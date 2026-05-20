Cyromazine Market(シロマジン市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月20に「Cyromazine Market(シロマジン市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。シロマジンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Cyromazine Market(シロマジン市場)の概要
Cyromazine Market(シロマジン市場)に関する当社の調査レポートによると、Cyromazine Market(シロマジン市場)規模は 2035 年に約 8.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Cyromazine Market(シロマジン市場)規模は約 3.5億米ドルとなっています。シロマジンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Cyromazine Market(シロマジン市場)のシェア拡大は、牛の飼育現場におけるハエ防除の必要性が高まっていることによるものです。牛の飼育業者が直面する主要な課題の一つに、サシバエの発生増加が挙げられます。これらのハエは飼料効率や家畜の生産性を低下させるため、効果が長期間持続する昆虫成長制御剤（IGR）への需要を押し上げています。
米国農務省農業研究局（ARS）の調査によれば、サシバエによる被害は米国の牛産業に対し、年間24億米ドル以上の経済的損失をもたらしています。具体的には、乳量の減少、飼料効率の低下、そして体重増加率の低下といった悪影響が生じています。
さらに、政府や農業関連機関が推進する「総合的病害虫管理（IPM）」プログラムの導入が広く進んでいることも、市場拡大の要因となっています。こうしたプログラムは、対象を絞り込み、毒性の低い防除手法を採用することを推奨するものです。
シロマジンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cyromazine-market/590642298
シロマジンに関する市場調査によると、野菜、果樹と畜産分野における世界的な農薬利用の拡大に加え、食品の安全性や疾病伝播に対する懸念の高まりを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、農薬残留物に対する厳格な規制や、再登録の義務付け、さらには残留基準の変更といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349887/images/bodyimage1】
Cyromazine Market(シロマジン市場)セグメンテーションの傾向分析
Cyromazine Market(シロマジン市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、シロマジンの市場調査は、製品形態別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域別に分割されています。
Cyromazine Market(シロマジン市場)のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642298
エンドユーザー産業別に基づいて、Cyromazine Market(シロマジン市場)は農家と生産者、動物病院、農薬会社に分割されています。このうち農家と生産者セグメントは、畜産および作物栽培の現場において、効果的な害虫管理ソリューションへのニーズが高まっていることを背景に、予測期間を通じて50%の市場シェアを占めると見込まれています。
Cyromazine Market(シロマジン市場)の概要
Cyromazine Market(シロマジン市場)に関する当社の調査レポートによると、Cyromazine Market(シロマジン市場)規模は 2035 年に約 8.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Cyromazine Market(シロマジン市場)規模は約 3.5億米ドルとなっています。シロマジンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Cyromazine Market(シロマジン市場)のシェア拡大は、牛の飼育現場におけるハエ防除の必要性が高まっていることによるものです。牛の飼育業者が直面する主要な課題の一つに、サシバエの発生増加が挙げられます。これらのハエは飼料効率や家畜の生産性を低下させるため、効果が長期間持続する昆虫成長制御剤（IGR）への需要を押し上げています。
米国農務省農業研究局（ARS）の調査によれば、サシバエによる被害は米国の牛産業に対し、年間24億米ドル以上の経済的損失をもたらしています。具体的には、乳量の減少、飼料効率の低下、そして体重増加率の低下といった悪影響が生じています。
さらに、政府や農業関連機関が推進する「総合的病害虫管理（IPM）」プログラムの導入が広く進んでいることも、市場拡大の要因となっています。こうしたプログラムは、対象を絞り込み、毒性の低い防除手法を採用することを推奨するものです。
シロマジンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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シロマジンに関する市場調査によると、野菜、果樹と畜産分野における世界的な農薬利用の拡大に加え、食品の安全性や疾病伝播に対する懸念の高まりを背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、農薬残留物に対する厳格な規制や、再登録の義務付け、さらには残留基準の変更といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349887/images/bodyimage1】
Cyromazine Market(シロマジン市場)セグメンテーションの傾向分析
Cyromazine Market(シロマジン市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、シロマジンの市場調査は、製品形態別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域別に分割されています。
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エンドユーザー産業別に基づいて、Cyromazine Market(シロマジン市場)は農家と生産者、動物病院、農薬会社に分割されています。このうち農家と生産者セグメントは、畜産および作物栽培の現場において、効果的な害虫管理ソリューションへのニーズが高まっていることを背景に、予測期間を通じて50%の市場シェアを占めると見込まれています。