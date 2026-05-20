アイコニア・ホスピタリティ 草津温泉3ホテル直行バス 品川シーサイド駅発着追加で草津へのアクセス向上





草津温泉エリア3ホテル「亀の井ホテル 草津リゾート」、「亀の井ホテル 草津湯畑」、「草津温泉 大東舘」（所在地：群馬県吾妻郡草津町）は、夏の草津温泉旅行シーズンに合わせ、東京駅・大宮駅発着の往復直行バスパックに、2026年5月7日より、りんかい線「品川シーサイド駅」を新たな発着場として追加しました。各発着場から乗り換え不要で草津温泉へアクセスできるほか、往復高速バス代と1泊2食付き宿泊をセットにしたお得な内容で、温泉や郷土料理、夏限定メニューなど草津の魅力をゆったり満喫いただけます。また、長距離移動時の負担軽減に加え、高速道路料金・ガソリン代を気にせず利用できる温泉旅として、より快適で安心感のある草津旅行を提案します。

■りんかい線「品川シーサイド駅」発着追加で、草津温泉への移動がさらに快適に

往復直行バスパックに、新たにりんかい線「品川シーサイド駅」発着便を追加しました。東京湾岸エリアの江東区・品川区・港区周辺からも利用しやすくなり、草津温泉へのアクセスが向上します。往復バスと宿泊、さらに夕食・朝食付きで、出発から滞在までをスムーズに楽しめる宿泊プランとしてご利用いただけます。乗り換え不要で快適に移動できる旅行スタイルとして、東京湾岸エリアから草津温泉への新たなアクセス手段を提案します。移動中は景色を眺めながらゆったり過ごせるほか、運転の負担がないため、到着後、草津温泉を充実してお楽しみいただけます。滞在中は大浴場や露天風呂を何度でも無料でご利用可能で、3ホテルそれぞれの温泉を楽しむ「湯めぐり」とともに、草津温泉での滞在時間をゆったりと満喫いただけます。





【宿泊プラン概要】

名称：【お得なバスの旅】東品川・東京・大宮発◆往復バス付きでみんなラクラク♪草津の源泉・郷土料理を堪能！＜1泊2食付＞

期間：2026年5月7日～ ※7月19日往路～8月31日は運休します。

料金：亀の井ホテル 草津リゾート：17,500円～27,800円、亀の井ホテル 草津湯畑：18,730円～29,630円、草津温泉 大東舘：16,900円～29,400円

※2名1室利用時の1名様税込料金です。別途入湯税150円を申し受けます。

ご予約・お問い合わせ：

亀の井ホテル 草津リゾート https://kamenoi-hotels.com/kusatsuresort/access/bustour/

亀の井ホテル 草津湯畑 https://kamenoi-hotels.com/kusatsuyubatake/access/bustour/

草津温泉 大東舘 https://daitokan.co.jp/news/2024/07/12/5696/

※本プランは株式会社ナクアホテル＆リゾーツマネジメント ナクアトラベル（東京都港区六本木六丁目2番31号 東京都知事登録旅行業第2-6847号 （一社）全国旅行業協会正会員）が企画・実施します。

バス運行会社：関東自動車株式会社。最少催行人員2名。添乗員は同行しません。

詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申し込みください。

【夕食概要】

■亀の井ホテル 草津リゾート 「上州文化の『美』と、上州グルメの『味』の共演ビュッフェ」

ホテル最上階に位置する「草津スカイテラスMINORI」では、浅間山や草津白根山を望む景観とともに、夏限定の和テイストなビュッフェをご提供します。爽やかな香りが広がる「豚の香草焼きジュレポン酢添え」や、夏野菜を使った「ゴーヤと卵のお浸し」、和出汁で味わう「ロールキャベツ」など、季節感あふれるメニューをご用意しました。郷土料理やご当地グルメも取り入れながら、上州の食文化を感じられる内容となっており、旬の食材を活かした彩り豊かな料理をお楽しみいただけます。高台から草津温泉街を見下ろす開放的なロケーションのなか、景色とともに味わう夏のビュッフェ体験をご堪能ください。





