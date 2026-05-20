LINE Games、協力ホラーPC新作『CODE EXIT』デモ版初公開！ パターンのない恐怖、協力シナジーを誘うミッション設計で緊張感とシナジーを最大化
- Steam、Epic Games Storeにてデモ版を初披露…革新的なプレイ要素を含む｢ステージ１｣を公開
- 最大4人までプレイでき、システムが作る結果ではない｢チーム独自の生存物語｣の体験が可能
- 韓国で開催の｢2026 プレイエキスポ（PlayX4）｣にてデモ版を披露予定＆来年上半期にアーリーアクセス版の公開が目標
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349864/images/bodyimage1】
[2026-0520] LINE Games (共同代表チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は5月20日(水)、韓国の開発会社Phase 8 Studioが開発し自社で配信予定の新作PCゲーム『CODE EXIT』の初のデモ版とゲームプレイのトレーラーを公開しましたのでお知らせいたします。
公開となったデモ版は、ゲームのステージ１で、シングルもしくは、チームメンバーの判断によって変化する脅威の中で生存物語を経験できるよう構成されており、SteamとEpic Games Storeにてダウンロードできます。
今回のデモ版の公開を始め、5月21日(木)から24日(日)まで韓国の京畿道一山(イルサン)にあるコンベンション・センターKINTEXで行われる｢2026 PlayX4(プレイエキスポ)｣にて『CODE EXIT』を体験できます。ユーザーのフィードバックを基にゲームの完成度を高め、来年上半期に｢アーリーアクセス版｣を配信する予定です。
『CODE EXIT』は、暴走するAIに占領された都市を背景にユーザーは人工知能の復旧のために投入された調査団体｢ヘルメス｣の一員になり、事件の真相を追う協力ホラージャンルのゲームです。
高度化されたサウンドデザインとユーザーの行動をリアルタイムで学習するAIが適用され、｢パターン化された恐怖｣を超える心理的圧迫感を楽しむことができ、｢一時的なジャンプスケアに頼らない構成｣、｢徹底的な相互依存型のミッション設計などで従来のホラーゲームとは違ったゲーム性｣を持っていることが特徴です。
1人から最大4人までプレイを楽しむことができ、暗闇の中からチームメンバーとリアルタイムでインゲームボイスチャットなどで施設を調査し、一緒にミッションをクリアする協力プレイを展開できます。
今回のデモ版は『CODE EXIT』ならではの差別化された協力ホラーの始まりを告げる段階となります。ユーザーがエンディングの後にも一緒だったプレイ仲間と生存の瞬間と余韻を長い間共有し、語り継げるゲームになるよう努めてまいります。
『CODE EXIT』のデモ版は、Steamと Epic Games Storeにてプレイできます。ゲームプレイのトレイラーは、開発会社Phase 8 Studioの公式YouTubeにてお楽しみいただけます。
■ 『CODE EXIT』デモページ
-Steam：https://store.steampowered.com/app/2511300/CODE_EXIT/
-Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/code-exit-16c7ba
■ 『CODE EXIT』の100秒ゲームプレイトレイラー
-Phase 8 Studio公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/watch?v=ZITNWIvzBu4
【ゲーム概要】
タイトル：CODE EXIT
ジャンル：協力Sci-Fiホラー
料金体系：デモ版：無料
プラットフォーム：PC (Steam, Epic Games Store)
公式サイト(Steam)：https://store.steampowered.com/app/2511300/CODE_EXIT/
Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/code-exit-16c7ba
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation & Phase 8 Studio. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲームの開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は、LINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』をリリースして以降、ハック＆スラッシュアクションRPG『アンディセンバー(UNDECEMBER)』、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』、モバイルシミュレーションRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、モバイルマッチ3パズル『ハローキティフレンズマッチ』など、さまざまなジャンルのゲームを多様なプラットフォームで開発・提供し、グローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
________________________________________
※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年5月20日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
- 最大4人までプレイでき、システムが作る結果ではない｢チーム独自の生存物語｣の体験が可能
- 韓国で開催の｢2026 プレイエキスポ（PlayX4）｣にてデモ版を披露予定＆来年上半期にアーリーアクセス版の公開が目標
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349864/images/bodyimage1】
