LEDグローライト市場：世界調査レポート、市場需要、市場シェア、主要メーカー、市場規模、成長、動向、将来展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「LEDグローライト市場：タイプ別（フルスペクトルLEDグローライト、部分スペクトルLEDグローライト）、スペクトルタイプ別（赤色スペクトルLEDグローライト、青色スペクトルLEDグローライト、フルスペクトルLEDグローライト）、エンドユーザー別（園芸、花卉栽培、カンナビス栽培）― 世界市場分析、動向、機会、および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、LEDグローライト市場の予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威など、LEDグローライト市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
LEDグローライト市場の概要
LEDグローライト市場は、屋内農業、垂直農業、温室栽培、水耕栽培の導入拡大を背景に急速に拡大している。LEDグローライトは、光合成に必要な特定の光スペクトルを供給することで植物の成長を支援する省エネルギー型照明システムである。従来の照明技術と比較して、LEDは消費電力が少なく、発熱量が低く、寿命が長いため、商業農業や家庭園芸用途に最適である。通年での作物生産への需要拡大、持続可能な農業慣行への関心の高まり、高収量栽培への需要増加が、世界的な市場成長を牽引している。さらに、スマート照明制御やスペクトルのカスタマイズといった技術革新が、農業分野全体におけるLEDグローライトの導入を一層促進している。
Surveyreportsの専門家によるLEDグローライト市場調査の分析によれば、2025年のLEDグローライト市場規模は29億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は183億米ドルに達すると予測されている。LEDグローライト市場は、2026年から2036年の予測期間において、約24.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038464
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349812/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なLEDグローライト市場分析によれば、屋内農業需要の拡大、環境制御型農業（CEA）の普及傾向、屋内農業および垂直農業の導入拡大、省エネルギー性とコスト削減効果を背景として、LEDグローライト市場規模は拡大すると予測されている。LEDグローライト市場における主要企業には、Signify N.V.、Gavita International B.V.、Fluence Bioengineering, Inc.、California LightWorks, Inc.、Heliospectra AB、Valoya Oy、Illumitex, Inc.、Black Dog Grow Technologies, Inc.、OSRAM GmbH、およびGeneral Electric Companyなどが含まれる。
また、本LEDグローライト市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国におけるLEDグローライト市場規模、成長分析、および主要市場企業の評価
● 2035年までの世界LEDグローライト市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、スペクトルタイプ別、エンドユーザー別、地域別
LEDグローライト市場の概要
LEDグローライト市場は、屋内農業、垂直農業、温室栽培、水耕栽培の導入拡大を背景に急速に拡大している。LEDグローライトは、光合成に必要な特定の光スペクトルを供給することで植物の成長を支援する省エネルギー型照明システムである。従来の照明技術と比較して、LEDは消費電力が少なく、発熱量が低く、寿命が長いため、商業農業や家庭園芸用途に最適である。通年での作物生産への需要拡大、持続可能な農業慣行への関心の高まり、高収量栽培への需要増加が、世界的な市場成長を牽引している。さらに、スマート照明制御やスペクトルのカスタマイズといった技術革新が、農業分野全体におけるLEDグローライトの導入を一層促進している。
Surveyreportsの専門家によるLEDグローライト市場調査の分析によれば、2025年のLEDグローライト市場規模は29億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は183億米ドルに達すると予測されている。LEDグローライト市場は、2026年から2036年の予測期間において、約24.1％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なLEDグローライト市場分析によれば、屋内農業需要の拡大、環境制御型農業（CEA）の普及傾向、屋内農業および垂直農業の導入拡大、省エネルギー性とコスト削減効果を背景として、LEDグローライト市場規模は拡大すると予測されている。LEDグローライト市場における主要企業には、Signify N.V.、Gavita International B.V.、Fluence Bioengineering, Inc.、California LightWorks, Inc.、Heliospectra AB、Valoya Oy、Illumitex, Inc.、Black Dog Grow Technologies, Inc.、OSRAM GmbH、およびGeneral Electric Companyなどが含まれる。
また、本LEDグローライト市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国におけるLEDグローライト市場規模、成長分析、および主要市場企業の評価
● 2035年までの世界LEDグローライト市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、スペクトルタイプ別、エンドユーザー別、地域別