繊維用超ソフトサンディング機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ドラム式、ジェット式、ローラー式）・分析レポートを発表
2026年5月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「繊維用超ソフトサンディング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、繊維用超ソフトサンディング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、繊維用超ソフトサンディング機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は378百万ドルと評価されており、2031年には672百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.7％と高く、繊維製品の高付加価値化と品質向上を背景に市場の拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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繊維用超ソフトサンディング機は、布地表面にスエード加工を施し、柔らかさや手触り、保温性を向上させるための装置です。機械的な摩擦や特殊加工により均一な起毛を形成し、外観と快適性を高めます。
天然繊維、化学繊維、混紡素材など幅広い素材に対応しており、家庭用繊維、衣料、装飾材料など多様な分野で利用されています。この装置は製品の付加価値向上において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプはドラム式、ジェット式、ローラー式、その他に分類され、それぞれ加工方法や用途に応じて選択されます。用途別では家庭用繊維、衣料、車両内装、その他に分かれており、特に衣料分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Santex Rimar Group、BRÜCKNER Trockentechnik、Toyota Textile Machinery、Hawk Machinery、SITI - B&T Group、Haining Textile Machinery、Wujin Tianyuan Machinery、Wuxi Hongyuan Electromechanical Technology、Shaoxing Textile Machinery、Herovoなどが主要企業として挙げられます。
さらにChangshu Textile Machineryなども市場において重要な役割を担っています。各企業は加工精度や生産効率の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では繊維産業の集積により需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。欧州では高品質製品への需要が高く、北米でも安定した需要が見られます。
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市場の成長要因としては、繊維製品の高付加価値化、消費者の品質志向の高まり、カスタマイズ需要の増加が挙げられます。一方で、設備導入コストや運用コストが市場拡大の課題となっています。
また、環境配慮技術や省エネルギー技術の導入により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「繊維用超ソフトサンディング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、繊維用超ソフトサンディング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、繊維用超ソフトサンディング機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は378百万ドルと評価されており、2031年には672百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.7％と高く、繊維製品の高付加価値化と品質向上を背景に市場の拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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繊維用超ソフトサンディング機は、布地表面にスエード加工を施し、柔らかさや手触り、保温性を向上させるための装置です。機械的な摩擦や特殊加工により均一な起毛を形成し、外観と快適性を高めます。
天然繊維、化学繊維、混紡素材など幅広い素材に対応しており、家庭用繊維、衣料、装飾材料など多様な分野で利用されています。この装置は製品の付加価値向上において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプはドラム式、ジェット式、ローラー式、その他に分類され、それぞれ加工方法や用途に応じて選択されます。用途別では家庭用繊維、衣料、車両内装、その他に分かれており、特に衣料分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Santex Rimar Group、BRÜCKNER Trockentechnik、Toyota Textile Machinery、Hawk Machinery、SITI - B&T Group、Haining Textile Machinery、Wujin Tianyuan Machinery、Wuxi Hongyuan Electromechanical Technology、Shaoxing Textile Machinery、Herovoなどが主要企業として挙げられます。
さらにChangshu Textile Machineryなども市場において重要な役割を担っています。各企業は加工精度や生産効率の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では繊維産業の集積により需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。欧州では高品質製品への需要が高く、北米でも安定した需要が見られます。
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市場の成長要因としては、繊維製品の高付加価値化、消費者の品質志向の高まり、カスタマイズ需要の増加が挙げられます。一方で、設備導入コストや運用コストが市場拡大の課題となっています。
また、環境配慮技術や省エネルギー技術の導入により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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