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令和８年度 尼崎市職員による尼崎市水防工法訓練について
１ 目 的
近年、局地的大雨により日本各地で豪雨災害が頻発しています。一方、本市は三方を河川・海岸に囲ま
れ、土地も低く平坦なことから水害に対して非常に脆弱な地域特性となっています。
これから大雨、台風の多くなる時期を迎えるにあたり、水害時に職員が迅速・的確に対応できるよう、
講師指導のもと尼崎市職員による水防工法の訓練を実施します。
２ と き
令和８年５月27日（水）
午前10時から正午（雨天決行）
（予備日）
令和８年５月28日（木）
午前10時から正午（雨天決行）
３ ところ
猪名川防災活動拠点（尼崎市東園田１丁目３１３番地）
４ 指導講師等
水防工法講師２名
（（公社）全国防災協会水防専門家登録者２名）
５ 訓練参加者
危機管理安全局職員 ２名
都市整備局職員 21名
公営企業局職員 ４名
消防局職員 11名 計 38名
６ 訓練種目
(1) 土のう造り
(2) 水防工法：改良積土のう工法
土のう造り 改良積み土のう工法