



株式会社MAG.NETは、米国における日本マンガ原作商品のさらなる展開拡大に向けて、5月18日より順次、米国ポップカルチャー市場を牽引する大手小売業者BoxLunchの全米280店舗において、スペシャルコレクションの販売を順次開始いたします。

作品世界を体感できる「ショップ・イン・ショップ」を全米10店舗で展開

今回のコラボレーションでは、全米のBoxLunch 280店舗から厳選された10店舗に、

“マンガの世界観”をテーマにした没入型「ショップ・イン・ショップ」が登場。

特別にデザインされた空間のなかで、厳選された原作商品をはじめ、オリジナルデザインのTシャツ、ポスター、英語版翻訳単行本などを展示・販売し、ファンが作品の世界観をまるごと体感できる、ここでしか味わえないユニークな店舗体験をお届けします。

こうした没入型の演出を通じて、既存のファンの皆様には新たな感動を、そしてまだマンガに触れたことのない方々には、店頭での思いがけない作品との出会いを。

多くの人々へマンガの魅力を広げてまいります。

リアルとオンライン、両軸での展開

さらに、厳選された原作商品とその関連商品は、全米のBoxLunch 280店舗に加え、BoxLunch公式オンラインストアでも販売予定です。リアル店舗ならではの没入体験と、オンラインでの手軽なショッピングの両面から、より多くのファンへ作品の魅力をお届けしてまいります。

ラインナップと今後の展望

スペシャルコレクションとして、小学館が原作を手がける人気4タイトル、

『葬送のフリーレン』『犬夜叉』『らんま1/2』『うずまき』をラインナップ。

世代やジャンルを越えて愛される名作の数々を、米国のファンへお届けします。

今後も、取り扱い作品の拡充と商品ラインナップの強化を継続的に進めるとともに、近年米国市場で高まりを見せる“本物志向”のニーズにお応えするべく、正規ライセンスに基づいた本格的な商品展開を推進してまいります。

日本のマンガが持つストーリーテリングの奥深さと多彩な世界観、そして日本発のオリジナルカルチャーとしてのマンガの価値と魅力を、米国のファンの皆様へ確かな形で、より深く、より広くお届けしてまいります。

【会社情報】

株式会社MAG.NET

2024年6月に株式会社小学館と丸紅株式会社の合弁会社として設立。MAG.NETの事業領域は、商品企画・開発、グローバルな小売および流通チャネルの構築、オンライン・オフライン双方でのプロモーション、没入型のデジタルコンテンツ体験の創出などに及びます。使命は、クリエイターとファンを世界規模でつなぎ、日本のポップカルチャーを公式かつ正規のルートで届けることです。

BOXLUNCH

BOXLUNCHは、アメリカ国内に280店舗以上を展開するポップカルチャー専門小売業者です。アパレル、アクセサリー、雑貨、ギフト商品など、映画・アニメ・ゲーム等の公式ライセンス商品を幅広く取り扱っています。さらに、BOXLUNCHの売上の一部は、全米の飢餓対策を支援するFeeding America®を通じて、地域社会に還元されています。

詳細は公式サイト（https://www.BOXLUNCH.com）をご覧ください。

©高橋留美子／小学館

©伊藤潤二／小学館

©山田鐘人・アベツカサ／小学館