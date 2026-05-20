電子書籍出版のお知らせ：子育て世帯マーケティングの教科書（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、コズレ子育てマーケティング研究所が蓄積してきた子育てビッグデータに基づく知見をまとめた電子書籍『子育て世帯マーケティングの教科書』をAmazon Kindleにて出版いたしました。Kindle Unlimitedにご登録の方は無料でお読みいただけます。
概要
本書最大の特徴は、国内最大級の「子育てビッグデータ」を根拠としている点です。株式会社コズレが保有する130万世帯以上の会員データと累計800万件以上のオンライン調査データをもとに、ベビー・キッズ・マタニティ市場の実態を数値で解き明かしています。「少子化でも市場は伸びている」「プレミアムおむつが初回購入の約半数を占めるまでに拡大した」「後発ブランドが4年で認知度を3倍近くに伸ばした」など、直感ではつかみにくい市場の構造と変化を、データによって可視化しています。
また、本書は「変わらない構造」と「最新のトレンド」という2つの軸で構成されています。前半では、時代や商材が変わっても通用する子育てマーケティングの普遍的な法則--月齢によるニーズの激変、ターゲット層の短期的な総入れ替わり、購入者と使用者の分離--を丁寧に解説します。後半では、共働き世帯の拡大、SNS・EC・サブスクへの購買チャネルの変化、中古・レンタル需要の増加といった現在進行中のトレンドを取り上げ、変化の中にこそある「後発でもシェアを奪えるチャンス」を示します。
「子育て市場を初めて担当することになったが、何から手をつければよいかわからない」という初学者にとっては、市場の全体像と勝ち筋を体系的につかむ入門書として機能します。一方、「これまでの手法がなぜ効かなくなってきたのかを整理したい」という経験者にとっては、施策の根拠をデータで再確認し、戦略を見直すための実践的な羅針盤となります。本書は、その両方のニーズに応えるよう設計されています。
書籍概要
●書名：子育て世帯マーケティングの教科書
●副題：子育てビッグデータで読み解くベビー・キッズ・マタニティ市場の攻略実践ガイド
●著者：株式会社コズレ 子育てマーケティング研究所 早川修平
●発行：株式会社コズレ
●価格：980円
●販売：Amazon Kindle（Kindle Unlimited対応・登録者は無料）
●Amazon販売ページ：https://x.gd/daJbq
目次
●はじめに：ようこそ、子育てマーケティングの世界へ
●第1章：子育て市場の特徴
●第2章：子育てマーケティングを規定する「普遍的な3つのポイント」
●第3章：変わる常識、広がるチャンス――最新トレンドを味方につける
●第4章：まずは「知ってもらう」ことから――認知獲得の鉄則とメディア戦略
●第5章：ターゲットの心に「深く」刺す――セグメント別メッセージ戦略
●第6章：妊婦/乳幼児ママが信頼する情報源
●おわりに：あなたのマーケティングが、子育ての「笑顔」をつくる
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは"子育ての喜びをもっと大きく！"を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立：2013年7月1日
代表取締役：松本 大希
事業内容：インターネットメディア事業 子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
受賞歴：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川 TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349375/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
本書最大の特徴は、国内最大級の「子育てビッグデータ」を根拠としている点です。株式会社コズレが保有する130万世帯以上の会員データと累計800万件以上のオンライン調査データをもとに、ベビー・キッズ・マタニティ市場の実態を数値で解き明かしています。「少子化でも市場は伸びている」「プレミアムおむつが初回購入の約半数を占めるまでに拡大した」「後発ブランドが4年で認知度を3倍近くに伸ばした」など、直感ではつかみにくい市場の構造と変化を、データによって可視化しています。
また、本書は「変わらない構造」と「最新のトレンド」という2つの軸で構成されています。前半では、時代や商材が変わっても通用する子育てマーケティングの普遍的な法則--月齢によるニーズの激変、ターゲット層の短期的な総入れ替わり、購入者と使用者の分離--を丁寧に解説します。後半では、共働き世帯の拡大、SNS・EC・サブスクへの購買チャネルの変化、中古・レンタル需要の増加といった現在進行中のトレンドを取り上げ、変化の中にこそある「後発でもシェアを奪えるチャンス」を示します。
「子育て市場を初めて担当することになったが、何から手をつければよいかわからない」という初学者にとっては、市場の全体像と勝ち筋を体系的につかむ入門書として機能します。一方、「これまでの手法がなぜ効かなくなってきたのかを整理したい」という経験者にとっては、施策の根拠をデータで再確認し、戦略を見直すための実践的な羅針盤となります。本書は、その両方のニーズに応えるよう設計されています。
書籍概要
●書名：子育て世帯マーケティングの教科書
●副題：子育てビッグデータで読み解くベビー・キッズ・マタニティ市場の攻略実践ガイド
●著者：株式会社コズレ 子育てマーケティング研究所 早川修平
●発行：株式会社コズレ
●価格：980円
●販売：Amazon Kindle（Kindle Unlimited対応・登録者は無料）
●Amazon販売ページ：https://x.gd/daJbq
目次
●はじめに：ようこそ、子育てマーケティングの世界へ
●第1章：子育て市場の特徴
●第2章：子育てマーケティングを規定する「普遍的な3つのポイント」
●第3章：変わる常識、広がるチャンス――最新トレンドを味方につける
●第4章：まずは「知ってもらう」ことから――認知獲得の鉄則とメディア戦略
●第5章：ターゲットの心に「深く」刺す――セグメント別メッセージ戦略
●第6章：妊婦/乳幼児ママが信頼する情報源
●おわりに：あなたのマーケティングが、子育ての「笑顔」をつくる
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは"子育ての喜びをもっと大きく！"を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立：2013年7月1日
代表取締役：松本 大希
事業内容：インターネットメディア事業 子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
受賞歴：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川 TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349375/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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