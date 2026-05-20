緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫





三菱商事都市開発株式会社は、株式会社STYLY、株式会社ローソンエンタテインメントとともに構成するウルトラマルチバース実行委員会の一員として、横浜エリアを舞台に2026年6月5日(金)から開催するストーリー没入型ARアクション体験イベント「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」について、『ウルトラマン』の科学特捜隊員として参加できる「ミッション」、横浜の街並みを背景にした「ウルトラARフォトスポット」など、イベント内での全体験コンテンツを発表します。

また、「ウルトラARフォトスポット」には、2026年7月4日(土)から放送予定の新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』より「ウルトラマンテオ」が登場します。









≪ストーリー没入型ARアクション体験イベント

「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」について≫

本イベントはウルトラマルチバース実行委員会が主催し、横浜赤レンガ倉庫を中心とした横浜エリアで展開する、有料チケット制のストーリー没入型ARアクション体験イベントです。AR技術により、“リアルスケール”のウルトラマンや怪獣が横浜の街に出現し、ウルトラマンの世界と街の風景が融合するダイナミックな体験を味わえることが特徴となっています。





体験コンテンツ





≪「ミッション」コンテンツについて≫





ミッション





「ミッション」コンテンツは、参加者に「科学特捜隊」の「新人調査員」として横浜の上空に突如現れた「時空のゆがみ」を調査し、別次元の脅威が潜む危険区域へと変貌を遂げてしまった横浜の街を危機から救い出すミッションにチャレンジしていただくコンテンツです。科特隊が開発した最新鋭のツール「ウルトラスキャナー*」を起動し、街の様子を把握していただきます。横浜赤レンガ倉庫周辺に発生した怪獣の痕跡や影など、ヒントを見つけながら各スポットを巡り、時空のゆがみから出現したと思われる怪獣発生の原因を調査し、ウルトラヒーローたちをサポート。横浜の街の平和を守っていただきます。





横浜赤レンガ倉庫2号館1Fに設けられた科学特捜隊 横浜支部(特設ブース)が体験のスタート地点となります。参加者には特設ブースで体験キットをお受け取りいただき、ご自身のスマートフォンで「ウルトラスキャナー」を起動していただきます。スマートフォンをお持ちであればARの特別な知識がなくてもどなたでもミッションにチャレンジできるため、簡単な操作を覚えれば、お子様でも各ミッションを達成することが可能です。





ウルトラスキャナー





横浜の街を巡る中でどんなウルトラヒーローや怪獣に遭遇するのか？息つく暇もない展開の末にどんなエンディングが待ち受けているのか。

「科特隊」の「新人調査員」として、体験いただいた皆様にこの未曾有の事態を目撃していただけるよう充実したコンテンツをご提供します。





そして、この「ミッション」コンテンツに合わせて、チケットを購入いただいた方は、もうひとつのコンテンツ「ウルトラARフォトスポット」での特別ショットの撮影も可能となります。「ミッション」コンテンツ、「ウルトラARフォト」コンテンツのどちらも横浜の街並みとともにお楽しみいただけます。





*ご自身のスマートフォンに、アプリケーションのインストールが必要となります。





≪会期中は何度でも体験可能！≫

本イベントの開催期間中は、受付でチェックインした端末であれば何度でも体験可能です。訪れるたびに新しい驚きをご提供できるよう、コンテンツに変化を加えながら展開していきます。









≪横浜の街とウルトラヒーロー・怪獣たちの象徴的なカットを撮影！

「ウルトラARフォトスポット」コンテンツ≫





ARフォトスポット





「ウルトラARフォトスポット」企画では、横浜赤レンガ倉庫、横浜ハンマーヘッド、運河パーク、万国橋、山下公園、横浜中華街など、アイコニックな横浜の街並みをバックにウルトラヒーロー、そして怪獣とのスペシャルな写真・映像を撮影できるスポットを計11箇所設置します。横浜の街で躍動するウルトラヒーローたちの姿を、自由なアングルで撮影することができます。イベントチケットをご購入いただいた方は、全スポットでのARフォトの撮影が可能です。このイベントでしか撮ることができない、とっておきのシーンをお楽しみいただけます。









