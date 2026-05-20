令和８年度 尼崎市消防団による尼崎市水防工法訓練について

１ 目 的

尼崎市は三方を河川・海岸に囲まれ、市域の約１／３が海抜ゼロメートル地帯であるなど、水害に対し

て非常に脆弱な地域特性となっております。また、近年日本各地では豪雨災害が頻発しており、水防活動

の重要性がますます高くなっております。これから大雨、台風の多くなる時期を迎えるにあたり、水害時

に迅速・的確に対応できるよう、尼崎市消防団による水防工法の訓練を実施します。

２ と き

令和８年５月31日（日）

午前10時から正午まで（雨天決行）

３ と こ ろ

武庫川河川敷緑地

（尼崎市丸島町地先 南武橋南側）

４ 訓練参加者等

消防団員 127名

都市整備局職員 13名

消防局職員 33名 計173名

５ 訓練内容

機動隊本部長である尼崎市消防団長を指揮者として地区ごとの６機動隊により、積土のう工法訓練を行

います。

・積土のう工法訓練は、所定の人員、場所、道具、時間、要領により競技形式にて行います。

・訓練終了後、ただちに審査を行います。

・審査終了後に成績発表及び講評を行います。







訓練の様子（令和7年度）