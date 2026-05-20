東ちづる氏のまんが『妖怪魔混大百科』がPOD書籍で読める！ ５月20日より『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』（上巻）がアマゾンにて、POD書籍で発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、東ちづる氏のまんが『妖怪魔混大百科』がPOD（プリント・オン・デマンド）書籍で読める！ 『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』（原案・監修：東ちづる、作画：星夢）の上巻（「第一話 火取り魔の怪」「第二話 死神の怪」を収録）を５月20日（水）よりPOD書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、作画は、株式会社ラシクル（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：米田裕也） が担当しています。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927142
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349874/images/bodyimage1】
『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』上巻
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349874/images/bodyimage2】
【内容紹介】
『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』上巻は、「第一話 火取り魔の怪」「第二話 死神の怪」を収録！
「第一話 火取り魔の怪」
縁 結希（えにし ゆうき）は、魔暮（まくら）小学校に転校してきた６年生。
転校初日の朝から変な夢を見た、引っ込み思案の結希は、友達ができるか不安を抱えながら登校する――。
家庭科の授業中、コンロのスイッチをひねると、結希の前に、火を司る妖怪「火取り魔」が現れる。
「おいらが見えるのか？ 俺は今、消えそうなんだ」と必死に語りかけてくる「火取り魔」を目の前に、急に妖怪が見えるようになった結希は驚き、激しく動揺する。
隣の席の大輝からキャンプに誘われた結希は、釣りやバーベキューを通じて友達ができ、キャンプファイヤも楽しむ。
そのキャンプファイヤ中に、またも「火取り魔」が結希の前に現れ、驚かせるが、いつの間にか「火取り魔」がいなくなってしまう。
そして――。
結希の目の前に現れた妖怪「つなげるん」には「座敷童子ちゃんを探している。協力してほしい」と告げられる。
妖怪が次々と消えていく謎、そして人間と妖怪の共生への道。
結希の新しい日常は、ここから大きく動き出す――。
「第二話 死神の怪」
友達とともに病に伏す岩崎を見舞った結希は、彼のそばに死期の近い者を導く「死神」の存在を感じ取る。
一方、岩崎の息子・幸一は、性別違和に苦しみ、社会や家族の偏見、そして父との確執に押し潰されるように家を出ていた。彼は“幸恵”として新たな人生を歩み、性自認を尊重した生き方や性適合手術という選択を通して、自分らしさを模索していた。
結希は「つなげるん」の力を借り、人と人、そして妖怪たちの想いをつなごうと決意する。
しかし、岩崎は容体を悪化させ緊急手術へ――。
人と妖怪の縁を通して、トランスジェンダーを巡る社会課題と家族の再生を描く、心揺さぶる感動作。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349874/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349874/images/bodyimage4】
【東ちづる氏からのコメント】
自分が原案・監修しているネット連載の作品が「紙になる」って、単なる媒体変更ではなく、“作品が居場所を得る”感覚があります。
表紙を眺めたり、紙の匂いを感じたり、「このページ好きだな」と戻ったり。電子は便利だけれど、紙には“作品と過ごす時間”の濃さがありますね。
「読まれる」だけじゃなく、誰かの机に置かれたり、カバンに入ったり、本棚に並んだりして、作品が人の生活の中に入っていくのも嬉しいです。
なお、作画は、株式会社ラシクル（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：米田裕也） が担当しています。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927142
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『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』上巻
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【内容紹介】
『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』上巻は、「第一話 火取り魔の怪」「第二話 死神の怪」を収録！
「第一話 火取り魔の怪」
縁 結希（えにし ゆうき）は、魔暮（まくら）小学校に転校してきた６年生。
転校初日の朝から変な夢を見た、引っ込み思案の結希は、友達ができるか不安を抱えながら登校する――。
家庭科の授業中、コンロのスイッチをひねると、結希の前に、火を司る妖怪「火取り魔」が現れる。
「おいらが見えるのか？ 俺は今、消えそうなんだ」と必死に語りかけてくる「火取り魔」を目の前に、急に妖怪が見えるようになった結希は驚き、激しく動揺する。
隣の席の大輝からキャンプに誘われた結希は、釣りやバーベキューを通じて友達ができ、キャンプファイヤも楽しむ。
そのキャンプファイヤ中に、またも「火取り魔」が結希の前に現れ、驚かせるが、いつの間にか「火取り魔」がいなくなってしまう。
そして――。
結希の目の前に現れた妖怪「つなげるん」には「座敷童子ちゃんを探している。協力してほしい」と告げられる。
妖怪が次々と消えていく謎、そして人間と妖怪の共生への道。
結希の新しい日常は、ここから大きく動き出す――。
「第二話 死神の怪」
友達とともに病に伏す岩崎を見舞った結希は、彼のそばに死期の近い者を導く「死神」の存在を感じ取る。
一方、岩崎の息子・幸一は、性別違和に苦しみ、社会や家族の偏見、そして父との確執に押し潰されるように家を出ていた。彼は“幸恵”として新たな人生を歩み、性自認を尊重した生き方や性適合手術という選択を通して、自分らしさを模索していた。
結希は「つなげるん」の力を借り、人と人、そして妖怪たちの想いをつなごうと決意する。
しかし、岩崎は容体を悪化させ緊急手術へ――。
人と妖怪の縁を通して、トランスジェンダーを巡る社会課題と家族の再生を描く、心揺さぶる感動作。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349874/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349874/images/bodyimage4】
【東ちづる氏からのコメント】
自分が原案・監修しているネット連載の作品が「紙になる」って、単なる媒体変更ではなく、“作品が居場所を得る”感覚があります。
表紙を眺めたり、紙の匂いを感じたり、「このページ好きだな」と戻ったり。電子は便利だけれど、紙には“作品と過ごす時間”の濃さがありますね。
「読まれる」だけじゃなく、誰かの机に置かれたり、カバンに入ったり、本棚に並んだりして、作品が人の生活の中に入っていくのも嬉しいです。