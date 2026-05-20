バーチャル発電所市場、2034年までに143億米ドル規模に到達へ――AI活用グリッド、分散型エネルギー、脱炭素化が市場拡大を牽引。

バーチャル発電所市場、2034年までに143億米ドル規模に到達へ――AI活用グリッド、分散型エネルギー、脱炭素化が市場拡大を牽引。