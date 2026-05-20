Guidepoint、エキスパート知見へのリアルタイムアクセスを拡充





ニューヨーク, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- Guidepointは本日、AIを活用したエキスパート知見プラットフォームとしてグローバルブランドを刷新したことを発表しました。同社は、従来のエキスパートネットワーク事業に加え、リアルタイムのエキスパート知見を提供する統合型リサーチプラットフォームへと進化を進めています。テクノロジー、コンテンツ、新たなリサーチ機能への継続的な投資を通じて、Guidepointは、より迅速かつ統合的で、AI活用が進む現在のリサーチ業務に対応した体制を強化しています。

Guidepointの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるAlbert Sebagは、次のように述べています。「Guidepointは、クライアントがエキスパート知見にアクセスする方法を常に進化させてきました。現在では、その形はエキスパートとの直接対話にとどまりません。リサーチチームには、仮説構築、一次情報の収集、前提条件の検証、調査結果の分析を通じて、意思決定への確信を高めることが求められています。Guidepointは、こうしたリサーチプロセス全体を支援するプラットフォームへと進化し、クライアントがエキスパート知見へアクセスし、より迅速に意思決定へつなげられる環境を提供しています。 」

Guidepointのリサーチワークフローは、現在のリサーチチームの実務ニーズに対応できるよう設計されています。エキスパートとの1対1のインタビュー、Guidepoint Libraryを通じたオンデマンドコンテンツやトランスクリプト、AIを活用した情報統合機能に加え、APIやMCPを含む各種統合機能を組み合わせています。

今回の進化には、以下が含まれます。

・エキスパート活用手段の多様化 - クライアントは、エキスパートインタビュー、アンケート調査、ライブ電話会議に加え、Guidepointの専門モデレーターおよびAIモデレーションを活用したリサーチを利用できます。AIモデレーションでは、複数のエキスパートから構造化された知見を効率的に収集でき、約48時間以内での完了を目標としています。

・大規模なエキスパートネットワークとコンテンツ基盤 - Guidepointは、300以上の業界、150カ国にわたる200万人超のエキスパートネットワークへのアクセスを提供しています。Guidepoint Libraryには、コンプライアンス審査済みのエキスパートインタビューのトランスクリプト（文字起こし）を10万件超収録。さらに、毎月1,400件超の新規インタビューと5,000件超のトランスクリプトが追加されています。

・出典付きインサイトへの迅速なアクセス - AskGPは、エキスパートコンテンツの検索、要約、分析を通じて、出典付きの回答を数秒で提供します。Guidepoint360では、調査結果の根拠となるエキスパートの一次情報を確認しながら、リサーチを進めることができます。

・リサーチ業務を一元化するワークスペース - Guidepoint360は、エキスパートインタビュー、トランスクリプト、AIツール、プロジェクト管理機能を単一のプラットフォーム上で提供します。

・既存システムとの柔軟な連携 - Guidepointは、API、MCP、各種統合機能を通じて、既存のリサーチ環境や企業向けAI環境との連携に対応しています。スピード、信頼性、透明性を維持しながら、エキスパートの一次情報を既存ワークフローに組み込むことができます。

この進化に合わせて、新しいロゴとウェブサイトを含むグローバルブランドの刷新も実施しました。今回の刷新は、エキスパートインタビュー、オンデマンドコンテンツ、各種リサーチワークフローなど、多様な形でエキスパート知見を提供するグローバル企業としての現在のGuidepointの姿を反映したものです。

詳しくは、www.guidepoint.comをご覧ください。

Guidepointについて

Guidepointは、エキスパート知見へのリアルタイムアクセスを提供し、人間の専門知識とAI活用型リサーチツールを組み合わせたリサーチ環境を提供しています。Guidepointは、200万人超の各分野のエキスパートからなるグローバルネットワークを基盤に、機関投資家、コンサルティング会社、事業会社が企業・市場・トレンドを理解するために必要な情報を提供します。エキスパートインタビュー、オンデマンド型リサーチ、AIを活用したワークフローを通じて、Guidepointはエキスパートの一次情報を意思決定プロセスに直接組み込み、重要な意思決定を支援します。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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