≪全国どこでも一緒に撮影できる！友好珍獣ピグモンが登場！≫

友好珍獣「ピグモン」とは、お好きな場所(自宅でも撮影可能)で一緒に撮影することができます(完全無料)。ぜひ、お手元のスマートフォンを起動してご体験ください。





ARフォト(イメージ)

ARフォト(イメージ)





≪「ウルトラマンテオ」も登場！横浜を巡り、ここでしか撮れない「フォト＆ムービー」をゲット！≫

「ウルトラARフォトスポット」には、7月4日(土)から放送がスタートする新TVシリーズより、「ウルトラマンテオ」も登場します。

本作の主人公は、惑星「H12(エイチワンツー)」を追われ、地球で獣医学部の学生「光石(みついし)イブキ」として暮らす宇宙人。「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマです。





故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人「ウルトラマンテオ」。この新ヒーローのフォトスポットには、とある“秘密”が…！？放送でのストーリー展開に合わせて、新ヒーローのARフォトスポットにも変化が現れます。シリーズ60周年を記念したウルトラマルチバースの世界に、最新のヒーローはどのように登場するのか？ぜひご期待ください。





ウルトラマンテオ





≪ここでしか入手できない遊び心あふれる体験キットに注目！≫

本イベントにご参加いただく際、横浜赤レンガ倉庫の受付でお渡しする体験キットには体験のガイドとなるMAPやノートが入っています。

本イベントでしか入手できないショッパーは、お子様の胸元に当てて写真を撮ると、ウルトラヒーローに変身できる限定デザインとなっています。イベント参加の記念に、ウルトラマンになりきって特別なショットを撮影いただけます。





限定デザインショッパー





そして、キットの中にあるノートにも仕掛けが！横浜の街の平和を守るミッションをクリアした後、ノートの裏面にある二次元コードを読み取ると、クリアした人にしか見られない特別な「ARデジタルインセンティブ」が出現します。ミッションを達成した新人調査員だけがその演出を体験することができます。ご帰宅後もワクワクの余韻をお楽しみください。





≪イベント告知動画≫

https://youtu.be/I5ynLZYOo_Y





ウルトラヒーロー





≪イベント概要≫

イベント名 ： 緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦

in 横浜赤レンガ倉庫

主催 ： ウルトラマルチバース実行委員会

後援 ： 横浜市

協力 ： 株式会社横浜赤レンガ、株式会社INFORICH(CHARGESPOT(TM))

開催期間 ： 2026年6月5日(金)～2026年11月30日(月)

開催場所 ： 横浜赤レンガ倉庫 周辺エリア

(受付場所：横浜赤レンガ倉庫2号館 1F Information横)

体験時間 ： 約70分 (移動時間含む)

※会期中は何度でも体験可能

チケット料金 ： 2,800円(税込) ※体験キット・ノベルティ付き

※事前購入／当日購入可能(当日現地決済はPayPayのみ対応)

※本サービスは、「チケット1枚につき1端末」で

ご利用いただけます。

チケット購入サイト： https://l-tike.com/ultra-multiverse/

公式サイト ： https://styly.cc/ultra-multiverse/





■参加方法：専用アプリ「STYLY」をインストールしたスマートフォンにて体験いただけます。

▼インストールはこちら▼

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/styly/id1477168256

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psychicvrlab.stylymr





※専用アプリ「STYLY」概要： https://gallery.styly.cc/about/ja

※アプリダウンロードや体験時の通信費はお客様ご自身のご負担となります。

※対応端末：iPhone6s以降、Android8.0以降 (スマートフォンの機種によってはご利用いただけないことがありますのでご了承ください)

あらかじめ公式サイトから動作確認をしていただくことを推奨します。









≪横浜赤レンガ倉庫2号館(受付)について≫

受付場所：横浜赤レンガ倉庫2号館 1F Information横

受付時間：11:00～17:00 ※夏季期間(7月、8月)11:00～18:00

備考 ：受付での当日現地決済は、PayPayのみ対応しています。

PayPayをお持ちでないお客様は、

チケット購入サイトよりご購入ください。





受付(イメージ)





