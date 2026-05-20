株式会社カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YANUK(ヤヌーク)」と株式会社ワコールが運営するブランド「OUR WACOAL(アワワコール)」は、初のコラボレーションアイテム3種のカップインウェアを、2026年6月4日(木)より発売をいたします。





“OUR WACOAL”と“YANUK”いずれも着心地の良さやシルエットの美しさにこだわったものづくりを行う両ブランドの初となるコラボレーションが実現。ハイサマーにデニムと合わせてさらっとスタイリングが決まるカップインアイテムのラインナップが完成しました。





OUR WACOAL×YANUK









■商品概要

発売日 ： 2026年6月4日(木)

発売先 ： YANUK ONLINE STORE / YANUK SHOP全店舗 /

OUR WACOAL ONLINE STORE / OUR WACOAL 一部店舗 / ZOZOTOWN

特集ページはこちら： https://www.yanuk.jp/c/feature_list/ourwacoal_collabo_26ss









◆Cup In Pile Tank Top(カップインパイルタンクトップ)

Cup In Pile Tank Top1

Cup In Pile Tank Top2

Cup In Pile Tank Top3





OUR WACOALでも定番人気のスクエアネックタンクトップを、デニムと相性のいいパイル素材で仕立てたエクスクルーシヴな1枚。

ハイゲージでコンパクトに編み立てたパイル地は上質なムードで着られ、コットン混のさらっとした肌ざわりに、ニュアンスのあるグリーンカラーとチャコールグレーがデニムのフレッシュな印象を引き立ててくれます。

裾にはYANUKオリジナル刺繍がデザインポイントに。





Cup In Pile Tank Top / 57162508 GRN CGY / 11,000円 / M・L展開





◆Cup In Bicolor Camisole(カップインバイカラー キャミソール)

Cup In Bicolor Camisole1

Cup In Bicolor Camisole2

Cup In Bicolor Camisole3





シンプルながらもボディラインに寄り添う端正なシルエットと、配色パイピングやストラップのアレンジでシルエットの美しさが際立つ“カップインバイカラーキャミソール”。

ストラップは長さ調整可能で、バック側が取り外せる仕様となり、クロス着けなどアレンジも自由自在。

フレッシュなグリーン×ブルーの組み合わせでスタイリングに清涼感をもたらしてくれそう。





Cup In Bicolor Camisole / 57162506 BRW GRN / 9,900円 / M・L展開









◆Cup In Bare Camisole(カップインベア キャミソール)

Cup In Bare Camisole1

Cup In Bare Camisole2

Cup In Bare Camisole3





そのまま一枚でさらりと着たり、シアートップスやカーディガンなどのインナーとしても活躍するベーシックなカップインベアキャミソール。

素材にはやわらかい風合いと光沢感のあるテンセル(TM)ブランドのリヨセル繊維混を使用し心地よい着心地。

暑さが厳しい真夏でも、ヘルシーな肌見せを楽しめます。





※TENCEL及びテンセルは、Lenzing AGの商標です。





Cup In Bare Camisole / 57162507 WHT BLK / 11,000円 / M・L展開









■商品詳細

商品名 ： Cup In Pile Tank Top

品番 ： 57162508

カラー名 ： GRN CGY

サイズ展開： M・L展開

価格 ： 11,000円(税込)





商品名 ： Cup In Bicolor Camisole

品番 ： 57162506

カラー名 ： BRW GRN

サイズ展開： M・L展開

価格 ： 9,900円(税込)





商品名 ： Cup In Bare Camisole

品番 ： 57162507

カラー名 ： WHT BLK

サイズ展開： M・L展開

価格 ： 11,000円(税込)









◆OUR WACOAL

OUR WACOAL





「服をもっと自由に自分らしく着こなすことを提案する、ワコールのファッションブランド。服と下着の役割を1枚でかなえてスタイリングの幅を広げるカップインウェアを中心に、スタイリッシュで着ごこちのいいアイテムを展開しています。

クリエイティブディレクターには、スタイリストとして活躍する一ツ山 佳子氏を迎え、ワコールが蓄積してきた下着の開発技術とファッションのスペシャリストの知見を融合。高い実用性とファッション性の両立を追求しています。」





公式サイト ： https://www.wacoal.jp/ourwacoal/index.html

ショップリスト： https://www.wacoal.jp/ourwacoal/information/20241108.html

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ourwacoal_official/









◆YANUK

YANUK





L.A.のリラックス感から生まれたデニムブランド「YANUK」。最大の魅力はシルエットの美しさにあります。

“「デニム＝窮屈」という概念を覆す”をコンセプトに選び抜かれた素材と絶妙なカッティング、心地よいはきごこち。

時代によってトレンドは変わっても、ファッションを愛する女性たちに優しく寄り添い着こなしが楽しくなるような、最愛のパートナーでありたいと願っています。





公式サイト ： https://www.yanuk.jp/

ショップリスト： https://www.yanuk.jp/shoplist/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/yanuk_official/