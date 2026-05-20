株式会社エルゴジャパン(本社：東京都品川区、代表取締役：宮村 伸輔)は、タバコ専用のスモーククリーナー「SMOKE ZERO(スモークゼロ)」を5月20日に発売いたします。これまで、高性能喫煙ブースのパイオニアとして事業者向けの喫煙ブース「スモーククリア」を展開してきたエルゴジャパンでは、家庭内などのプライベート空間での喫煙環境に着目し、より快適な分煙を提供してまいります。





SMOKE ZERO





【「SMOKE ZERO」開発の背景】

2020年の改正健康増進法の全面施行により、飲食店やオフィスなど公共空間における分煙対策は大きく進展しました。受動喫煙対策が社会インフラとして浸透し喫煙機会が制限される中、喫煙の場は自宅などのプライベート空間へと比重が高まっています。

しかし家庭内では制度や設備による対策が進みにくく、喫煙者・非喫煙者双方にとって課題が残されています。非喫煙者は受動喫煙や室内環境への影響に不安やストレスを抱える一方、喫煙者も家族・周囲への配慮から、喫煙場所やタイミングに気を遣うことに負担を感じています。実際に、換気扇の下やベランダなど場所を選んで喫煙するケースもあり、家庭内における喫煙環境の改善が求められています。

今年4月に実施した調査※1では、喫煙者の約7割が自宅での喫煙に気を遣っており、約半数が環境改善の必要性を感じていることが明らかになりました。分煙に対する規制や配慮の認識が広がる中で、プライベート空間における具体的な手段が不足していることが、課題となっています。

こうした状況を受け、エルゴジャパンでは、喫煙者・非喫煙者双方が同じ空間で無理なく過ごせる環境を実現するため、“家族・周囲への配慮”と“自分への配慮”を両立する家庭向けソリューション「SMOKE ZERO」を開発いたしました。

※1 出典：株式会社エルゴジャパン「自宅での喫煙環境調査に関するアンケート」









【その場でクリーンな空気を実現するスモーククリーナー「SMOKE ZERO」】

■「1pass(1回)」でタバコの煙を拡散させず、その場で吸引・除去

「SMOKE ZERO」は、煙を空間に残さない技術を搭載したスモーククリーナーです。一般的な空気清浄機のように、空気を循環させながら徐々に浄化する仕組みではなく、発生した煙をその場で直接吸引し、粒子やガス成分を1pass(1回のろ過)で処理。この仕組みにより、煙が空間へ拡散する前に除去することで、有害物質を“空間に残さない”ことを目指したスモーククリーナーです。

※本製品は、タバコの煙を吸入口に吸い込ませることで本来の性能を発揮します。





1passのイメージ





■ヨーロッパ最高規格フィルターによる高い浄化性能

1pass(1回)で有害物質を除去するためには、高いろ過性能が求められます。「SMOKE ZERO」は、一般的な家庭用空気清浄機の10倍以上の性能を持つH14 HEPAフィルター(ヨーロッパ最高規格)と、特許取得済の高圧縮カーボンフィルターを搭載。「SMOKE ZERO」は1pass(1回)処理により、煙に含まれる有害物質を空間へ循環させることなく、その場で除去します。第三者機関の試験では、粉じんおよびTVOC(総揮発性有機化合物)除去率が厚生労働省の安全基準値を大きくクリアしており、ニコチン・ベンゼン・アクロレインなどを不検出レベルまで低減する結果も確認されています。

※2：詳しくは第三者機関のレポートをご参照ください。

https://www.ergojapan.co.jp/smokezero-assets/pdf/%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%88SMOKEZERO%EF%BC%89%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%82%99%E3%81%93%E6%9C%89%E5%AE%B3%E7%89%A9%E8%B3%AA%E9%99%A4%E5%8E%BB%E6%80%A7%E8%83%BD%E8%A9%A6%E9%A8%93.pdf





■有害物質を多く含む副流煙も広げず、喫煙者自身への影響も抑制

吐き出した煙だけでなく、タバコの先から立ちのぼる副流煙もその場で直接吸引・1pass(1回)で処理することで、空間への拡散を抑制します。これにより、非喫煙者への受動喫煙リスクを軽減するだけでなく、喫煙者自身が副流煙を吸い込むリスクの低減にもつながります。

「SMOKE ZERO」は、“家族・周囲への配慮”だけでなく、“喫煙者自身への配慮”も実現する新しい喫煙環境を提案します。





■日常空間に馴染むコンパクト設計と操作性

デスク周りやリビングなど日常空間に自然に馴染むコンパクト設計を採用。強弱の運転モード切り替えや一定時間での自動停止機能など、日常使いしやすい簡単な操作性を備え、生活シーンに合わせて快適に使用できます。





設置イメージ





＜製品概要＞

製品名 ：SMOKE ZERO(スモークゼロ)

価格 ：148,000円(税込)

発売日 ：2026年5月20日(水)

カラー ：ダークブルー、オフホワイト

製品サイズ ：W379mm x D418mm x H435mm (電源コードを除く)

重量 ：約14kg

フィルター交換目安：約1年(使用状況による)

販売場所 ：公式オンラインショップ

( https://ergojapan.shop/view/item/000000000070 )









【吸う人も吸わない人にも快適な「パーソナルクリア分煙」の時代へ】

エルゴジャパンは、業務用喫煙ブース「スモーククリア」で培ってきた分煙技術を家庭向けに展開し、“残された分煙課題”とも言えるプライベート空間において、新たな分煙のあり方「パーソナルクリア分煙」を提案します。

吸う人と吸わない人が無理に我慢するのではなく、双方が快適に共生できる空間づくりを目指します。









【株式会社エルゴジャパンについて】

株式会社エルゴジャパンは、「人間工学(Ergonomics)」の視点から、快適性・安全性・環境改善を追求する製品・ソリューションを展開しています。これまで業務用喫煙ブース「スモーククリア」を中心に分煙環境の構築を支援し、公共施設やオフィス、商業施設などにおいて多数の導入実績を有しています。





■会社概要

会社名 ： 株式会社エルゴジャパン

代表者 ： 代表取締役 宮村 伸輔

所在地 ： 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング7F

事業内容： 分煙設備の開発・製造・販売、環境改善ソリューションの提供

URL ： https://www.ergojapan.co.jp/