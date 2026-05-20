Bakery China 2026（ベーカリーチャイナ2026） - 製パン業界のグローバルイノベーションを促進

上海, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- 第28回 Bakery China 2026は、5月20日から23日まで上海国家会展中心（NECC）にて開催されます。





China Association of Bakery & Confectionery IndustryとBakery China Exhibitions Co., Ltd.の共催により、今年の展示会は「Innovate Beyond」（革新のその先へ）• 「Premiere Fusion」（融合の先駆け）• 「Link Future」（未来をつなぐ）をテーマとして開催されます。展示面積は33万平方メートルを超え、13の展示ホールを使用し、世界でも有数の規模と影響力を誇るプロフェッショナル製パン展示会の一つです

イノベーションの推進：Bakery Chinaを世界デビューのハブとして

世界の製パン業界における新製品とイノベーションの発表の中心的なハブとして、Bakery China はイノベーションの核心を十分に示すものとなるでしょう。数万もの新製品、技術、ビジネスモデル、業界形態がデビューを果たします。

Bakery China Innovation Award、Bakery China Innovation Talk、そして新製品発表に特化した新しい週間イニシアチブなど、一連のイベントを通じて、業界のイノベーションの実践を総合的に紹介します。ヘルシーベーキング、低GI、薬食同源、地域食材の応用、AI応用、スマート製造などのホットトレンドに強く焦点を当てています。

特に注目すべきは、Chocolate China 2026（チョコレートチャイナ2026）が Bakery China 2026 と初めて同時開催されることです。このイベントは、国内外の有名チョコレート関連企業200社以上を集め、3万平方メートルの規模で開催されます。同時開催の活動としては、「2026 China Chocolate Industry Forum」があり、カカオから最終製品までのバリューチェーン全体を紹介し、チョコレート業界全体の主要ブランドが参加します。

未来をつなぐ：国際化のさらなる推進とニッチ分野の台頭

Bakery China 2026 には、70カ国以上から2,200社以上の製パンサプライチェーン企業が集まり、130カ国から約40万人の来場者を見込んでいます。国際ブランドの参加者は全体の20%以上を占めています。海外からの事前登録者数は前年比30%増で、一帯一路（Belt and Road）諸国、東南アジア、アジア太平洋、中央アジア、欧州、米国などの主要地域を網羅する1万人以上のバイヤーが登録しています。

Bakery China 2026 は、チェーン店、ブランドオーナー、スーパーマーケットベーカリー、産業用製パン、製パンのグローバル展開という5つの主要シナリオに焦点を当て、業界チェーン全体を網羅する100以上の総合イベントを開催します。プロフェッショナルコンテスト、ライブマスタークラス、ガイド付きツアー、コーヒー＆パンフェスティバルなどが含まれます。見どころとしては、初開催となる「Namchow Cup」スーパーマーケットベーカリーコンペティションのほか、グローバル展開、産業用製パン、スマート製造、低GI/ヘルシーベーキング、地域食材に関するフォーラム、そして全国コーヒー技術コンテストが挙げられます。これらの取り組みは、新興セグメントを加速させ、中国の製パンブランドがグローバルに活動できるようにすることを目的としています。

「Bakery China は、約30年にわたる発展を経て、製パン業界のグローバルなベンチマークとなりました。今年の展示会は、業界の高品質な発展をさらに促進し、世界中の製パン関係者とともに新たな章を切り開くものとなるでしょう」と、China Association of Bakery & Confectionery Industryの会長であるZhang Jiukui氏は述べています。

8月27日から29日まで、Bakery China はジャカルタで初のASEAN国際製パン展示会（Bakery ASEAN）を開催し、「デビューの相乗効果」の勢いを東南アジアに拡大します。

（日本語リリース：クライアント提供）

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