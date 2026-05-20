一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメントでは、居心地が良く、歩いて楽しいまちづくりと大阪梅田エリアの価値向上を目指して様々な取組を行っています。その一つとして、大阪駅前地下道の中央エリア（東）の空間を活用したイベント「UMEDA CREATIVE COLLEGE 2026」を6月1日（月）から7日（日）までの7日間にわたり開催します。





このイベントは、未来を担う若手クリエイター（大阪モード学園、ヴォートレイル ファッション アカデミー、マロニエファッションデザイン専門学校の学生）の感性と梅田のまちを融合させた、大阪梅田発の未来に向けたコラボレーション企画です。今回は、大阪のまちを巡りながらアートやデザインに出会う周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2026」と連携し、世界的なトップクリエイターと共鳴することで新たな価値を創造する産学連携プロジェクトです。オランダを拠点に活動するアーティストのバス・コスタース氏をお招きし、日本のビジュアル文化やカルチャーに着想を得て制作された巨大ハンドメイド・タペストリーを展示するほか、若手クリエイターたちがバス・コスタース氏との対話を通じて、「梅田でジブンらしく」をテーマに、廃棄予定の残布を再利用して制作したタペストリーを大阪駅前地下道に展示します。さらに、大阪駅前地下道を通行する方々が参加できるタペストリー制作ワークショップも開催し、その作品を展示することで、梅田の公共空間を彩ります。

なお、このイベントは、駐日オランダ王国大使館の文化事業に関する助成を受けて開催します。





「UMEDA CREATIVE COLLEGE 2026」の概要について





■開催期間

6月1日（月）～7日（日）

「CREATIVE SESSION」は、6月2日（火）・3日（水）各日10：00～16：00

「OPEN WORKSHOP」は、6月6日（土）10：00～16：00

※深夜0:30～早朝4:00頃までは地下道は閉鎖しています。

■開催場所 大阪駅前地下道 中央エリア（東） イベントスペース（※下図赤枠）





〈地図〉大阪駅前地下道





■開催内容

1. EXHIBITION：バス・コスタース氏の作品展示

廃棄予定の残布を活用した、バス・コスタース氏独自の色彩豊かなアートピースを日本のビジュアル文化やカルチャーに着想を得て制作された、鮮やかな色彩と手仕事が魅力の巨大ハンドメイド・タペストリーを展示します。

また、同氏が佐賀県有田町での滞在制作から生まれた、“やわらかさ”や“つながり”、自分らしくあることの力を象徴する平面作品《Sorry Boy》も展示します。

・期間： 6月1日（月）～7日（日）





アーティスト：バス・コスタース（Bas Kosters）

オランダ・アムステルダムを拠点に活動するアーティスト／デザイナー。ファッションデザイナーとして注目を集めた後、テキスタイルを軸に、ドローイング、立体、陶芸へと表現を拡張。オランダのトゥウェンテ国立美術館で大規模回顧展を開催し、ヨーロッパを中心に、美術館、ギャラリー、アートフェアで活動中。









2. CREATIVE SESSION：専門学生によるタペストリー制作ワークショップ

～残布で紡ぐ、未来につなぐクリエイティブ・セッション～

梅田周辺で学ぶ専門学生たちが、バス・コスタース氏との対話を通じて「梅田でジブンらしく」をテーマにしたタペストリーを制作します。自分の価値観や夢を言葉にし、手縫いで形にしていくプロセスを通して、自己表現を深く掘り下げます。

制作された作品は6月3日（水）夕刻から展示し、学生たちの瑞々しい感性が会場を彩ります。

・日時： 6月2日（火）・3日（水）各日10：00～16：00 ※公開制作（見学可）

・展示： 6月3日（水）夕刻～7日（日）

・協力校：

ヴォートレイル ファッション アカデミー、大阪モード学園、

マロニエファッションデザイン専門学校（五十音順）





3. OPEN WORKSHOP：みんなでつくる、巨大タペストリーワークショップ

バス・コスタース氏とともに、どなたでも自由に参加（予約不要・参加費無料）できるアート制作イベントを開催します。あなたの感性やアイデアがタペストリーの素敵な「ピース」となり、参加者みんなで力を合わせ、世界に一つだけの巨大なアート作品を完成させましょう。この日、梅田を歩く誰もが表現の主役です。多様な個性が織りなす温かい共創を通じて、忘れられないアート体験をぜひご一緒しませんか。

・日時： 6月6日（土）10：00～16：00

・内容： 巨大タペストリーを彩るテキスタイル・コラージュ体験

・参加方法： 予約不要・参加費無料、手ぶらで参加可能





■「一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメント」について

梅田1丁目地区のエリアマネジメント活動を行うことを目的に、2020年3月に設立されました。

（2021年5月に大阪市から都市再生推進法人（※）の指定）。

大阪市が公募した「梅田1丁目地区の都市再生整備計画区域に設ける入札対象施設等に係る道路占用者」に選定され、2022年4月から梅田1丁目地区において、エリアマネジメント活動に本格的に取り組んでいます。

この活動は、大阪駅前地下道で広告事業を行い、その収益を用いて、道路空間を良好に維持するための道路・植栽帯の維持管理業務や、道路空間の利便性向上・にぎわい創出、安心・安全な都市環境の創出といった公的活動業務を実施するという官民連携の取組で、これにより大阪の玄関口にふさわしい都市空間の形成を目指すものです。

＜会社概要＞

（社員）

大阪市高速電気軌道株式会社、大阪地下街株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、

阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社（五十音順）

（代表）谷口 丹彦（たにぐち あきひこ）

（所在地）大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル内（阪急阪神不動産株式会社内）

（WEB） https://www.umeda1.com/

※都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものです。





■「Osaka Art & Design 2026」について

大阪のまちを巡りながらアートやデザインに出会う周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2026」を5月27日（水）～6月23日（火）[28日間]にわたり開催します。

開催4回目となる「Osaka Art & Design」は、梅田をはじめ中之島、心斎橋、難波、阿倍野といった大阪市内の主要エリアにある約60か所のギャラリーやショップ、商業施設などを舞台にして、気鋭のクリエイターによる多彩な作品を展示します。アートや家具、ファッションなど美術館を巡るように鑑賞し、気に入った作品を購入できるチャンスもあります。大阪で過去最大級のアート＆デザインの祭典をお楽しみください。

（WEB） https://www.osaka-artanddesign.com/









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/522411cc34659eda1c68e5ff6812b79a18488134.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1