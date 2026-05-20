中国BLファンタジー小説「二哈和他的白猫師尊」（ハスキーと彼の白猫師尊／はすきーとかれのしろねこしずん）の番外編を収録する待望の最終巻・第9巻が、11/22（日）頃に発売することが決定！本日より予約受付を開始いたします。特装版には、特製わんにゃん巾着セットが付属。 さらにシリーズ完結を記念し、まるまる、モフモフとかわいらしい着ぐるみを着た様子をイメージした、お団子型の燃晩ぬいぐるみセットも登場。書籍特装版とぬいぐるみセットを同時購入いただいた方には、イラストレーターzolaidaによる歴代カバーイラストを収録した「全巻カバーイラスト冊子」を先着でプレゼントいたします！ぜひお見逃しなく！

■イントロダクション

楚晩寧に師事したこと自体が間違いだった。墨燃（モー・ラン）はそう思う。 高慢で冷淡な師尊は、墨燃を歯牙にもかけないばかりか、ついに墨燃の兄弟子であり、想い人でもあった師昧（シー・メイ）を見殺しにしたのだから。 しかし、そうして死んでまた生き返った時、二度にわたる生を生きた墨燃が最後に一緒にいることを選んだのは、師尊その人だった。

■第9巻内容

大人気中国BLファンタジー小説シリーズの番外編を収録する待望の最終巻！ 本編のその後、そして遠い未来の「IF」を描く番外編に加え、作者コメント・小劇場をお届けする。

■第9巻商品情報

発売日：2026年11月22日（日） 作者：肉包不吃肉（ロウバオブーチーロウ） 装画：zolaida 訳 ：戸谷真希 発行・発売：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ ●小説「二哈和他的白猫師尊」第9巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） 定価：\2,970（本体価格\2,700+税） ●小説「二哈和他的白猫師尊」第9巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） 定価：\6,600（本体価格\6,000+税） ――特典として、特製わんにゃん巾着セットが付属する豪華特装版。「二哈和他的白猫師尊シリーズ完結記念・特製燃晩お団子ぬいぐるみセット」と併せてのご購入で、全巻カバーイラスト冊子の先着プレゼントも！ （配布条件の詳細は店舗規定をご確認ください）

※画像はイメージです。実際の商品・仕様とは異なる場合がございます。 ※作者コメント・小劇場は既刊では特装版付属小冊子にのみ収録しておりましたが、当巻では書籍内容（番外編）との親和性を鑑みて通常版・特装版両方の書籍本体に収録しております。 ※通常版は一般流通、特装版はアニメイトとステラワースのみでの販売となります。 ※特装版は数量に限りがございます。

【予約・購入はこちら】 ●アニメイト 通常版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3486074/ 特装版：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3486075/ ●ステラワース 通常版： https://x.gd/dqoRE 特装版： https://x.gd/28thE

■シリーズ完結記念グッズ

●二哈和他的白猫師尊（ハスキーとかれのしろねこしずん）シリーズ完結記念・特製燃晩お団子ぬいぐるみセット 発売日：2026年11月22日（日） 定価：\3,850（本体価格\3,500＋税） サイズ：約10×10×10cm（耳・尻尾を含む）

※画像はイメージです。実際の商品・仕様とは異なる場合がございます。

【予約・購入はこちら】 ●アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3486076/ ●ステラワース：https://x.gd/g541h

■既刊情報

●アニメイト 小説「二哈和他的白猫師尊」第1巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2923277/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第1巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2923278/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第2巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2923279/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第2巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2923280/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第3巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2998767/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第3巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん）／法人特典付 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2998768/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第4巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2998769/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第4巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2998770/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第5巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3062260/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第5巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3062261/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第5巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん）／数量限定セット【燃晩タペストリー付き】 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3062263/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第6巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3132039/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第6巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3132040/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第7巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3193544/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第7巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3193545/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第8巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3193546/ 小説「二哈和他的白猫師尊」第8巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3193547/

●ステラワース 小説「二哈和他的白猫師尊」第1巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん）／法人特典付 https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=j4S92iZSF3F 小説「二哈和他的白猫師尊」第1巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん）／法人特典付 https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=7NqPI1nqGcN 小説「二哈和他的白猫師尊」第2巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=5zWuKBLWs0u 小説「二哈和他的白猫師尊」第2巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=agUm7t6UEyy 小説「二哈和他的白猫師尊」第3巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=YdhTXV8llHk 小説「二哈和他的白猫師尊」第3巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=eAyamgEttrA 小説「二哈和他的白猫師尊」第4巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=LWoxreAaaDx 小説「二哈和他的白猫師尊」第4巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=gE7tN6UGGmm 小説「二哈和他的白猫師尊」第5巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=103830 小説「二哈和他的白猫師尊」第5巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=103829 小説「二哈和他的白猫師尊」第6巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=106265 小説「二哈和他的白猫師尊」第6巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=106266 小説「二哈和他的白猫師尊」第7巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=9784789737302 小説「二哈和他的白猫師尊」第7巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=4520361702420 小説「二哈和他的白猫師尊」第8巻【通常版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=9784789737326 小説「二哈和他的白猫師尊」第8巻【特装版】（ハスキーとかれのしろねこしずん） https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=4520361702437

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