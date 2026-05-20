安全点検用ロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（車輪型、軌道型）・分析レポートを発表
2026年5月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「安全点検用ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、安全点検用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、安全点検用ロボット市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は335百万ドルと評価されており、2031年には620百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は9.3％と高く、産業安全対策の強化と自動化技術の進展を背景に急速な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
________________________________________
安全点検用ロボットは、環境や設備の安全性や適合性を評価するために設計された自律型または半自律型の機械です。センサーやカメラ、解析アルゴリズムを活用し、構造的な欠陥、漏れ、危険な状況などを検知します。
人間が立ち入ることが困難または危険な環境でも作業が可能であり、データ収集と分析を通じて安全管理の高度化に寄与します。
________________________________________
本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは車輪型、軌道型、その他に分類され、それぞれ運用環境に応じて選択されます。
用途別では商業分野、産業分野、住宅分野などに分かれており、特に産業用途での需要が市場の中心となっています。
________________________________________
競争環境においては、Unitree Robotics、Boston Dynamics、Robotnik、Aethon、Energy Robotics、SMP Robotics、OTSAW Digital、Hangzhou Shenhao Technology、Hangzhou Guochen Robot Technology、Zhejiang Guozi Roboticsなどが主要企業として挙げられます。
さらにSUPCON Technology、Guangzhou Guoxun Robot Technology、DTA、ONEWAY、Tianjin Zwinsoft Technology、ANCNなども市場で重要な役割を担っています。各企業は自律制御技術や検知能力の向上を通じて競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米では技術革新と安全規制の強化により市場が拡大しており、欧州でも産業安全への関心の高まりが需要を押し上げています。アジア太平洋地域では製造業の発展とともに市場が急速に成長しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
________________________________________
市場の成長要因としては、安全管理の高度化、自動化技術の進展、危険作業の削減ニーズが挙げられます。
一方で、導入コストや技術的な複雑性が市場拡大の課題となっています。また、人工知能や高度センサー技術の統合により、新たな成長機会が期待されています。
________________________________________
さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
総括として、本市場は安全対策と自動化の融合により今後も高い成長が期待される分野です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「安全点検用ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、安全点検用ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、安全点検用ロボット市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は335百万ドルと評価されており、2031年には620百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は9.3％と高く、産業安全対策の強化と自動化技術の進展を背景に急速な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
________________________________________
安全点検用ロボットは、環境や設備の安全性や適合性を評価するために設計された自律型または半自律型の機械です。センサーやカメラ、解析アルゴリズムを活用し、構造的な欠陥、漏れ、危険な状況などを検知します。
人間が立ち入ることが困難または危険な環境でも作業が可能であり、データ収集と分析を通じて安全管理の高度化に寄与します。
________________________________________
本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは車輪型、軌道型、その他に分類され、それぞれ運用環境に応じて選択されます。
用途別では商業分野、産業分野、住宅分野などに分かれており、特に産業用途での需要が市場の中心となっています。
________________________________________
競争環境においては、Unitree Robotics、Boston Dynamics、Robotnik、Aethon、Energy Robotics、SMP Robotics、OTSAW Digital、Hangzhou Shenhao Technology、Hangzhou Guochen Robot Technology、Zhejiang Guozi Roboticsなどが主要企業として挙げられます。
さらにSUPCON Technology、Guangzhou Guoxun Robot Technology、DTA、ONEWAY、Tianjin Zwinsoft Technology、ANCNなども市場で重要な役割を担っています。各企業は自律制御技術や検知能力の向上を通じて競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米では技術革新と安全規制の強化により市場が拡大しており、欧州でも産業安全への関心の高まりが需要を押し上げています。アジア太平洋地域では製造業の発展とともに市場が急速に成長しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
________________________________________
市場の成長要因としては、安全管理の高度化、自動化技術の進展、危険作業の削減ニーズが挙げられます。
一方で、導入コストや技術的な複雑性が市場拡大の課題となっています。また、人工知能や高度センサー技術の統合により、新たな成長機会が期待されています。
________________________________________
さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
総括として、本市場は安全対策と自動化の融合により今後も高い成長が期待される分野です。