≪「ウルトラマンシリーズ」とは≫

「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けています。ウルトラマンが、宇宙の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博しています。『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送・展開されています。

・「ウルトラマンシリーズ60周年記念サイト」： https://60th.m-78.jp

・公式サイト： https://m-78.jp

(C)円谷プロ





ウルトラマン60周年ロゴ





≪ウルトラマンシリーズ60周年記念作品「ウルトラマンテオ」放送情報≫

放送開始日 ： 2026年7月4日(土／日本時間)

放送時間 ： 日本時間 毎週土曜日 午前9:00～9:30

国内放送局 ： テレ東系列6局ネット 他

国内配信サイト： TVer・ネットもテレ東・TSUBURAYA IMAGINATION・

YouTubeウルトラマン公式チャンネル 他









≪三菱商事都市開発株式会社について≫

三菱商事都市開発 ロゴ





三菱商事都市開発は「構想力と実現力で、都市の未来を育む。」をPurposeとして掲げ、インダストリアル領域とリテール・エンターテインメント領域を中心に型にはまらない不動産・都市開発を行っています。インダストリアル領域ではドライ物流倉庫に加え、自動倉庫を含めた冷凍冷蔵倉庫やマルチテナント型製造・研究開発施設(innoba(イノーバ))、マルチテナント型ライフサイエンス研究開発施設(アイパーク神戸)の開発にも注力しています。また、リテール・エンターテインメント領域では都心型商業施設やNSC(近隣型ショッピングセンター)、ホテルの開発に加え、横浜赤レンガ倉庫等におけるイベント事業も手掛けています。更に、アリーナ等を核とした大規模都市開発にも取り組んでいます。





今後も国内外における幅広い産業・顧客接地面を持つ三菱商事グループの総合力を最大限に活かし、お客様やパートナーとともに都市の可能性を開いていきます。





・本社所在地： 東京都千代田区有楽町1丁目5番2号

東宝日比谷プロムナードビル7階

・代表者 ： 代表取締役社長 森田 憲司

・Webサイト ： https://www.mcud.co.jp









≪株式会社STYLYについて≫

STYLY ロゴ





株式会社STYLYは、デジタルとフィジカルをつなぐ空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する会社です。ランドオーナーや街づくりに携わる方々に対して、XR(AR/VR/MR)技術を主軸に、その場所でしか体験できない「LBE(ロケーションベースド・エンターテインメント)」や地域共創など幅広いソリューション提供を行っています。今後も世界中の事業者やクリエイターとともに新たな文化・産業の創出を行い、コーポレートミッションである「人類の超能力を解放する」ことを目指します。





・本社所在地： 東京都新宿区新宿1丁目34-3 第24スカイビル 4F

・代表者 ： 代表取締役CEO 山口 征浩

・Webサイト ： https://styly.inc/ja/









≪株式会社ローソンエンタテインメントについて≫

ローソンエンタテインメント ロゴ





株式会社ローソンエンタテインメントは、ローソングループの一員として「私たちはエンタテインメントを通じて“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」の企業理念のもと、お客様が期待する／期待を超える商品・サービスの創造、開拓、提供を通して、お客様に感動／よろこび／幸せを提供することで、“唯一無二のエンタメ総合企業”を目指しています。代表的なサービスであるチケット事業「ローソンチケット(ローチケ)」やエンタメ物販サービス事業「HMV&BOOKS」などに加え、映画館事業『ローソン・ユナイテッドシネマ』、旅行事業『ローソントラベル』、エンタメエージェンシー事業『ダブルカルチャーパートナーズ(DCP)』の5つの事業を軸に、多角的なエンタテインメントサービスの提供と各事業の相互連携による新たなサービス開拓をはかっており、あらゆる角度からお客様へのタッチポイントを作ることを目指しています。





・本社所在地： 〒141-8609 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー

・代表者 ： 代表取締役社長 野口 透

・Webサイト ： https://www.ent.lawson.co.jp