CookGo は、AIを活用したレシピ保存・料理サポートアプリです。

■ 操作はかんたん、URLを貼るだけ

Instagram、TikTok、YouTube、Webページなどで見つけたレシピ。 リンクをコピーして、CookGoに貼り付けるだけ。 AIが材料と手順を自動解析し、見やすいレシピカードを生成します。 元の動画リンクもそのまま残っているので、もう一度確認したいときも安心。 「調理を始める」をタップすれば、ステップごとに料理を進められます。 動画を何度も巻き戻す手間がありません。

■ 冷蔵庫の余り物、どうする？AIが助けてくれる

CookGo を開き、冷蔵庫に残っている食材を入力してください（例：「大根半分、鶏肉、豆腐」）。 AI が関連するレシピをすべて一覧表示します。 冷蔵庫を開けて献立が思いつかないときは、AI にお任せください。

■ 対話型AIアシスタント「Cooky」：あなた専用のレシピ調整師

Cooky とチャットするように話しかけてください。 あなたの好みや今日食べたい気分を伝えると、リアルタイムでぴったりの料理を提案します。 「減塩」「糖質オフ」「辛味なし」など、あなたの好みに合わせて Cooky が調整します。

■ 保存したレシピは、すべてあなただけの「レシピ本」に

「時短」「鶏肉」「夕食」「デザート」など、好きなタグで自由に分類。 保存したレシピはすべて、あなただけの専用レシピ集になります。 あとで「あのレシピ、どこにいった？」と探す手間がありません。

■ 買い物リストを自動作成

1週間分の献立を決めれば、買い物リストも自動で作成されます。 スーパーで「何を買えばいいんだっけ？」と迷うことも、買い忘れもなくなります。

■レシピサイト「CookGo」：いま人気のテーマがひと目でわかる

ブラウザを開くだけですぐに使えます。食事の種類、食材、調理方法、世界の料理…好きな方法でレシピを検索可能。 今、注目のレシピがここに集約されています。 「筑前煮」「時短料理」「大根」「離乳食」「すき焼き」「おつまみ」… 日本で話題のホットなテーマは、サイトですべて整理されています。

ダウンロード

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/cookgo-easy-recipe-import/id6744090840 Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cookpal.ai.android 公式サイト：https://cookgo.life/ja

会社概要

会社名：AILIFE TECHNOLOGY PTE. LTD. 問い合わせ先：support@cookgo.net