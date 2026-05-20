16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのボーカルとして、甘く透き通る歌声と豊かな表現力でファンを魅了する吉野北人。俳優やモデルなど多方面でも存在感を放つ彼が、昨年5月に“HOKUTO”として「オパッキャマラド！」でソロデビュー！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、6/3(水)発売の1stアルバム『JUKE BOX』のリリースを記念したオリジナル特番を2ヶ月連続でオンエア！ポップやR&Bなどジャンルにとらわれない多彩な楽曲が詰め込まれた本作の魅力と、彼の“クリエイティブの源泉”を“インプット”と“アウトプット”の前後編で紐解く。

＜#1＞は、インスピレーションが湧き上がる瞬間を記録し、彼の豊かな感性に触れる“インプット”編。「いずれは写真展を開きたい」と語るほどのカメラ好きでもあるHOKUTOが、愛用のカメラを手に下町情緒溢れる三ノ輪の商店街や、緑豊かな荒川自然公園を散策。下町の路地裏や古い看板、豊かな自然など、何気ない日常を切り取っていく姿に密着！さらに、アルバム『JUKE BOX』の収録楽曲についても自ら解説。写真に添える言葉や楽曲への想いを通して、彼の思考や感性を浮き彫りにしていく。





■■番組情報■■

＜番組名＞

M-ON! SPECIAL 「HOKUTO」 ～JUKE BOX～＜#1＞

＜放送日時＞

2026/5/31(日)23:00～23:30

[再]2026/6/24(水)22:00～22:30





＜番組名＞

M-ON! SPECIAL 「HOKUTO」 ～JUKE BOX～＜#2＞

＜放送日時＞

2026/6/14(日)23:00～23:30

[再]2026/6/24(水)22:30～23:00









▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/mon-special-hokuto-2605/









■■アルバム情報■■

HOKUTO 1st Album

『JUKE BOX』

6/3(水)リリース

https://pony-canyon.lnk.to/hokuto_jukebox_CD

特設サイト

https://hokuto-jukebox.com/









以上





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