豚の香草焼きジュレポン酢添えとビュッフェ料理

場所：草津スカイテラス MINORI （亀の井ホテル 草津リゾート 6 階）

期間：2026年6月1日～8月31日

詳細：https://kamenoi-hotels.com/kusatsuresort/restaurant/

■亀の井ホテル 草津湯畑 「食欲をそそる！夏の旬食材を使ったビュッフェ料理」

本館3階「KUSATSU BOLD KITCHEN」では、料理人が目の前で仕上げるライブ感あふれるビュッフェに加え、夏限定メニューが登場します。爽やかな酸味と香りが広がる「赤城鶏と檸檬のパエリア」は、夏バテ対策にもぴったりの一品です。また、冷やした夏野菜とチーズを組み合わせた「夏野菜のラタトゥイユ ～香ばしいチーズバゲットとともに～」や、「藁焼きカツオのカルパッチョ風 香味野菜香る爽やかソースで」など、見た目にも涼やかな料理をご用意しました。群馬名物や郷土料理、洋食メニューまで幅広く取りそろえ、季節感とライブ感を楽しめるビュッフェとして、夏の草津滞在を彩ります。





赤城鶏と檸檬のパエリア

場所： KUSATSU BOLD KITCHEN （亀の井ホテル 草津湯畑 本館 3 階）

期間：2026年6月1日～8月31日

詳細：https://kamenoi-hotels.com/kusatsuyubatake/restaurant/

■草津温泉 大東舘

「厳選 熟成上州牛すき焼き又は陶板焼きディナー」「2種類のお肉が味わえる！上州牛と上州麦豚しゃぶしゃぶ」

最上階の個室ダイニング「宙の鑑」では、落ち着いた空間で上州・草津の四季折々の素材を取り入れた本格会席ディナーをご提供しています。「厳選 熟成上州牛すき焼き又は陶板焼きディナー」では、旬の食材を使用した前菜5種盛りやお造り盛り合わせ、旬の焼き魚包み焼きなど全8品をご用意し、上州牛の旨みを存分にお楽しみいただけます。また、「上州牛と上州麦豚しゃぶしゃぶ」では、群馬名産の2種類のお肉を一度に味わえる贅沢な内容に仕上げました。すべて個室スタイルのため、大切な方との食事やゆったりとした滞在にもおすすめです。草津の自然とともに、上州食材の魅力を感じる特別なディナータイムを演出します。





厳選 熟成上州牛すき焼き又は陶板焼きディナー

場所：個室ダイニング 宙の鑑（草津温泉 大東舘 9 階）

期間：通年

詳細：https://daitokan.co.jp/restaurants/

※画像はすべてイメージです。

【亀の井ホテル 草津リゾート】





温泉街を見下ろす高台に位置し、山々に囲まれた自然豊かで静かな環境に佇む温泉リゾートホテル。草津温泉・万代鉱源泉を100％使用したかけ流しの湯は、強酸性の泉質ならではの特徴を備え、多くの温泉ファンに親しまれています。最上階レストランでは浅間山や草津白根山の眺望とともに、群馬ならではの上州グルメをお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kusatsuresort/

住所：〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津15-8 TEL：0279-88-2109

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：103室

【亀の井ホテル 草津湯畑】





湯畑まで徒歩3分、西の河原通りに面した好立地。3つの異なる源泉（湯畑源泉、万代鉱源泉、西の河原源泉）を堪能できる温泉ホテルです。モダンな和の趣を取り入れた客室で、日常の喧騒から離れた癒しのひとときを提供します。お食事は、上州名物の郷土料理を中心とした多彩なビュッフェを心ゆくまでお楽しみください。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kusatsuyubatake/

住所：〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津512-3 TEL：0279-88-2535

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：80室

【草津温泉 大東舘】





草津のシンボル「湯畑」を見下ろす絶好のロケーション。湯畑から源泉を直接引湯しており、温泉宿ならではの落ち着きとくつろぎに満ちた和室を中心とした客室で、ゆったりとお過ごしいただけます。愛犬とお過ごしいただける専用フロアもご用意。お食事は上州牛や上州麦豚など群馬県産食材や旬の食材を活かした彩り豊かなお料理を、ビュッフェまたは会席でお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト：https://daitokan.co.jp/

住所：〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津126 TEL：0279-88-2611

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：95室

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp