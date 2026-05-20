「病院は“人”で変わる」──そう語るのは、岡田メディカルインベストメント株式会社代表取締役であり、医療法人 勢成会 井口野間病院オーナー兼副理事長の岡田勢聿（おかだ せいいち）氏。商社勤務を経て医療の道へ進み、作業療法士、発達障害児教育、病院再生と、常に「人」と向き合う現場を歩み続けてきた。 今回公開された『私の哲学』第125回では、パーキンソン病と向き合いながらも、なお現場に立ち続ける岡田氏が、「人としてどう生きるか」「医療とは何か」医療と経営に共通する“本質”を静かに、そして力強く語っている。

「勝つこと」ではなく、「負けないこと」──岡田氏が語る病院再生と人生哲学

安定した商社勤務を辞め、「医療こそ自分の天職だ」と感じて飛び込んだリハビリの世界。発達障害児施設「知徳学園」では、採算よりも目の前の子どもたちと向き合うことを優先し、多くの家族を支えてきた。その経験は、現在の病院経営にも深くつながっている。 岡田氏が一貫して大切にしているのは、「人に寄り添う」という姿勢だ。病院再生においても、制度や資本ではなく、“現場でやり切る一人のキーパーソン”の存在が組織を変えると語る。 また、自身も病とともに生きてきた岡田氏は、「勝つこと」ではなく「負けないこと」が人生には重要だと語る。人に支配されず、自分のペースで人生をやり遂げること。その静かな覚悟と哲学は、多くの人に深い示唆を与えてくれる。 「医療も経営も、最後に問われるのは“人としてどうあるか”」 本インタビューでは、病気、逆境、病院再建、そして未来への挑戦を通じて見えてきた、“人に寄り添う覚悟”の本質を明かしている。

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『私の哲学』は、肩書きや成功談を語るインタビューではありません。 その人が何を信じ、どんな決断をし、どのように行動してきたのか──人生の分岐点における「哲学」を、本人の言葉で記録するインタビュー・対談シリーズです。 インタビュアー・編集長は、株式会社ILI 代表取締役社長・杉山大輔が務め、2007年の開始以来、経営者、職人、アーティスト、研究者、教育者など、分野を超えた「自ら決断し、行動してきた人々」が登場。AIが情報を均質化し、効率と最適化が加速する時代だからこそ、人間の経験値や思想、そして行動の背景にある哲学を残すことを目的としています。 スポンサードを一切受けず、出演者への報酬も支払っていない。インタビューの空気感を大切にした英訳を行い、日英をはじめ仏語・中国語など多言語ですべて無料公開されおり、2022年には100回を迎えました。

｜プロフィール：『私の哲学』編集長 杉山大輔

株式会社ILI 代表取締役社長／グローバル・ビジネス・プロデューサー。 1979年東京都生まれ、ニューヨーク育ち。慶應義塾大学総合政策学部卒業、同大学院経営管理研究科修了（MBA）。 2007年、コミュニケーション課題の解決を目的に株式会社ILIを設立。国内企業の海外展開、海外企業の日本展開を支援し、異文化間の円滑なビジネス構築をサポートしています。同年開始のインタビューシリーズ『私の哲学』編集長として、20年にわたり各界のリーダーを取材。2014年にはクオンタムリープ創業者・出井伸之氏に抜擢され、執行役社長として大企業とベンチャーをつなぐビジネスプロデュースを手がけました。 『行動する勇気』（フォレスト出版）、『運を動かせ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『DDDD［ドゥドゥドゥドゥ］──「行動」だけが奇跡を起こす』（自由国民社）、『【世界標準】AO式子育て』（クローバー出版）、『逆境をはね返す力』（ILI出版）、『私の哲学 総集編 Vol.1-100』（ILI出版）など。4児の父。企業やプロジェクトの潜在価値を引き出し、共に成長と成果を創出することを使命としています。

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