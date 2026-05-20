バーチャル発電所市場、2034年までに143億米ドル規模に到達へ――AI活用グリッド、分散型エネルギー、脱炭素化が市場拡大を牽引。
仮想発電所市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「仮想発電所市場：技術、電源、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界の仮想発電所（VPP）市場は2025年に25億米ドルに達し、2034年までに143億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は20.51%となる見込みである。
仮想発電所（VPP）は、クラウドベースの分散型エネルギーシステムであり、太陽光パネル、風力タービン、蓄電池システム、熱電併給（CHP）ユニット、電気自動車、デマンドレスポンス参加者など、多様なエネルギー資源の容量を集約し、高度なソフトウェアプラットフォームを通じてそれらを調整することで、統一された、調整可能な電源として機能します。従来の集中型発電とは異なり、VPPはリアルタイムのデータ分析、人工知能、IoT接続を活用して、エネルギー配分の最適化、需給バランスの調整、送電網補助サービスの提供、卸売電力市場への参加を実現します。しかも、新たな物理的な発電インフラを必要とせずにこれらすべてが可能です。
分散型エネルギー資源は、2025年には仮想発電所市場で約45%のシェアを占め、市場を席巻しました。一方、産業分野は、高いエネルギー消費量と需要側管理プログラムへの積極的な参加を背景に、エンドユーザー部門で約40%のシェアを占めました。商業分野は、商業用不動産や工業団地全体でエネルギー消費量の増加、再生可能エネルギーの導入、蓄電技術の加速に伴い、2026年から2035年にかけて最も高い年平均成長率で成長すると予想されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/virtual-power-plant-market/requestsample
主要な市場推進要因
再生可能エネルギーの統合と電力網の柔軟性に対する需要
再生可能エネルギーへの世界的な移行は、VPP市場の成長の根本的な原動力となっています。太陽光発電や風力発電が世界の電力システムに深く浸透するにつれ、電力網は変動性の増大に直面し、リアルタイムのバランス調整ソリューションが求められています。太陽光発電や風力発電を含む再生可能エネルギー源が電力網に追加されるにつれ、分散型エネルギー資源の効率的な管理に対する需要が高まっています。仮想発電所（VPP）は、電力会社がこれらの分散型資産をリアルタイムで収集・最適化し、電力網の安定性を維持し、ますます複雑化するマルチステークホルダーのエネルギーエコシステム全体で需給変動のバランスを取ることを可能にします。
欧州は、再生可能エネルギーの普及、高度な送電網インフラ、分散型エネルギー資源管理を支援する有利な規制枠組みに支えられ、2025年には仮想発電所市場の43.33%を占め、市場を牽引しました。一方、アジア太平洋地域は、再生可能エネルギーへの投資増加、電力需要の高まり、急速な工業化に支えられ、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約27.54%で最も速い成長が見込まれています。日本、韓国、オーストラリアは、積極的な再生可能エネルギー目標とバッテリーストレージの導入拡大に支えられ、アジア太平洋地域における仮想発電所成長の主要市場として台頭しています。
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「仮想発電所市場：技術、電源、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界の仮想発電所（VPP）市場は2025年に25億米ドルに達し、2034年までに143億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は20.51%となる見込みである。
仮想発電所（VPP）は、クラウドベースの分散型エネルギーシステムであり、太陽光パネル、風力タービン、蓄電池システム、熱電併給（CHP）ユニット、電気自動車、デマンドレスポンス参加者など、多様なエネルギー資源の容量を集約し、高度なソフトウェアプラットフォームを通じてそれらを調整することで、統一された、調整可能な電源として機能します。従来の集中型発電とは異なり、VPPはリアルタイムのデータ分析、人工知能、IoT接続を活用して、エネルギー配分の最適化、需給バランスの調整、送電網補助サービスの提供、卸売電力市場への参加を実現します。しかも、新たな物理的な発電インフラを必要とせずにこれらすべてが可能です。
分散型エネルギー資源は、2025年には仮想発電所市場で約45%のシェアを占め、市場を席巻しました。一方、産業分野は、高いエネルギー消費量と需要側管理プログラムへの積極的な参加を背景に、エンドユーザー部門で約40%のシェアを占めました。商業分野は、商業用不動産や工業団地全体でエネルギー消費量の増加、再生可能エネルギーの導入、蓄電技術の加速に伴い、2026年から2035年にかけて最も高い年平均成長率で成長すると予想されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/virtual-power-plant-market/requestsample
主要な市場推進要因
再生可能エネルギーの統合と電力網の柔軟性に対する需要
再生可能エネルギーへの世界的な移行は、VPP市場の成長の根本的な原動力となっています。太陽光発電や風力発電が世界の電力システムに深く浸透するにつれ、電力網は変動性の増大に直面し、リアルタイムのバランス調整ソリューションが求められています。太陽光発電や風力発電を含む再生可能エネルギー源が電力網に追加されるにつれ、分散型エネルギー資源の効率的な管理に対する需要が高まっています。仮想発電所（VPP）は、電力会社がこれらの分散型資産をリアルタイムで収集・最適化し、電力網の安定性を維持し、ますます複雑化するマルチステークホルダーのエネルギーエコシステム全体で需給変動のバランスを取ることを可能にします。
欧州は、再生可能エネルギーの普及、高度な送電網インフラ、分散型エネルギー資源管理を支援する有利な規制枠組みに支えられ、2025年には仮想発電所市場の43.33%を占め、市場を牽引しました。一方、アジア太平洋地域は、再生可能エネルギーへの投資増加、電力需要の高まり、急速な工業化に支えられ、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約27.54%で最も速い成長が見込まれています。日本、韓国、オーストラリアは、積極的な再生可能エネルギー目標とバッテリーストレージの導入拡大に支えられ、アジア太平洋地域における仮想発電所成長の主要市場として台頭しています。