完全個室のシミュレーションゴルフスタジオ「World Golf PREGIO（ワールド ゴルフ プレジオ）」がオープン

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）のグループ会社である株式会社VINO PREGIO（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）は、世界有数のコースをまわることができる、本格ゴルフシミュレーターとラグジュアリーな完全個室空間を兼ね備えたインドアゴルフ施設「World Golf PREGIO（ワールド ゴルフ プレジオ）」をオープンいたしました。

「大阪・難波の地下に眠る、大人の隠れ家」をコンセプトに、都市型ライフスタイルに寄り添うワンランク上のゴルフ体験を提供します。











■ 完全個室で叶える、上質なプライベートゴルフ

全3部屋すべてを完全個室仕様とし、それぞれに洗練されたラグジュアリーな空間を演出。

周囲を気にすることなく、集中して練習やラウンドを楽しむことができます。

プライベートな練習時間はもちろん、従来とは異なる上質な接待の場としてもご活用いただけるほか、ビジネスシーンにおいても幅広くご利用いただけます。

■ 最新鋭ゴルフシミュレーターによる高精度解析

世界の有名コースをリアルに再現した本格ゴルフシミュレーター「OK ON GOLF」を導入。

200以上のゴルフコースを搭載し、本物のゴルフ場でプレーしているかのような臨場感を実現します。

練習モードも10コース以上用意されており、スコアアップを目指した本格的なトレーニングにも対応。

また、対戦モードやゲーム性のあるコンテンツも充実しているため、初心者でも気軽に楽しめる多彩な体験を提供します。

■ 手ぶらで楽しめる、快適なゴルフ環境

常に「TaylorMade Qi35シリーズ」「PING G440シリーズ」「Callaway ELYTE Xシリーズ」などの最新モデルのゴルフクラブがご利用料金に含まれております。

また、シューズやグローブなどのレンタルも充実。

さらに、各個室には冷蔵庫を完備し、ソフトドリンクが飲み放題です。

お仕事帰りや会食・飲み会の前後など、思い立ったタイミングで利用できる、上質な“手ぶらゴルフ”を実現しました。

■ 天候・時間に左右されない新しいゴルフスタイル

天候や季節に左右されず、いつでも快適な環境でプレーが可能。

移動や準備の負担を軽減し、仕事終わりや空き時間にも気軽に利用できる、現代人にフィットしたゴルフ施設です。

【店舗概要】

施設名：World Golf PREGIO（ワールド ゴルフ プレジオ）

所在地：〒556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋5-6-16

アンカード・バイ・リーガ大阪なんば B1F

電話番号：050-5893-2024

定休日： ホテル「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」に準ずる

営業時間：18時～26時 (最終受付：24時)

アクセス：・Osaka Metro堺筋線「恵美須町」駅 徒歩2分

・JR環状線「新今宮」駅 徒歩10分

・南海電鉄「なんば」駅 徒歩15分

公式サイト：https://worldgolf-pregio.com/