飲料包装市場、2034年までに2,837億米ドル規模に到達 -- 環境配慮型素材、EPR（拡大生産者責任）規制、および次世代スマートパッケージングが牽引。

飲料包装市場、2034年までに2,837億米ドル規模に到達 -- 環境配慮型素材、EPR（拡大生産者責任）規制、および次世代スマートパッケージングが牽引。