書「モバイルフォレンジック市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Mobile Forensics Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.8%で成長し、2026年の57億2,000万米ドルから2031年には99億9,000万米ドルにに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349885/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「モバイルフォレンジック市場 - ハードウェア（フォレンジックワークステーション、抽出・取得、ストレージ、証拠管理）、ソフトウェア（フォレンジック復号、データ抽出、データ分析）、OSタイプ、サービス（プロフェッショナル、マネージド） - 2031年までの世界市場予測 - Mobile Forensics Market by Hardware (Forensic Workstations, Extraction & Acquisition, Storage and Evidence Management), Software (Forensic Decryption, Data Extraction, Data Analysis), OS Type, Services (Professional, Managed) - Global Forecast to 2031」はモバイルフォレンジックの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別モバイルフォレンジック市場
ハードウェア
● 抽出＆取得用ハードウェア
● ストレージ＆証拠管理用ハードウェア
● フォレンジックワークステーション
● その他
ソフトウェア
● データ抽出ソフトウェア
● データ分析および可視化ソフトウェア
● OS固有のフォレンジックソフトウェア
● レビューおよびレポート作成
● フォレンジック復号ソフトウェア
● その他
サービス
● プロフェッショナルサービス
● デジタル調査およびコンサルティング
● インシデント対応
● システム統合
● トレーニングおよび教育
● サポートおよび保守
● マネージドサービス
OS別モバイルフォレンジック市場
● Android
● iOS
● その他
業種別モバイルフォレンジック市場
● 政府＆防衛
● 法執行機関
● BFSI
● IT＆電気通信
● 医療
● 小売業＆eコマース
● その他の業種
地域別モバイルフォレンジック市場
● 北米
● 欧州
● アジア太平洋地域
● ラテンアメリカ
調査対象企業
● Cellebrite (イスラエル)
● MSAB (スウェーデン)
● Oxygen Forensics (米国)
● Magnet Forensics (カナダ)
● Grayshift (米国)
● ElcomSoft (ロシア)
● OpenText (カナダ)
● Exterro (米国)
● Nuix (オーストラリア)
● SalvationData (中国)
レポート概要
モバイルフォレンジック市場 - ハードウェア（フォレンジックワークステーション、抽出・取得、ストレージ、証拠管理）、ソフトウェア（フォレンジック復号、データ抽出、データ分析）、OSタイプ、サービス（プロフェッショナル、マネージド） - 2031年までの世界市場予測
Mobile Forensics Market by Hardware (Forensic Workstations, Extraction & Acquisition, Storage and Evidence Management), Software (Forensic Decryption, Data Extraction, Data Analysis), OS Type, Services (Professional, Managed) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmtc10501/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349885/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「モバイルフォレンジック市場 - ハードウェア（フォレンジックワークステーション、抽出・取得、ストレージ、証拠管理）、ソフトウェア（フォレンジック復号、データ抽出、データ分析）、OSタイプ、サービス（プロフェッショナル、マネージド） - 2031年までの世界市場予測 - Mobile Forensics Market by Hardware (Forensic Workstations, Extraction & Acquisition, Storage and Evidence Management), Software (Forensic Decryption, Data Extraction, Data Analysis), OS Type, Services (Professional, Managed) - Global Forecast to 2031」はモバイルフォレンジックの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
オファリング別モバイルフォレンジック市場
ハードウェア
● 抽出＆取得用ハードウェア
● ストレージ＆証拠管理用ハードウェア
● フォレンジックワークステーション
● その他
ソフトウェア
● データ抽出ソフトウェア
● データ分析および可視化ソフトウェア
● OS固有のフォレンジックソフトウェア
● レビューおよびレポート作成
● フォレンジック復号ソフトウェア
● その他
サービス
● プロフェッショナルサービス
● デジタル調査およびコンサルティング
● インシデント対応
● システム統合
● トレーニングおよび教育
● サポートおよび保守
● マネージドサービス
OS別モバイルフォレンジック市場
● Android
● iOS
● その他
業種別モバイルフォレンジック市場
● 政府＆防衛
● 法執行機関
● BFSI
● IT＆電気通信
● 医療
● 小売業＆eコマース
● その他の業種
地域別モバイルフォレンジック市場
● 北米
● 欧州
● アジア太平洋地域
● ラテンアメリカ
調査対象企業
● Cellebrite (イスラエル)
● MSAB (スウェーデン)
● Oxygen Forensics (米国)
● Magnet Forensics (カナダ)
● Grayshift (米国)
● ElcomSoft (ロシア)
● OpenText (カナダ)
● Exterro (米国)
● Nuix (オーストラリア)
● SalvationData (中国)
レポート概要
モバイルフォレンジック市場 - ハードウェア（フォレンジックワークステーション、抽出・取得、ストレージ、証拠管理）、ソフトウェア（フォレンジック復号、データ抽出、データ分析）、OSタイプ、サービス（プロフェッショナル、マネージド） - 2031年までの世界市場予測
Mobile Forensics Market by Hardware (Forensic Workstations, Extraction & Acquisition, Storage and Evidence Management), Software (Forensic Decryption, Data Extraction, Data Analysis), OS Type, Services (Professional, Managed) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmtc10501/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