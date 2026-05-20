20年以上個人投資家として市場と向き合い、10年以上投資助言者として活動し、数千人の個人投資家に助言してきた鹿子木 健氏の新刊『なぜ金融の勝者はいつも同じ顔ぶれなのか 教養としての金融市場』が2026年6月4日に講談社より出版されます。 発売に先立ち、Amazon予約キャンペーンが2026年5月8日より始まります。キャンペーン実施中にご予約いただいた方には、ここでしか手に入らない限定特典をプレゼント。本書をより深く、実践的に活用するための特典となっています。 『なぜ金融の勝者はいつも同じ顔ぶれなのか 教養としての金融市場』は鹿子木 健氏10冊目の著作です。金融理論や市場で勝つ投資ノウハウだけではなく、 ・人はなぜ判断を誤るのか ・なぜ同じ構造が繰り返されるのか ・なぜ勝者は入れ替わらないのか といった問いを通じて、金融市場を人間・社会・世界の構造を映す“教養”として読み解く思考の枠組みを提示する内容となっています。 政府が個人投資を推進、さまざまな金融商品が個人向けに発売される今、金融市場の構造と人間の意思決定を正しく理解するための道しるべとなる一冊です。 Amazon予約キャンペーンを通じて、より多くの読者に本書の価値を届けることを目的としています。

◆Amazon予約キャンペーン概要

■キャンペーン期間：2026年5月8日（金）～ 6月8日（月） ■対象：Amazonにて本書をご予約いただいた方 ■特典内容： ▶PDF資料『10の前提』（期間中ご予約いただいた方全員にプレゼント） 本書を読む前に理解に必要な前提－市場は合理的ではない、正しさではなく「持ち続けられるか」、信用とは何か（逃げられない構造）、予測という行為の限界など、全10項目を収録したPDF資料 ▶特別動画『なぜこの本を書いたのか』（期間限定） なぜ今、なぜこのテーマなのか--鹿子木氏が執筆背景と意図を語った約30～60分の動画 ■キャンペーン参加方法：下記URLをご参照ください

https://hulgyypz.gensparkspace.com/

◆著者プロフィール

投資助言・代理業を行う株式会社メデュ代表取締役。 外国為替市場を中心に、相場を「予測」ではなく「構造」として捉える視点から、投資と金融教育に携わる。個人投資家が市場で消耗し続ける理由を、知識不足や努力不足ではなく、制度設計・歴史・思想の断絶として捉える独自の分析に定評がある。近年は、金融危機や通貨政策、宗教思想が市場に与えてきた影響を横断的に読み解く研究・執筆を続けている。

◆書籍概要

■タイトル：『なぜ金融の勝者はいつも同じ顔ぶれなのか 教養としての金融市場』 ■著者：鹿子木 健（かなこぎ けん） ■出版社：講談社（講談社+α新書） ■発売日：2026年6月4日 ■価格：1,265円（税込）

■Amazon予約ページ

https://amzn.asia/d/07BUWXQ7