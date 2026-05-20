飲料包装市場、2034年までに2,837億米ドル規模に到達 -- 環境配慮型素材、EPR（拡大生産者責任）規制、および次世代スマートパッケージングが牽引。
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飲料包装市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「飲料包装市場：規模、シェア、動向、および材料、製品、用途、地域別の予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の飲料包装市場は2025年に1,840億米ドルに達し、2034年には2,837億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.78%となる見込みです。アジア太平洋地域が市場を牽引しており、中国、インド、日本、韓国、インドネシアにおける飲料消費の急速な拡大、都市化、現代的な小売業の成長を背景に、予測期間を通じてその主導的地位を維持すると予想されています。
飲料包装とは、製造業者から最終消費者まで、飲料を収容、保存、輸送、販売するために使用される容器、蓋、および関連材料を指します。これには、プラスチック（PET、HDPE、rPET）、金属（アルミニウム、スチール）、ガラス、板紙など、幅広い材料が使用され、ボトル、缶、パウチ、紙カートン、バッグインボックスシステムなど、多様な製品形態が存在します。この市場は、アルコール飲料、炭酸飲料、ボトル入り飲料水から、牛乳、フルーツジュース、エナジードリンク、植物性飲料まで、幅広い飲料カテゴリーに対応しています。
2026年は、包装業界にとって極めて重要な節目となる年です。拡大生産者責任（EPR）、より厳格な表示精度要件、そして加速する製造自動化という3つの課題に同時に取り組まなければなりません。これらは、世界の飲料包装業界全体のコスト構造、設計上の決定、そして事業運営モデルに直接影響を与える要因です。現在、大手ブランドは包装をコスト削減策ではなく統合システムとして捉え、持続可能性、規制遵守、そして消費者とのコミュニケーションを包装戦略の中核に据えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/beverage-packaging-market/requestsample
主要な市場推進要因
持続可能性義務、EPR規制、そしてリサイクル可能な材料への移行
世界的な規制環境の変化により、飲料パッケージ戦略は根本的に変化しています。現在、米国（オレゴン州、コロラド州、ミネソタ州、カリフォルニア州）、欧州連合、そしてアジア太平洋地域で施行されている拡大生産者責任法は、飲料ブランドに対し、リサイクル性を考慮したパッケージの再設計、詳細なパッケージデータの報告、リサイクルインフラ開発への資金提供を義務付けています。使用済みPETをリサイクルして製造されるRPET（再生PET）は、飲料パッケージの主要素材として台頭しており、従来のPETと比較してバージンプラスチックへの依存度を低減し、二酸化炭素排出量を大幅に削減します。ブランド各社は、マーケティング目的のエコラベルに頼るのではなく、真の環境影響を示すよう、ますます強いプレッシャーにさらされています。
2026年に見られる包装の最も顕著な変化の一つは、「繊維優先」のアプローチです。これは単にプラスチックを段ボールに置き換えるのではなく、最初から繊維を素材として包装を設計することを意味します。ヨーロッパでは紙と段ボールのリサイクル率が82%に達しており、食品、飲料、医薬品、日用消費財など幅広い分野で活用できる、持続可能で拡張性の高い包装ソリューション開発の確固たる基盤となっています。この繊維優先の動きは、紙製の飲料カートンや、繊維の性能と最新のバリアコーティングを組み合わせたハイブリッド包装フォーマットに対する新たな需要を大きく生み出しています。
飲料包装市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「飲料包装市場：規模、シェア、動向、および材料、製品、用途、地域別の予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の飲料包装市場は2025年に1,840億米ドルに達し、2034年には2,837億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.78%となる見込みです。アジア太平洋地域が市場を牽引しており、中国、インド、日本、韓国、インドネシアにおける飲料消費の急速な拡大、都市化、現代的な小売業の成長を背景に、予測期間を通じてその主導的地位を維持すると予想されています。
飲料包装とは、製造業者から最終消費者まで、飲料を収容、保存、輸送、販売するために使用される容器、蓋、および関連材料を指します。これには、プラスチック（PET、HDPE、rPET）、金属（アルミニウム、スチール）、ガラス、板紙など、幅広い材料が使用され、ボトル、缶、パウチ、紙カートン、バッグインボックスシステムなど、多様な製品形態が存在します。この市場は、アルコール飲料、炭酸飲料、ボトル入り飲料水から、牛乳、フルーツジュース、エナジードリンク、植物性飲料まで、幅広い飲料カテゴリーに対応しています。
2026年は、包装業界にとって極めて重要な節目となる年です。拡大生産者責任（EPR）、より厳格な表示精度要件、そして加速する製造自動化という3つの課題に同時に取り組まなければなりません。これらは、世界の飲料包装業界全体のコスト構造、設計上の決定、そして事業運営モデルに直接影響を与える要因です。現在、大手ブランドは包装をコスト削減策ではなく統合システムとして捉え、持続可能性、規制遵守、そして消費者とのコミュニケーションを包装戦略の中核に据えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/beverage-packaging-market/requestsample
主要な市場推進要因
持続可能性義務、EPR規制、そしてリサイクル可能な材料への移行
世界的な規制環境の変化により、飲料パッケージ戦略は根本的に変化しています。現在、米国（オレゴン州、コロラド州、ミネソタ州、カリフォルニア州）、欧州連合、そしてアジア太平洋地域で施行されている拡大生産者責任法は、飲料ブランドに対し、リサイクル性を考慮したパッケージの再設計、詳細なパッケージデータの報告、リサイクルインフラ開発への資金提供を義務付けています。使用済みPETをリサイクルして製造されるRPET（再生PET）は、飲料パッケージの主要素材として台頭しており、従来のPETと比較してバージンプラスチックへの依存度を低減し、二酸化炭素排出量を大幅に削減します。ブランド各社は、マーケティング目的のエコラベルに頼るのではなく、真の環境影響を示すよう、ますます強いプレッシャーにさらされています。
2026年に見られる包装の最も顕著な変化の一つは、「繊維優先」のアプローチです。これは単にプラスチックを段ボールに置き換えるのではなく、最初から繊維を素材として包装を設計することを意味します。ヨーロッパでは紙と段ボールのリサイクル率が82%に達しており、食品、飲料、医薬品、日用消費財など幅広い分野で活用できる、持続可能で拡張性の高い包装ソリューション開発の確固たる基盤となっています。この繊維優先の動きは、紙製の飲料カートンや、繊維の性能と最新のバリアコーティングを組み合わせたハイブリッド包装フォーマットに対する新たな需要を大きく生み出しています。