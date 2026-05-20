Growth PartnerとDocquity、医学的監督とテクノロジーを活用した画期的なウムラ・プログラムを開始





Growth PartnerとDocquityは、健康上の課題を抱える巡礼者のために、テクノロジーを活用した医師同行の巡礼プログラムを開始します。これは、包括的なウムラ観光における世界初の取り組みです。

リヤド（サウジアラビア）、2026年5月20日 /PRNewswire/ -- Growth PartnerとDocquityは本日、サウジアラビア政府観光局（STA）が支援するエコシステム・イニシアチブと連携し、世界初となる医学的監督とテクノロジーを活用したウムラ・プログラムの開始を発表しました。

このプログラムは、宗教観光における最も根強い障壁の一つに取り組んでいます。慢性疾患、術後のケアが必要な状態、または身体障害を持つ巡礼者が安全にウムラを行えるようにすることです。

インドネシアは、世界最大級のウムラ巡礼者を送り出す市場の一つであり、このプログラムでは、渡航前の健康診断から、マッカとマディーナでの儀式の完了、そして安全に帰国するまで、各巡礼グループに資格を持つ医師と看護師を同行させています。インドネシア人グループを対象としたパイロットプログラムの成功により、このモデルの安全性、ロジスティクス、およびスピリチュアルな体験がすでに検証されています。

ウムラを行える人々の再定義

このプログラムは、2型糖尿病、高血圧、心臓疾患の管理が必要な人々、手術からの回復期にある人々、車椅子を利用する巡礼者、家族の付き添いのない高齢者、寛解期のがんサバイバー、男性の保護者を伴わずに旅行する女性など、従来は渡航を控えるよう勧められてきた巡礼者を対象に設計されています。

健康状態を不参加の理由として扱うのではなく、本プログラムは巡礼者の旅の全行程を支える包括的な医療インフラを構築します。

本プログラムの主な特徴は以下の通りです。

・継続的な医学的監督：出発から儀式の完了、そして安全な帰国に至るまで、専任の医師と免許を持つ医療専門家が、編成された巡礼者グループの旅の全行程に同行します。

・AI駆動型の健康モニタリング：Docquity独自のAIプラットフォームが、同行する医療チームにリアルタイムの臨床インテリジェンスを提供し、旅の全行程を通じて予防的な介入とパーソナライズされたケアプロトコルを可能にします。

・パーソナライズされたケアパッケージ：個別に調整された旅程により、各巡礼者の身体的なペースや医療上の要件に対応します。

・パイロットプログラムの成功による検証：本プログラムは、選抜されたインドネシア人巡礼者のグループを対象に試験的に実施され、有資格の医師が同行して継続的な医学的監督を提供しました。

包括的な宗教観光の新たな基準

サウジアラビアの広範な観光および巡礼体験の目標に沿って開発され、サウジアラビア政府観光局（STA）を含むエコシステム関係者との連携を通じて支援されているこのプログラムは、ウムラの旅の途中で医療サポートを必要とする巡礼者のアクセシビリティ、安全性、およびサービス品質の向上を目指しています。

ステートメント

Growth Partnerの会長兼CEOであるIbrahim Alturki氏は、次のように述べています。

「この取り組みは、私たちが巡礼者に提供するサービスのあり方を大きく飛躍させるものです。ウムラは深く個人的かつ精神的な営みであり、誰も健康と信仰のどちらかを選択しなければならない状況に置かれるべきではありません。このプログラムを通じて、私たちは単なる医学的監督だけでなく、心の安らぎを提供し、各巡礼者が自らのスピリチュアルな旅に完全に集中できるようにします。」

Docquityの共同創設者兼最高事業責任者（CBO）であるAmit Vithal氏は、次のように述べています。

「Docquityの使命は、信頼できる医療の専門知識の力を、それを最も必要とする人々の手に届けることにあります。当社の医療専門家ネットワークとAI駆動型の健康インテリジェンスをウムラの旅に導入することは、その使命の自然な延長です。Growth Partnerと協力し、同王国の広範な観光および巡礼体験における目標に沿った、革新的な医療連携型の巡礼体験の開発に貢献できることを光栄に思います。」

パートナーについて

Growth Partner（GP）- サウジアラビア

Growth Partnerは、サウジアラビア王国および広範なMEA地域における旅行・観光産業の再構築に専念する、先進的な投資持株会社です。

Docquity - シンガポール

Docquityは、テクノロジーとAI駆動型の臨床的洞察を通じて医療従事者を結びつける、東南アジア最大の医師向けプロフェッショナルコミュニティです。

編集者への注記

・インドネシアは、世界最大級のウムラ巡礼者を送り出す市場の一つです。

・本プログラムは、Saudi Vision 2030における観光および巡礼体験の目標に沿ったものです。

・この本格開始に先立ち、インドネシア人巡礼者を対象としたパイロットプログラムが成功裏に完了しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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