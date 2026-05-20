Huion、電子ノート「Huion Note E」を発表：ビジネスとクリエイティブのための手軽な生産性を実現





ロサンゼルス、2026年5月20日 /PRNewswire/ -- デジタルペンタブレットのトップブランドであるHuionは本日、ビジネスプロフェッショナル向けに設計された8.4インチのAndroid電子ノート「Huion Note E」を発表しました。Huion Note Eは、紙にペンで書くような書き心地とデジタルの効率性を融合し、シームレスなメモ作成、読書、描画を実現します。





手書きのコンテンツをリアルタイムでモバイル機器に同期して編集・共有できる革新的な機能で高い評価を得た前モデルHuion Noteの成功を受け、Huion Note Eは単なる紙からデジタルへの変換にとどまらず、インテリジェントなモバイルオフィスソリューションへとブランドの焦点を拡張しています。

1920 x 1200ピクセルの解像度、270 PPI、AGガラス採用のソフトライトディスプレイ、PenTech 3.0を搭載したHuion Note Eは、自然な視認性と書き心地を実現するよう設計されています。この組み合わせにより、使い慣れた操作性と高いパフォーマンスが両立し、会議中の効率的なメモ取り、アイデアの記録、PDFへの注釈付け、柔軟なモバイルワークが可能になり、プロフェッショナルはよりスマートでクリエイティブに働けるようになります。

主な特長

可読性の向上

・解像度1920x1200、ピクセル密度270PPI、リフレッシュレート60Hz

・紙のような書き心地を実現するAGエッチングガラス

・目に優しいDC調光

議事録およびデジタルメモ作成

・PenTech 3.0テクノロジーとバッテリー不要のマグネット式ペンPW510

・紙のような書き心地の筆記面

・効率的なメモ作成のためのスマート手書きツール

・クラウドへの迅速なバックアップとノート共有

・To-doリストとタスク管理機能

・ドキュメントスキャン機能

スケッチやエンターテイメントをいつでも気軽に

・長時間使用可能な4,500mAhバッテリー

・128GBストレージ

・Android 15 OS

・内蔵描画アプリ

・A5に近いサイズと348gの軽量設計

・オーディオビジュアルエンターテインメントに対応

Huion Note Eは、ビジネスプロフェッショナル、プロジェクトマネージャー、講師、学生、ファッションデザイナーなど、幅広いユーザーにとって理想的な生産性ツールです。

「Huion Note Eは、ユーザーの日々の作業効率を高めるために設計しました」と、Huionの研究開発マネージャー、Simon氏は述べています。さらに同氏は、「クリエイターがメモを取り、インスピレーションを捉え、ペーパーレス化するための新しい方法を提供します」と付け加えました。

Huionについて

デジタル描画業界で15年以上の経験を持つHuionは、世界中のデジタルアーティストやクリエイターに高性能で使いやすいクリエイティブツールを提供してきました。

現在、Huion公式サイトでHuion Note Eの予約販売受付中です。最新情報やアップデートについては、store.huion.comの製品ページをご覧ください。





（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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