PowerArQ（パワーアーク）は、自分たちのことを「ガジェットメーカーではない」と言い続けてきました。 これは社内のスローガンではなく、製品開発・カラー選定・新領域への進出など、ほぼすべての判断の根っこにある考え方です。ただ、2026年に入って製品ラインナップが広がってきたいま、改めて整理しておきたいと思っています。 「ガジェットメーカーではない」とは、具体的にどういうことか。海外発の大手メーカーが日本市場に揃ってきた今、PowerArQはどこで違う道を歩いているのか。

出発点が違う：スペック表ではなく、フィールドの実感から始まる。

ポータブル電源の市場には、海外発の大手メーカーが並んでいます。その多くは「テクノロジー」を起点にしたメーカーです。容量、出力、充電速度。スペックシートの数字で競い合う世界です。 PowerArQの出発点は違います。創業者自身が毎週末のようにキャンプに行くキャンパーで、フィールドで「これさえあれば、あの不便は防げたのに」と感じてきた実感から製品をつくっています。 具体例を挙げます。 真冬のキャンプで電気毛布を使いたいのにバッテリーが切れた → ポータブル電源 真夏にクーラーボックスの氷が午前中に溶けた → ポータブル冷蔵庫 火が使えないサイトが増えても温かいごはんが食べたい → DuoPot（ポータブルクッキングポット） どれも、フィールドで実際に感じた「あと一歩の不快」が起点です。スペックシートを眺めているだけでは、こういう優先順位は決まりません。フィールドにいる時間そのものが、判断軸になっている。これがPowerArQのつくり方です。 つまり、読み手であるあなたにとっての価値はシンプルです。数字の頂点ではなく、自分のキャンプやアウトドアの「あと一歩の不快」を解消できる道具が手に入る。それがPowerArQの出発点から生まれる体験です。

「順番」がある：単品の競争ではなく、シーン全体を段階的に快適にする。

ガジェットメーカーは、ジャンル単位で勝負することが多いです。ポータブル電源ならポータブル電源、冷蔵庫なら冷蔵庫、それぞれのカテゴリで最高スペックを目指す。 PowerArQの考え方は違います。製品開発に明確な「順番」を置いているからです。 第1段階：好きな家電が使えること（ポータブル電源） 第2段階：冷たい飲み物が飲めること（ポータブル冷蔵庫） 第3段階：暑さ・寒さを凌げること（電気毛布、電熱ウェア、ネッククーラー、ポイントクーラー） 第4段階：温かい食事が食べられること（DuoPot） これは「売れそうなものから作る」リストではなく、「アウトドアを段階的に快適にするには、何から解決すべきか」という問いに沿った順番です。 現在は第3段階までを揃えつつあり、第4段階の「温かい食事」も本格的に広げていきます。さらに2026年夏には新たな領域にも踏み込む予定で、「シーンを底上げする」アプローチをこれからも続けていきます。 ひとつのジャンルで勝負するのではなく、シーン全体を一段ずつ底上げしていく。この積み重ねが、PowerArQの製品ラインナップになっています。 あなたにとっての利点は、PowerArQで揃えるほどシーンの完成度が上がること。「電源だけある」「冷蔵庫だけある」ではなく、ひとつの週末を通じて段階的に快適さがつながっていく感覚があります。

「色」が思想を持つ：カラバリ横展開ではなく、シーンへの敬意。

ガジェットメーカーの多くは、カラーバリエーションを横に広げる傾向があります。ブラック、ホワイト、ブルー、レッド。選択肢を増やすことで、より多くのユーザーに対応する戦略です。 PowerArQはこの考え方を取りません。 カラー選定は、「そのシーンに最もふさわしい色を届ける」という基準で決めています。 コヨーテタン：キャンプという軸シーンの色。電源・冷蔵庫・DuoPot・2026年夏発売予定の製氷機まで、すべてこの色で揃えています。 ブラック：バイクユース向け。ライディングギアの世界観に調和する色として選びました。 色を絞ること、ジャンルを絞ること、機能を絞ること。これらはすべて「シーンへの敬意」を残すための判断です。横に広げて雑になるより、縦に深く整っているほうを選ぶ。これが、PowerArQの基本姿勢です。 色を絞ることで、あなたの手元に残るのは「なんとなくバラバラな道具」ではなく「ひとつの世界観として揃ったギア」です。キャンプサイトの設営写真がそのまま絵になる。所有していて気分が上がる。そんな統一感が、シーン単位で色を決めることから生まれています。

ガジェットの隣ではなく、別の道を歩く。

海外大手メーカーと並んだ時、PowerArQはスペックシートで勝とうとしているわけではありません。 重さ、容量、出力。その数字を見比べる軸においては、専用の研究開発投資をしている海外勢が強い場面はあります。それは事実として、認めるべき部分です。 ただ、フィールドで使う人にとって、本当に必要なのは「数字の頂点」ではないことが多い、とPowerArQは考えています。 たとえば、 ・「最軽量」ではないけれど、車での移動や積載を前提にした「ちょうどいい重さ」 ・「最大容量」ではないけれど、週末キャンプで無理なく使い切れる容量 ・「最速充電」ではないけれど、自宅やサイトでの使い方に馴染む消費電力 こうした「フィールドでちょうどいい」設計の積み重ねが、PowerArQという道具をライフスタイルの一部にしてくれます。必要なのは、自分のシーンに馴染む色、自分の電源と長く付き合える消費電力、自分のキャンプスタイルと連なる製品ラインナップ。そういう、ライフスタイルとの整合性です。 PowerArQは、ここで勝負するブランドであり続けます。 だからこそ、私たちは競う場所そのものを選び直しました。ガジェットの隣で同じ土俵に立つのではなく、フィールドから始める別の道を歩く。 「PowerArQはガジェットメーカーじゃない」。これは、これからも変わらない軸です。

■製品一部紹介

ポータブル電源 PowerArQ S10 Pro 1024Wh

アウトドア・非常時もこれ一台 満充電まで1.5時間の急速充電

容量：1024Wh 定格電圧: AC 100V（50Hz / 60Hz 切り替え可） 定格出力: 1,600W（瞬間最大 2,400W） カラー：コヨーテタン、ジェットブラック 通常価格：143,000円（税込）

https://powerarq.com/products/pa100

ポータブル冷蔵庫 ICEBERG 29L

庫内をセパレートでき、冷蔵庫・冷凍庫を同時に使用可能！ パワーアップした”ポータブル冷蔵庫”

容量：29L 定格電圧: AC 100V / DC 12V・24V 定格電力: MAX 60W（ECOモード時 45W） カラー：コヨーテタン、チャコール 価格：39,800円(税込)

https://powerarq.com/products/f29l

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot

消費電力500W以下、鍋とフライパンがセットで重量1.0kg ポータブル電源とこれ一台で調理をより手軽に

容量(鍋): 1.2L 容量(フライパン): 0.48L 定格電圧: 100V～120V カラー: コヨーテタン 価格: \7,920(税込)

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/a0062

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

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