[2026-0520] LINE Games (共同代表チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は5月20日(水)、韓国の開発会社Phase 8 Studioが開発し自社で配信予定の新作PCゲーム『CODE EXIT』の初のデモ版とゲームプレイのトレーラーを公開しましたのでお知らせいたします。
公開となったデモ版は、ゲームのステージ１で、シングルもしくは、チームメンバーの判断によって変化する脅威の中で生存物語を経験できるよう構成されており、SteamとEpic Games Storeにてダウンロードできます。
今回のデモ版の公開を始め、5月21日(木)から24日(日)まで韓国の京畿道一山(イルサン)にあるコンベンション・センターKINTEXで行われる｢2026 PlayX4(プレイエキスポ)｣にて『CODE EXIT』を体験できます。ユーザーのフィードバックを基にゲームの完成度を高め、来年上半期に｢アーリーアクセス版｣を配信する予定です。
『CODE EXIT』は、暴走するAIに占領された都市を背景にユーザーは人工知能の復旧のために投入された調査団体｢ヘルメス｣の一員になり、事件の真相を追う協力ホラージャンルのゲームです。
高度化されたサウンドデザインとユーザーの行動をリアルタイムで学習するAIが適用され、｢パターン化された恐怖｣を超える心理的圧迫感を楽しむことができ、｢一時的なジャンプスケアに頼らない構成｣、｢徹底的な相互依存型のミッション設計などで従来のホラーゲームとは違ったゲーム性｣を持っていることが特徴です。
1人から最大4人までプレイを楽しむことができ、暗闇の中からチームメンバーとリアルタイムでインゲームボイスチャットなどで施設を調査し、一緒にミッションをクリアする協力プレイを展開できます。
今回のデモ版は『CODE EXIT』ならではの差別化された協力ホラーの始まりを告げる段階となります。ユーザーがエンディングの後にも一緒だったプレイ仲間と生存の瞬間と余韻を長い間共有し、語り継げるゲームになるよう努めてまいります。
『CODE EXIT』のデモ版は、Steamと Epic Games Storeにてプレイできます。ゲームプレイのトレイラーは、開発会社Phase 8 Studioの公式YouTubeにてお楽しみいただけます。
■ 『CODE EXIT』デモページ
-Steam：https://store.steampowered.com/app/2511300/CODE_EXIT/
-Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/code-exit-16c7ba
■ 『CODE EXIT』の100秒ゲームプレイトレイラー
-Phase 8 Studio公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/watch?v=ZITNWIvzBu4
タイトル：CODE EXIT
ジャンル：協力Sci-Fiホラー
料金体系：デモ版：無料
プラットフォーム：PC (Steam, Epic Games Store)
公式サイト(Steam)：https://store.steampowered.com/app/2511300/CODE_EXIT/
Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/code-exit-16c7ba
コピーライト表記：(c) LINE Games Corporation & Phase 8 Studio. All Rights Reserved.
■本リリースに関する問い合わせ
LINE Games Corporation
担当 ：岡崎
メール：dl_jpr@line.games
■会社概要
会社名 ：LINE Games Corporation
共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン
設立年月：2012年10月
住所 ：《韓国本社》
2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221
《日本オフィス》
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿髙木ビル７階
事業内容：ゲームの開発・運営・コンサルティング
URL ：https://www.line.games/
LINE Games Corporation(LINE Games、共同代表：チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン)は、LINEヤフー株式会社(代表 出澤剛)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野で多様性と専門性を活かした事業を展開している。
LINE Gamesは、2012年に自社開発のモバイルシューティングゲーム『ドラゴンフライト』をリリースして以降、ハック＆スラッシュアクションRPG『アンディセンバー(UNDECEMBER)』、オープンワールドMMORPG『大航海時代 Origin』、モバイルシミュレーションRPG『創世記戦：阿修羅プロジェクト』、モバイルマッチ3パズル『ハローキティフレンズマッチ』など、さまざまなジャンルのゲームを多様なプラットフォームで開発・提供し、グローバルゲーム企業として着実に実績を重ねている。
LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億人を超えるモバイルメッセンジャープラットフォーム｢LINE｣とも多方面で協業を進めており、今後も既存にとらわれない楽しさと独自性を備えたタイトルを届けていく方針だ。
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※画面はすべて開発中のものです。
※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、2026年5月20日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
配信元企業：LINE Games Corporation
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